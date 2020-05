Gafovi KBC-a Split: 'Bi li tako i svoju mater slali vamo-tamo?!'

Netko je gadno pogriješio i za to će morati odgovarati. U splitskoj bolnici Križine zamijenili su pacijentice. Opet. Ovaj put je ishod tragičan. Jedna starija žena umrla je i pokopana je u Grudama, na pogrešnom groblju, pod imenom još žive žene. Njezina obitelj provela je gotovo mjesec dana u uvjerenju da će im se majka i baka vratiti. Neće.

Ravnatelj Julije Meštrović u ponedjeljak navečer podnio je ostavku ministru Berošu. To je onaj tip koji je prije mjesec i nešto dana sjeo u kombi Hitne pomoći i otišao po čovjeka za kojega su sumnjali da je pozitivan na korona virus. Dosad je u javnosti i među pacijentima bio poznat kao smireni stručnjak i profesionalac koji je iskalio zanat na dječjoj intenzivnoj. Ipak, godinama građena reputacija trenutačno je odletjela u vjetar nakon otkrića nevjerojatne pogreške. Druge u samo desetak dana.

Prvo su, prije desetak dana, zaraženu korisnicu Doma u Vukovarskoj vratili u tu ustanovu, a zdravu štićenicu ostavili na Križinama. Nasreću, nije bilo strašnijih posljedica. A onda se otkrilo ovo. Dvije žene zaprimljene su u splitsku bolnicu 10. travnja. Stigle su u razmaku od sat vremena iz dva različita doma, jedna iz Doma u Dicmu, a druga u Seget Vranjicu. Raspoređene su na dva različita odjela. Međutim, nečijom pogreškom prilikom zaprimanja identiteti su im zamijenjeni...

Ping-pong s ljudima

Što je najgore, na neprofesionalnost, neodgovornost i katastrofalnu situaciju u splitskom KBC-u građani Splita upozoravali su već neko vrijeme, ali nitko nije reagirao.

Ne daj Bože da se ovih dana razboliš od nečeg drugog osim od koronavirusa – tako nekako ide rečenica koju su mnogi u Splitu proteklih tjedana izgovorili, i to otkako je u splitskoj bolnici krenuo novi režim primanja i obrade pacijenata u doba korone. Pacijenti s raznim dijagnozama prebacuju se “vamo-tamo” od lokaliteta Križine, gdje je oformljen Respiratorni intezivistički centar, do Firula, gdje se liječe svi ostali, ponekad i više puta u danu. Kao da netko igra “ping-pong” s ljudima kojima je neophodna liječnička pomoć.

Zbog smrti svoje majke, koju su upravo na takav način “selili” s jedne lokacije na drugu, sestra i brat, Josipa Sičenica i Josip Jurič, tužit će splitsku bolnicu. Preminula je 14. travnja u dobi od 67 godina. Majku su na Hitni prijem na Firulama odveli na uskrsni ponedjeljak. Dva dana prije toga imala je prvo blage simptome ubrzanog pulsa u mirovanju i osjećaj pritiska u prsima, no stanje joj se pogoršavalo. Primili su je, obradili, a liječnica je temeljem kliničke slike, pregleda i rezultata EKG-a zaključila kako je riječ o komplikaciji njezine kronične bolesti hipertenzije i dijagnosticirala: aritmiju odnosno atrijsku fibrilaciju srca, akutno zatajenje srca tj. nedovoljnu opskrbu tijela krvlju kao rezultat otežanog rada srca, što je posljedično dovelo do edema pluća, a naposljetku i iznimno niske zasićenosti krvi kisikom. No, umjesto na hitnom internom gdje je kardiolog trebao obaviti pregled i dati joj terapiju, pred Josipa je izašla djelatnica tog odjela i počela se raspitivati je li njegova majka bila u Italiji ili Kini, je li imala temperaturu, je li kašljala... Ubrzo su je poslali na Križine uz rečenicu da će je tamo kardiološki obraditi.

- Tamo su je dočekali liječnici koji baš ni o čemu nisu imali pojma, ni o navodnom pozivu, a posebice ne o dogovoru da je obradi kardiolog jer u cijeloj bolnici kardiolog - ne postoji. I sami u čudu što tu radi osoba koja nema najčešće simptome infekcije koronavirusom, a ima sve simptome i znakove akutnog zatajenja srca i respiratorne smetnje koji su očigledno kardiološke geneze, upozorivši da je jedino što se može ondje dogoditi, paradoksalno, da se zarazi koronavirusom - navode Josipa i Josip u otvorenom pismu. Dodaju kako su onda primili drugi šamar, na Firulama im govore da je ne vraćaju nazad. Neće je primiti jer je Josip, nakon što su mu izmjerili temperaturu 37,4 pod sumnjom da ima koronu.

Potresno pismo nakon majčine smrti

“Poziv u 12. Vaša mama je umrla. Suze, beskrajna tuga, bijes, nemoć. Pogledavam kroz prozor, Bi li moja majka preživjela da je odmah dobila odgovarajuću medicinsku skrb nitko na ovome svijetu ne može pouzdano znati, o tomu bi pet stručnjaka vjerojatno imali sedam različitih mišljenja. Ali ono što se sigurno može pouzdano reći je da ovakvim pristupom na splitskom KBC-u nije imala ni teoretske izglede”, napisali su brat i sestra.

Ni nakon otvorenog pisma nitko ih, kažu, iz bolnice nije nazvao...

- Tužit ćemo splitsku bolnicu. Nije ovdje stvar u novcu, nego u činjenici da će se sutra nekome drugome to dogoditi. Želimo da oni koji donose odluke i odgovaraju za njih. Mi smo u bolnici, nakon majčine smrti, tražili obdukciju. Ali i tu smo, kao i na sve, dobili istu mantru: ‘Korona je, shvatite. Korona je, shvatite.’ Dok smo s majkom bili po bolnici, vidjeli smo i druge slučajeve, vjerojatno slične. Jedna liječnica je u kombiju plakala da joj neće nitko primi pacijenta, da će joj umrijeti u vozilu - priča nam Josipa Sičenica.

Slično su naveli i u potresnom pismu nakon majčine smrti.

“Znao sam da nisam jedini, ali činjenica da i svoje kolege tretiraju na isti način govori o potpunom raspadu sustava. Vozač urla sve po redu splitske beštimje i za kraj znakovito izgovara: “Je.... se svi, bi li svoju mater ovako bacali s jednog mista na drugo?”, vraća bolesnicu natrag u vozilo i juri u nepoznatom pravcu. Uvijek stradaju oni koji su najmanje krivi, u ovom slučaju mladi liječnici koji jednostavno nisu mogli pomoći.”

Vozanje s jedne lokacije na drugu očito je postalo uobičajena praksa pri čemu ni vozila ne mogu izdržati ritam.

- Ne zna se tko što radi, svako malo nekoga iz Firula šalju na Križine i obratno, pa još jednom tako. Znam da je prije nekoliko dana sestra u dva sata iza ponoći gurala vozilo Hitne po cesti nakon što im je otkazalo dok su vraćali pacijenta s Firula na Križine. Kako sestra nije imala snage gurati, vozač je izašao to raditi, a ona je sjela za volan. Kad su čovjeka vratili na Križine, drugi su im zahvaljivali na požrtvovnosti, zbog skafandera i maski nisu ni shvatili ni tko je vozio kombi ni tko ga je gurao - priča nam izvor iz bolnice.

