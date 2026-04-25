Gibraltarski majmuni otkrili su prirodni lijek za bolove u trbuhu

Znanstvenici su primijetili da majmuni češće jedu zemlju, što bi im moglo pomoći u sprječavanju želučanih tegoba nakon konzumacije ljudske hrane. Utvrđeno je da je jedenje zemlje učestalije u skupinama koje više jedu hranu od turista, uključujući čokoladu, čips i sladoled - namirnice bogate šećerom, mastima i mliječnim sastojcima, a siromašne vlaknima. “Pretpostavljamo da ljudska hrana, koja nije prilagođena njihovoj prirodnoj prehrani, uzrokuje želučane smetnje i potencijalno narušava mikrobiom, a negativni učinci ublažavaju se sastojcima iz tla”, rekao je Sylvain Lemoine, biološki antropolog sa Sveučilišta Cambridge i glavni autor studije objavljene u časopisu Scientific Reports.

Ako se usporedi s ljudima, jedenje zemlje “vjerojatno djeluje poput antacida”, rekao je Lemoine, dodajući da je potrebno još istraživanja kako bi se razumio učinak na crijevne bakterije.

Foto: Veronika Miloševski/24sata

Istraživači su pratili berberske makakije koji žive u Gibraltaru, britanskom teritoriju na južnom rtu Pirinejskog poluotoka, između kolovoza 2022. i travnja 2024. Ovi makakiji – oko 230 jedinki u osam skupina – jedina su slobodna populacija majmuna u Europi.

Majmuni žive u bliskom kontaktu s velikim brojem turista koji posjećuju to područje. Turisti ih često hrane - ili im oni kradu grickalice - unatoč tome što životinje dobivaju voće, povrće i sjemenke na službenim hranilištima kojima upravljaju lokalne vlasti.

Berberski makakiji, porijeklom iz Sjeverne Afrike, vjerojatno su stigli u Gibraltar tijekom srednjovjekovne maurske vladavine. Kasnije su postali simbol britanske kontrole, prema legendi da su pomogli upozoriti vojnike na iznenadni napad u 18. stoljeću.

Njihova populacija smanjila se tijekom Drugog svjetskog rata, nakon čega je britanski vođa Winston Churchill naredio dovođenje novih jedinki iz Maroka i Alžira - od kojih potječe većina današnjih makakija.

Namjerno jedenje zemlje, krede ili gline naziva se geofagija, a prisutna je kod mnogih životinjskih vrsta, uključujući primate poput čimpanzi, lemura i drugih makakija.