VOĐA PROSVJEDNIKA U BENKOVCU

Gendu prozvali da laže o ratnom putu: 'Rata nije vidio'. Genda odgovorio: 'Zli ljudi prozivaju...'

Gendu prozvali da laže o ratnom putu: 'Rata nije vidio'. Genda odgovorio: 'Zli ljudi prozivaju...'
Benkovac: Prosvjed branitelja protiv festivala Nosi se | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zoran Marijanović, bivši pripadnik riječke Specijalne jedinice policije PU Primorsko-goranske "Ajkula", javno je prozvao Nediljka Gendu. Nazvao ga je i dezerterom. Genda se odgovorio na optužbe...

Nakon što je skupina huligana i branitelja prošlog petka upala i prekinula festival "Nosi se" u Benkovcu te prijetili i psovali organizatore, izlazi sve više detalja o vođi prosvjednika Nediljku Gendi, predsjedniku ograntka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata.

Podsjetimo, prvotno su organizatori festivala objavili kako njegova kćer, koja inače podržava oca, pjeva pjesme Svetlane Ražnatović Cece, udovice notornog ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, koji je klao po Hrvatskoj. Uz to, MUP je potvrdio i kako je ona izbačena iz policijske škole jer je na ploči za obavijesti crtala ustaško znakovlje.

SLUČAJ BENKOVAC Kćer branitelja Gende izbacili iz policijske škole: 'Fašističkim je znakom povrijedila kolegicu...'
Kćer branitelja Gende izbacili iz policijske škole: 'Fašističkim je znakom povrijedila kolegicu...'

A sada Zoran Marijanović, bivši pripadnik riječke Specijalne jedinice policije PU Primorsko-goranske "Ajkula", javno proziva Gendu tvrdeći da se lažno predstavlja kao pripadnik te postrojbe.

Na društvenim mrežama objavio je širi tekst u kojem Gendu optužuje da se lažno predstavlja i da ne poštuje veteransku čast.

- Rata nije vidio osim u Cinestaru! Možda negdje i je u što čisto sumnjam ali sigurno ne u našoj lijepoj zelenoj, krvlju zamazanoj, mačem i munjom okićenoj! - stoji u njegovoj objavi.

Marijanović navodi da je osobno pokušao doći do Gende kako bi ga suočio s pitanjima o njegovoj ratnoj prošlosti, no da je Genda nakon bahatog odgovora prekinuo komunikaciju i blokirao ga. Kada je tražio da navede ključne podatke koje, kako kaže, svaki pravi pripadnik postrojbe zna, poput imena instruktora, zapovjednika, suboraca, lokacije na kojima je bio, Genda, tvrdi Marijanović, nije znao ništa.

Nediljko Genda, pak, na Facebooku odgovara na te optužbe. Rekao je kako "zli ljudi zadiru u njegovu privatnost prozivaju ga za lažno predstavljanje i dezerterstvo te da takve tvrdnje odbacuje. Objavio je fotografije iz Domovinskog rata te naveo da su među njima i one s pripadnicima riječke "Ajkule" u Cavtatu, navodeći neka od imena suboraca.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Dragi moji istinski prijatelji, imam potrebu da Vam se obratim sa par rečenica, pa ću Vam tako i napisati. Naime danas proživljavam jedan od naj težih dana u mom životu, ja i moja obitelj, nikad o sebi nisam pričao o Domovinskom ratu, te se nikad nikom nisam želio dokazivati, ali evo nažalost došao je i taj dan zahvaljujući zlim ljudima koji zadiru u tuđu privatnost. Neki me prozivaju da se lažno predstavljam, da sam dezerter i slično pa pogledajte nekoliko fotki na kojima su moji suborci što ću ih i nabrojiti.

KĆI CECU, MALI ILIĆA Genda: Sad ću malome reći da uzme harmoniku kad dođete da bi vam odsvirao Miroslava Ilića!
Genda: Sad ću malome reći da uzme harmoniku kad dođete da bi vam odsvirao Miroslava Ilića!

Jedna je slika moj sami dolazak u Pu Zadarsku a neke su iz Ajkula iz Rijeke sa terena iz Cavtata pa ću ih i nabrojiti, prije svega moja malenkost, Jos Biber zvani Bibi,Željko Petrcol zvani Peki, vlado Belavić-Beli, Vlado Grgurić-Grga i Robert Butković, moj cimer iz hotela Epidaurus u Cavtat(malo glupiranja u sobi).

Hvala Vam na razumjevanju, jer zaista proživljavam teške trenutke, pa Vas molim da sami prosudite koliko ima istine u prethodnom linčovanju od pojedinih osoba. Hvala Vam na podršci."

