VELIKI MISTERIJ PLUS+

Gdje je tijelo ludog majora iz Bjelovara? Srbija: Vratite nam ga! Hrvatska: Nije više kod nas

Piše Luka Safundžić,
Gdje je tijelo ludog majora iz Bjelovara? Srbija: Vratite nam ga! Hrvatska: Nije više kod nas
NOVI EXPRESS Misterij oko tjelesnih ostataka zloglasnog oficira JNA koji je ubio 11 hrvatskih branitelja i samoga sebe u suludom činu

Na rubu šume Bedenik kraj Bjelovara, 29. rujna 1991. godine, Hrvatska je ispisala jedno od svojih najtragičnijih poglavlja Domovinskog rata. Tog ranog jesenskog jutra, kad je vojno skladište pod zapovjedništvom JNA eksplodiralo, u trenu je poginulo 11 hrvatskih branitelja, a jugoslavenski major Milan Tepić aktiviranjem eksploziva svjesno je otišao u smrt. Bio je to trenutak koji će dvije države, Hrvatsku i ostatak tadašnje Jugoslavije, upisati u kolektivna sjećanja, ali s dijametralno suprotnim značenjima.

