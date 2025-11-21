Obavijesti

Gdje je plan B? Ulice zakrčene, ovo je jedina ruta kojom možete izbjeći kaos oko Vjesnika

Iz Grada Zagreba mole sve da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju osobnim automobilima mole da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im naći najbolji pravac

I jutro u petak donijelo je nove prometne gužve za ionako prometom opterećen glavni grad Hrvatske. Zbog požara u neboderu Vjesnika, na frekventnoj lokaciji na raskrižju Slavonske avenije i Savske, definiran je sigurnosni perimetar oko zgrade koji je potrebno osigurati. Zbog blizine zgrade uz Slavonsku aveniju, sigurnosni perimetar obuhvaća južni kolnik i podvožnjak Slavonske avenije.

Zbog toga je u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom određena privremena prometna regulacija koja će od utorka 18.12. u 19:00 h pa sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar biti na snazi:

    • Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.
    • Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.
    • Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.
    • Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.
    • Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.

- Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekujemo veće poremećaje u široj prometnoj mreži. Zbog toga će rad semafora u širem obuhvatu biti izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrižjima, a bit će prisutni svi raspoloživi prometni redari i policijski službenici. U intenzivnom smo kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa - navode iz Grada Zagreba.

Problema u petak nažalost ima i sustav javnog prijevoza ZET-a. Zbog oštećenja kontaktne tramvajske mreže na Mostu mladosti u smjeru Autobusnog kolodvora, od 6.45 sati, tramvajske linije 6, 7 i 8 prometuju izmijenjenim trasama:

Linija 6: Črnomerec - Autobusni kolodvor - Ulica Grada Vukovara - okretište Žitnjak.

Linija 7: Dubrava - Autobusni kolodvor - Ulica Grada Vukovara - Savska cesta - Savski most.

Linija 8: Mihaljevac - Autobusni kolodvor - Ulica Grada Vukovara - zaokretnica Heinzelova.

Na dionici od raskrižja Ulice Grada Vukovara i Avenije Marina Držića do Zapruđa, putnike prevoze autobusi.

Zbog sanacije vodoopskrbnog sustava u Žajinoj ulici, autobusna linija 118 prometuje obilazno Ulicom Božidara Adžije.

Priprema se plan B?

Tomislav Tomašević je jučer podsjetio da je zbog sumnji u stabilnost konstrukcije zatraženo zatvaranje podvožnjaka na križanju Savske i Selske, naglasivši da je Slavonska avenija "živa kucavica grada" bez stvarne alternativne rute.

"Postoji mogućnost da ćemo početkom sljedećeg tjedna moći pustiti promet kroz podvožnjak, ako se utvrdi da nema opasnosti“, rekao je gradonačelnik na konferenciji za novinare. 

S obzirom na to da je zatvaranje izazvalo preusmjeravanje prometa i zastoje u širem području, Grad je već započeo pripreme za alternativno prometno rješenje.

U suradnji s nadležnim ministarstvom razrađuje se projekt koji bi, ako situacija potraje, omogućio prolaz dviju traka u oba smjera južnom stranom križanja, što će zahtijevati i građevinske radove. "Ne možemo si dopustiti da ovakvo stanje potraje mjesec ili dva, promet to ne može izdržati", poručio je jučer gradonačelnik.

