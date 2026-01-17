Trump slaže 'Odbor za mir' u Gazi, zove lidere svijeta...

Objave tih čelnika uslijedile su nakon što je američki predsjednik imenovao svog državnog tajnika Marca Rubia, bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira te visoke pregovarače Jareda Kushnera i Stevea Witkoffa u odbor.

Trump se već proglasio predsjedavajućim tijela, promičući kontroverznu viziju gospodarskog razvoja na palestinskom teritoriju, koji leži u ruševinama nakon više od dvije godine neumoljivog izraelskog bombardiranja.

Ti potezi uslijedili su nakon što je palestinski odbor tehnokrata za upravljanje Gazom održao prvi sastanak u Kairu, kojem je prisustvovao Kushner, Trumpov zet koji mjesecima surađuje s Witkoffom po tom pitanju.

U Kanadi je pomoćnik premijera rekao da Mark Carney namjerava prihvatiti Trumpov poziv, dok je u Turskoj glasnogovornik predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana rekao da je zamoljen da postane "osnivač" odbora.

Egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdelatty rekao je da Kairo "proučava" zahtjev da se predsjednik Abdel Fatah al-Sisi pridruži.

Dijeleći sliku pozivnog pisma, argentinski predsjednik Javier Milei napisao je na X-u da bi mu bila "čast" sudjelovati u inicijativi.

U izjavi poslanoj AFP-u, Blair je rekao: "Zahvaljujem predsjedniku Trumpu na njegovom vodstvu u osnivanju Odbora za mir i počašćen sam što sam imenovan u njegov Izvršni odbor."

Blair je kontroverzna osoba na Bliskom istoku zbog uloge u invaziji na Irak 2003. godine.

Sam Trump je prošle godine rekao da želi biti siguran da je Blair "prihvatljiv izbor za sve".

Blair je godinama bio usredotočen na izraelsko-palestinsko pitanje kao predstavnik "Bliskoistočnog kvarteta" - Ujedinjenih naroda, Europske unije, Sjedinjenih Država i Rusije - nakon što je 2007. napustio Downing Street.

Bijela kuća rekla je da će se Odbor za mir baviti pitanjima kao što su "izgradnja kapaciteta upravljanja, regionalni odnosi, obnova, privlačenje ulaganja, financiranje velikih razmjera i mobilizacija kapitala".

Ostali članovi odbora do sada su predsjednik Svjetske banke Ajay Banga, američki poslovni čovjek rođen u Indiji; američki milijarder i financijer Marc Rowan; i Robert Gabriel, odani Trumpov pomoćnik koji služi u Vijeću nacionalne sigurnosti SAD-a.

Trump je stvorio drugi "izvršni odbor Gaze" koji je, čini se, osmišljen s više savjetodavnom ulogom.

Nije odmah bilo jasno koji su svjetski čelnici zamoljeni da budu u svakom odboru.

Bijela kuća, koja je u petak izjavila da će dodatni članovi biti imenovani u oba tijela, nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Washington je objavio da je plan za Gazu prešao u drugu fazu - od provedbe primirja do razoružanja Hamasa, čiji je napad na Izrael u listopadu 2023. potaknuo masovnu izraelsku ofenzivu.

U petak je Trump imenovao američkog general-bojnika Jaspera Jeffersa za čelnika Međunarodnih stabilizacijskih snaga, koje će imati zadatak osigurati sigurnost u Gazi i obučiti nove policijske snage koje će naslijediti Hamas.

Jeffers, iz specijalnih operacija u američkom Središnjem zapovjedništvu, krajem 2024. godine imenovan je za čelnika upravnog odbora zaduženog za praćenje primirja između Libanona i Izraela, koji je nastavio s periodičnim napadima usmjerenim na militante Hezbolaha.

Bivši zamjenik ministra Palestinske uprave Ali Shaath iz Gaze ranije je imenovan za čelnika upravljačkog odbora.

Trump, investitor nekretnina, prethodno je razmišljao o pretvaranju devastirane Gaze u ljetovališta u stilu rivijere, iako je odustao od poziva na prisilno raseljavanje stanovništva.