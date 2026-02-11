Udruga Glas poduzetnika (UGP) u srijedu je poručila da ograničavanje rada nedjeljom predstavlja nerazmjerno zadiranje u poduzetničke slobode i pravo izbora poduzetnika i potrošača, te dugoročno šteti malim poduzetnicima
Glas poduzetnika: 'Zabrana rada nedjeljom dugoročno šteti malim poduzetnicima!'
"Tvrdnja da se prihodi 'prelijevaju na druge dane' ne znači da štete nema već da je poduzetnicima oduzeta mogućnost ostvarivanja većih ukupnih prihoda, osobito u turističkim i sezonskim razdobljima", kaže se u odgovoru UGP-a na izjavu ministra gospodarstva Ante Šušnjara kako ukidanje zabrane rada nedjeljom obiteljskim obrtima u maloprodaji nije predmet Zakona o obrtu te kako je za regulaciju rada trgovina nedjeljom dovoljan Zakon o trgovini.
Ovakav model u praksi ide u korist velikim trgovačkim sustavima koji imaju kapacitete za rotacije i logistiku, dok mali, obiteljski trgovci tu fleksibilnost nemaju. Smatramo i da obrti i trgovačka društva moraju imati ravnopravan položaj na tržištu, ističe UGP.
"Poduzetnici snose poslovni rizik vlastitim sredstvima, kreditima i osobnom imovinom. Ako zbog regulatornih ograničenja poslovanje postane neodrživo, država ne preuzima njihove obveze - zato poduzetnici moraju imati pravo samostalno odlučivati o organizaciji rada, uključujući i rad nedjeljom", naveli su iz UGP-a.
Ta udruga ističe da odluke Ustavnog suda poštuje kao dio pravnog poretka Republike Hrvatske, ali to ne isključuje pravo na javnu i stručnu raspravu o ekonomskim i društvenim posljedicama zakonskih rješenja niti potrebu za preispitivanjem učinaka zakona kroz izmjene zakonodavnog okvira.
U javnom prostoru, kako su naveli, često se ističe i vjersko-kulturološka dimenzija nedjelje, no UGP smatra da gospodarske politike trebaju primarno polaziti od stvarnih ekonomskih učinaka i održivosti poslovanja.
Zaštita radnika mora se osigurati kroz radno zakonodavstvo i nadzor, a ne kroz kolektivne zabrane, poručili su iz UGP-a napominjući kako je nužno provesti detaljnu i javno dostupnu analizu stvarnih učinaka ograničavanja rada nedjeljom, posebno na mikro i male trgovce.
Podsjetimo, ministar Šušnjar u ponedjeljak je rekao i kako je Zakon o trgovini kojim se regulira rad nedjeljom, a kojeg je potvrdio i Ustavni sud, dao rezultate tako da su zaposleni u trgovini vraćeni obiteljima, odnosno "za nedjeljni ručak".
Rekao je i kako je Hrvatska "dominantno katolička zemlja" te da "nedjelja služi tome da se svetkuje dan Gospodnji" i da ga se "provodi zajedno u krugu obitelji".
Što se pak tiče financijskih pokazatelja, kazao je da oni pokazuju kako se promet u nedjelju dominantno prelio na subotu i dijelom na ponedjeljak, tako da nema gubitaka ni za kompanije niti za proračun te kako je dovoljan Zakon o trgovini koji regulira tu temu - 16 radnih nedjelja, uz sajmeni dan.
