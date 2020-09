Gitarist Matušić novi je državni tajnik u MVP-u. Možda će biti u prilici nešto zasvirati i Kurzu...

Matušić je po struci akademski glazbenik, odnosno profesor gitare, a kroz saborski mandat, među ostalim, bio je u odboru za vanjsku politiku, europske poslove, međuparlamentarnu suradnju

<p>Mjesto državnih tajnika po ministarstvima dobili su bivši, ali i aktualni partneri <strong>Andreja Plenkovića</strong>. HSLS ima tri državna tajnika, a HNS, SDSS i Čačićevi Reformisti po dva mjesta u ministarstvima.</p><p>Najveće iznenađenje je <strong>Branko Hrg</strong>. Tako je Hrg (HDS), koji je u prošlome mandatu bio odan partner HDZ-u, nakon što na parlamentarnim izborima nije uspio ući u Sabor, zbrinut u MORH-u.</p><p>Tako će bivši zastupnik koji je završio Studij pedagogijskih znanosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa zvanjem odgojitelja predškolske djece biti državni tajnik ministra obrane. Imenovan je umjesto<strong> Tomislava Ivića </strong>(HDZ), koji je do sada obnašao tu dužnost. Hrg se gotovo cijeli prošli mandat zalagao za neradnu nedjelju, a u Saboru je prošao kroz odbore za lokalnu i regionalnu samoupravu, odbor za poljoprivredu, a okušao se i u odboru za financije te za zdravstvo i socijalnu politiku. Nekad je bio i predsjednik HSS-a, ali i gradonačelnik Križevaca.</p><p>Prije političke karijere bavio se poljoprivredom, bio je direktor privatnog poduzeća i rukovoditelj komercijale u ugostiteljsko-turističkom poduzeću. No u Hrgovu životopisu ne može se naći poveznica s vojskom i obranom. Za razliku od njega, bivši HDZ-ov državni tajnik Ivić bio je ministar branitelja, predsjednik Odbora za obranu, a kasnije se posvetio funkcijama u MORH-u.</p><p>Sad već bivši državni tajnik<strong> Tomislav Ivić </strong>upravljao je i cijelim sustavom nakon što je ostavku na dužnost dao bivši ministar obrane <strong>Damir Krstičević</strong>.</p><p>Za razliku od Ivića, poziciju državnog tajnika zadržao je<strong> Zdravko Jakop</strong>.</p><p><strong>Stjepan Čuraj</strong> (HNS), bivši zastupnik i partner HDZ-a, također je imenovan za državnog tajnika, i to u Ministarstvu financija. Ovaj ekonomist i pravnik bio je pouzdani partner Plenkoviću. Podsjetimo, HNS je na izborima osvojio samo jedan saborski mandat, ali drže tanku parlamentarnu većinu u Saboru od 76 ruku. Osim toga, HNS je u prošlome mandatu osigurao Andreju Plenkoviću dovoljan broj ruku za preslagivanje vlade nakon što se premijer zahvalio na suradnji bivšim partnerima iz Mosta, a sve zato što se nisu usprotivili oporbenom prijedlogu za opoziv ministra financija Zdravka Marića. </p><p>Uz spomenutog Čuraja, državni tajnici ministra financija i dalje ostaju <strong>Zdravko Zrinušić </strong>i <strong>Stipe Župan</strong>. Novoimenovani državni tajnik Čuraj u Saboru je bio zamjena za <strong>Ivana Vrdoljaka</strong>, a osim u saborskom odboru za gospodarstvo, prošao je, među ostalim, i odbor za obitelj, mlade i sport, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te pravosuđe.</p><p>HNS ima još jednog državnog tajnika, i to u Ministarstvu graditeljstva<strong> Željka Uhlira</strong>, koji je istu funkciju obnašao i u prošlome mandatu. Državni tajnik Ministarstva turizma i bivši saborski zastupnik <strong>Frano Matušić</strong> (HDZ) sad je državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova.</p><h2>Kibernetička sigurnost </h2><p>Matušić je po struci akademski glazbenik, odnosno profesor gitare, a kroz saborski mandat, među ostalim, bio je u odboru za vanjsku politiku, europske poslove, međuparlamentarnu suradnju. Kao umjetnik na gitari, u Ministarstvu vanjskih poslova sad će možda biti u prilici svirati <strong>Kurzu</strong>, kancelaru Austrije.</p><p>Uz Matušića, novi državni tajnik, uz dosadašnju<strong> Andreju Metelko-Zgombić</strong>, bit će <strong>Zdenko Lucić</strong>. Novo ime među državnim tajnicima je i ono HDZ-ove zastupnice iz prošlog mandata <strong>Irene Petrijevčanin Vuksanović</strong>. Ona će ubuduće biti na toj funkciji u MUP-u.</p><p>Petrijevčanin Vuksanović nije bila na izbornim listama HDZ-a na prošlim parlamentarnim izborima. U prošlom saborskome mandatu bila je predsjednica saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, no manje je poznato da su njezino usko područje interesa sigurnosne teme.</p><p>Na Hrvatskom vojnom učilištu nositeljica je obveznog predmeta “Nove paradigme sigurnosnih prijetnji, rizika i izazova” i izbornog predmeta “Korporativna sigurnost i ugroze”. Bavi se i temama kibernetičke sigurnosti, informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i manipuliranja društvenim mrežama.</p><p>Mandat državnih tajnika u MUP-u produljen je <strong>Žarku Katiću</strong> i <strong>Tereziji Gras</strong>. Mjesta državnih tajnika pripali su i sadašnjim partnerima. Tako je najviše dobio HSLS, kojemu su pripala tri mjesta. Uz dosadašnjeg državnog tajnika u MUP-u, u Ministarstvo prometa kao dosadašnji pomoćnik ministra na mjesto državnog tajnika dolazi<strong> Alen Gospočić</strong>, a u Ministarstvo zdravstva šef neurologije u KB-u <strong>Dubrava Silvio Bašić</strong>.</p><h2>Mjesta za Čačićeve zamjenike </h2><p>SDSS je ostao sa svoja dva državna tajnika, i to <strong>Spomenkom Đurić</strong> u Ministarstvu regionalnog razvoja i<strong> Milom Horvatom</strong> u Ministarstvu gospodarstva. Reformisti Radimira Čačića također su dobili dva mjesta državnih tajnika i na njih dolaze dosadašnji Čačićevi zamjenici župana.</p><p><strong>Tomislav Paljak</strong> bit će u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a Sandra Herman u Ministarstvu turizma i sporta. Nakon što je početkom svibnja bivša ministrica obrazovanja, nakon poboljšane epidemiološke situacije, odlučila da se učenici vraćaju u školske klupe, tome se žestoko usprotivila Varaždinska županija. Paljak kao Čačićev zamjenik iznio je stav da bi se škola na daljinu trebala produljiti za sve do kraja nastavne godine.</p>