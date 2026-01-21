Obavijesti

NEMA PRIMIRJA

Gaza: U izraelskim napadima poginulo dvoje djece i novinari

Foto: Dawoud Abu Alkas

Napadi potkopavaju tromjesečno primirje, Palestinci i Izrael razmjenjuju optužbe

Izrael je u srijedu ubio 11 Palestinaca u Gazi, uključujući dva dječaka i tri novinara, u najnovijim incidentima koji potkopavanju tromjesečno primirje u ratom razorenoj enklavi.

Palestinski zdravstveni dužnosnici rekli su da su u izraelskom zračnom napadu ubijena tri palestinska novinara koji su automobilom putovali na snimanje kampa za raseljene osobe u središnjoj Gazi.

Izraelsko tenkovsko granatiranje u središnjoj Gazi ubilo je tri osobe, uključujući 10-godišnjeg dječaka. Još dvije osobe, uključujući 13-godišnjeg dječaka, ubijene su u dvije pucnjave u južnom gradu Han Junisu.

Još tri Palestinca ubijena su u drugim izraelskim napadima diljem Gaze, čime je broj poginulih u danu porastao na najmanje 11, priopćilo je ministarstvo zdravstva Gaze.

Komentirajući incident u kojem su ubijeni novinari, izraelska vojska rekla je da su trupe identificirale "nekoliko osumnjičenika koji su upravljali dronom povezanim s Hamasom" u središnjoj Gazi.

"Nakon identifikacije i zbog prijetnje koju je dron predstavljao za trupe, vojska je precizno pogodila osumnjičenike koji su aktivirali dron", stoji u priopćenju.

Palestinski sindikat novinara u izjavi je naveo da su ubijeni novinari obavljali "novinarsku dužnost snimanja i dokumentiranja patnje civila u izbjegličkim kampovima".

Nije navedeno jesu li njih trojica koristila dron za snimanje. Lokalni novinari rekli su da je njihov rad sponzorirao Egipatski odbor, koji nadzire egipatske humanitarne napore u Gazi.

Izrael i Hamas razmjenjuju krivnju za višestruka kršenja listopadskog primirja nakon dvije godine rata koji je opustošio Gazu i uzrokovao humanitarnu katastrofu te se i dalje ne slažu oko odrednica Trumpovog mirovnog plana.

