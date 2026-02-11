Obavijesti

News

Komentari 2
TRAŽE RAVNOPRAVAN POLOŽAJ

Glas poduzetnika: 'Zabrana rada nedjeljom dugoročno šteti malim poduzetnicima!'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Glas poduzetnika: 'Zabrana rada nedjeljom dugoročno šteti malim poduzetnicima!'
Zagreb: Održana je konferencija: „Hrvatska i OECD: Ekonomski pregled 2026." | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Udruga Glas poduzetnika (UGP) u srijedu je poručila da ograničavanje rada nedjeljom predstavlja nerazmjerno zadiranje u poduzetničke slobode i pravo izbora poduzetnika i potrošača, te dugoročno šteti malim poduzetnicima

Admiral

"Tvrdnja da se prihodi 'prelijevaju na druge dane' ne znači da štete nema već da je poduzetnicima oduzeta mogućnost ostvarivanja većih ukupnih prihoda, osobito u turističkim i sezonskim razdobljima", kaže se u odgovoru UGP-a na izjavu ministra gospodarstva Ante Šušnjara kako ukidanje zabrane rada nedjeljom obiteljskim obrtima u maloprodaji nije predmet Zakona o obrtu te kako je za regulaciju rada trgovina nedjeljom dovoljan Zakon o trgovini.

Ovakav model u praksi ide u korist velikim trgovačkim sustavima koji imaju kapacitete za rotacije i logistiku, dok mali, obiteljski trgovci tu fleksibilnost nemaju. Smatramo i da obrti i trgovačka društva moraju imati ravnopravan položaj na tržištu, ističe UGP.

"Poduzetnici snose poslovni rizik vlastitim sredstvima, kreditima i osobnom imovinom. Ako zbog regulatornih ograničenja poslovanje postane neodrživo, država ne preuzima njihove obveze  - zato poduzetnici moraju imati pravo samostalno odlučivati o organizaciji rada, uključujući i rad nedjeljom", naveli su iz UGP-a.

ništa se ne mijenja Ante Šušnjar demantira napise: Zabrana rada nedjeljom ostaje!
Ante Šušnjar demantira napise: Zabrana rada nedjeljom ostaje!

Ta udruga ističe da odluke Ustavnog suda poštuje kao dio pravnog poretka Republike Hrvatske, ali to ne isključuje pravo na javnu i stručnu raspravu o ekonomskim i društvenim posljedicama zakonskih rješenja niti potrebu za preispitivanjem učinaka zakona kroz izmjene zakonodavnog okvira.

U javnom prostoru, kako su naveli, često se ističe i vjersko-kulturološka dimenzija nedjelje, no UGP smatra da gospodarske politike trebaju primarno polaziti od stvarnih ekonomskih učinaka i održivosti poslovanja.

Zaštita radnika mora se osigurati kroz radno zakonodavstvo i nadzor, a ne kroz kolektivne zabrane, poručili su iz UGP-a napominjući kako je nužno provesti detaljnu i javno dostupnu analizu stvarnih učinaka ograničavanja rada nedjeljom, posebno na mikro i male trgovce.

TOTALNI KAOS! UGP skupio 6.000 potpisa: Traže hitan sastanak s Primorcem zbog fiskalizacije
UGP skupio 6.000 potpisa: Traže hitan sastanak s Primorcem zbog fiskalizacije

Podsjetimo, ministar Šušnjar u ponedjeljak je rekao i kako je Zakon o trgovini kojim se regulira rad nedjeljom, a kojeg je potvrdio i Ustavni sud, dao rezultate tako da su zaposleni u trgovini vraćeni obiteljima, odnosno "za nedjeljni ručak".

Rekao je i kako je Hrvatska "dominantno katolička zemlja" te da "nedjelja služi tome da se svetkuje dan Gospodnji" i da ga se "provodi zajedno u krugu obitelji".

Što se pak tiče financijskih pokazatelja, kazao je da oni pokazuju kako se promet u nedjelju dominantno prelio na subotu i dijelom na ponedjeljak, tako da nema gubitaka ni za kompanije niti za proračun te kako je dovoljan Zakon o trgovini koji regulira tu temu - 16 radnih nedjelja, uz sajmeni dan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €
PREGLEDALI MI MERCEDES

Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €

Stanivuković je nedavno zgrozio hrvatsku javnost govorom u kojem je izrazio žaljenje za 'srpskom Krajinom'.
Podigli optužnicu: Časna je sve izmislila, snimile su je i kamere. Na kraju sve priznala policiji
IZMISLILA NAPAD U ZAGREBU

Podigli optužnicu: Časna je sve izmislila, snimile su je i kamere. Na kraju sve priznala policiji

Časnu sestru optužili su za lažno prijavljivanje kaznenog djela, a policija je u istrazi otkrila da je časna sama kupila nož, u čemu su je snimile kamere, a optužnicu temelje i na njenom potpunom priznanju.
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Zabilježena su dva dobitnika 5+1 kombinacije, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026