Obavijesti

News

Komentari 0
NE 'LEŽI' IM LJUDSKA HRANA

Gibraltarski majmuni otkrili su prirodni lijek za bolove u trbuhu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Veronika Miloševski/24sata

Na Gibraltarskoj stijeni prepunoj turista jedan od najčešćih prizora su majmuni makakiji koji prose hranu, ponekad uspijevajući ukrasti grickalice od neopreznih posjetitelja

Znanstvenici su primijetili da majmuni češće jedu zemlju, što bi im moglo pomoći u sprječavanju želučanih tegoba nakon konzumacije ljudske hrane. Utvrđeno je da je jedenje zemlje učestalije u skupinama koje više jedu hranu od turista, uključujući čokoladu, čips i sladoled - namirnice bogate šećerom, mastima i mliječnim sastojcima, a siromašne vlaknima. “Pretpostavljamo da ljudska hrana, koja nije prilagođena njihovoj prirodnoj prehrani, uzrokuje želučane smetnje i potencijalno narušava mikrobiom, a negativni učinci ublažavaju se sastojcima iz tla”, rekao je Sylvain Lemoine, biološki antropolog sa Sveučilišta Cambridge i glavni autor studije objavljene u časopisu Scientific Reports.

Ako se usporedi s ljudima, jedenje zemlje “vjerojatno djeluje poput antacida”, rekao je Lemoine, dodajući da je potrebno još istraživanja kako bi se razumio učinak na crijevne bakterije.

Foto: Veronika Miloševski/24sata

Istraživači su pratili berberske makakije koji žive u Gibraltaru, britanskom teritoriju na južnom rtu Pirinejskog poluotoka, između kolovoza 2022. i travnja 2024. Ovi makakiji – oko 230 jedinki u osam skupina – jedina su slobodna populacija majmuna u Europi.

Majmuni žive u bliskom kontaktu s velikim brojem turista koji posjećuju to područje. Turisti ih često hrane - ili im oni kradu grickalice - unatoč tome što životinje dobivaju voće, povrće i sjemenke na službenim hranilištima kojima upravljaju lokalne vlasti.

Berberski makakiji, porijeklom iz Sjeverne Afrike, vjerojatno su stigli u Gibraltar tijekom srednjovjekovne maurske vladavine. Kasnije su postali simbol britanske kontrole, prema legendi da su pomogli upozoriti vojnike na iznenadni napad u 18. stoljeću.

Njihova populacija smanjila se tijekom Drugog svjetskog rata, nakon čega je britanski vođa Winston Churchill naredio dovođenje novih jedinki iz Maroka i Alžira - od kojih potječe većina današnjih makakija.

Namjerno jedenje zemlje, krede ili gline naziva se geofagija, a prisutna je kod mnogih životinjskih vrsta, uključujući primate poput čimpanzi, lemura i drugih makakija.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026