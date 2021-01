Saborski zastupnici vraćaju se u klupe 19. siječnja nakon jednomjesečne stanke. Kako je istaknuo predsjednik Sabora Gordan Jandroković nakon sjednice Predsjedništva, šesta sjednica trajala bi sedam tjedana, a na dnevnom redu za sada imaju 102 točke.

- 80 je preneseno sa prošle sjednice, imamo 19 novih, tako da nas očekuje vrlo intenzivan rad. Očekujem da će i Vlada poslati još nekoliko novih prijedloga, a javnost je posebno zainteresirana za prijedlog Zakona kojim će se definirati obnova u potresu stradalim područjima, vidjet ćemo još u kojoj formi će to doći sa Vlade i kad to dođe, mi ćemo odmah ići na raspravu i što brže izglasavanje - poručio je dodavši kako će zasjedanje Sabora sigurno biti dinamično i zanimljivo obzirom da se približavaju i lokalni izbori, koji će biti u svibnju.

- Vjerujem da će Sabor biti mjesto žestokih i zanimljivih političkih bitaka - rekao je Jandroković.

SDP nezadovoljan što je njihov prijedlog izmjena Zakona o obnovi tek 55. točka dnevnog reda

SDP je već početkom siječnja u saborsku proceduru uputio svoj prijedlog izmjena Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom u Zagrebu, Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji kojima bi ga proširili i na područje Sisačko-moslavačke županije, no nezadovoljni su jer je na dnevnom redu predviđen za raspravu tek kao 55. točka.

- Nama nije jasno koje su to 54 točke važnije od obnove potresom pogođenih područja. To je nešto što ne možemo tolerirati i zaista smo očekivali da će naš prijedlog puno prije doći na dnevni red jer je ovo prioritetan problem za brojne obitelji i sudbine ljudi - poručila je SDP-ova potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac.

'Izjava Dubravke Šuice nije sramota samo za nju, HDZ i Plenkovića nego za cijelu Hrvatsku i Europsku uniju'

Umjesto da se počnu rješavati ključni problemi građana, dodala je, HDZ se bavi teorijama zavjerama protiv Vlade i potpuno irelevantnim pitanjima kaže li se po standardnom hrvatskom jeziku Banovina ili Banija.

- Za informaciju Dubravki Šuici, ako se već nije informirala, ispravno je i jedno i drugo, ali to neće obnoviti nijednu kuću niti spasiti ijednu sudbinu. Što se tiče njezine izjave da je evidentno da mediji pokušavaju rušiti HDZ što se vidi iz toga da Banovinu zovu Banijom, da ovo dolazi od nekog drugog, a ne od potpredsjednice Europske komisije i povjerenice za demografiju i demokraciju, ni onda ne bismo to mogli tolerirati, ali ova izjava ne bi bila toliko skandalozna. Ova izjava je toliko, ne nedemokratska nego antidemokratska. Ako je išta posao medija onda je to pisati, izvještavati, propitivati i informirati javnost, neovisno o tome što se neke informacije nekima neće svidjeti. Ako je od bilo koga, puno je, a ako je od potpredsjednice Europske komisije i povjerenice za demokraciju, previše je - poručila je naglasivši kako je to sramota, ne samo za Šuicu, HDZ i premijera Andreja Plenkovića, nego i za Hrvatsku i Europsku uniju.

- To nije demokracija, a bome nije ni Europska unija - poručila je.

Tražit će i reviziju robnih zaliha i priključit se inicijativi za osnivanjem Istražnog povjerenstva oko poslijeratne obnove

Osim izmjena Zakona o obnovi od potresa, dodao je Arsen Bauk, SDP je u proceduru uputio i prijedlog zaključka kojim Sabor poziva Državnu reviziju da provede reviziju u robnim zalihama.

- A s obzirom na to da smo sada vidjeli da i tu ima stvari koje treba revidirati i popraviti, a priključit ćemo se i inicijativi Kluba zeleno-lijevog bloka oko formiranja Istražnog povjerenstva koje bi istražilo obnovu nakon rata, ali ne samo na Baniji/Banovini nego i u ostalim područjima Republike Hrvatske, koji su također seizmološki aktivna, što su sva osim Istre i Slavonije - rekao je.

Ne nada se previše da će HDZ podržati osnivanje tog Povjerenstva.

- Već vidimo pokušaj što pravne, što retoričke gimnastike HDZ-a da nađe razloge zašto da se Povjerenstvo ne formira i ne počne s radom, a mi ćemo se truditi da im damo što manji prostor da ta njihova gimnastika bude uvjerljiva - poručio je.