Vidaković: Hvala Martini Dalić na trudu uloženom u nagodbu

Izvanredni povjerenik u Agrokoru Fabris Peruško izjavio je u utorak nakon sastanka s premijerom Andrejom Plenkovićem da su ga izvijestili o nagodbi, da sada idu održati sjednicu Privremenog vjerovničkog vijeća i nakon toga, ako sve prođe u redu, nagodba ide na ročište.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se u utorak s izvanrednim povjerenikom Agrokoru Fabrisom Peruškom i njegovom zamjenicom Irenom Weber te predstavnicima Privremenoga vjerovničkoga vijeća i Udruge dobavljača.

"Nagodbu smo radili zadnjih mjeseci, finalizirali detalje zadnjih tjedana, uskladili to s velikom većinom vjerovnika koji su bitni za glasovanje i usuglasili s pravnim timovima, tako da ne očekujem neke bitne probleme oko toga", izjavio je Peruško na pitanje novinara očekuje li probleme sa sudom.

Predstavnica velikih dobavljača u Privremenom vjerovničkom vijeću Marica Vidaković je kazala kako nije kraj, no kako je onaj najteži i najobimniji posao završen.

"Ne bih rekla da je kraj, ali posao je, onaj najteži i najobimniji, iza nas. I sada je vrijeme implementacije, vrijeme privođenja kraju cijelog procesa i ono što očekujemo da kompanije počne normalno funkcionirati u normalnim, redovnim okvirima", rekla je Vidaković nakon sastanka s premijerom.

Na pitanje novinara je li premijer 'amenovao' nagodbu odgovorila je: "Zašto mislite da bi premijer trebao amenovati?".

"Red je da se zahvalimo između ostalog i Vladi, jer morate priznati da je ovo bila politička hrabrost izaći s ovakvim zakonskim okvirom i na tome poslovna zajednica Hrvatske treba zahvaliti i premijeru i svima koji su stvorili pozitivno ozračje i zakonski okvir da se stvar privede kraju bez većih posljedica za hrvatsko gospodarstvo", istaknula je Vidaković.

Na novinarsko pitanje kako je premijer stavio sav svoj politički legitimitet na ovo te da nisu uspjeli pitanje je što bi bilo s njim, Vidaković je kazala kako je premijer zato premijer.

"Zato je premijer premijer. On na koncu konca mora hazardirati da bi zaštitio hrvatsko gospodarstvo i evo uspio je. To znači da je ipak vrijedilo", kazala je Vidaković.

Vidaković je u ime dobavljača zahvalila i bivšoj potpredsjednici Vlade i ministrici gospodarstva Martini Dalić, koja je nedavno upravo zbog 'slučaja Agrokor' podnijela ostavku, na enormnom doprinosu, odnosno vlastitom zalaganju i posebnom angažmanu u ovom procesu.

Na pitanje zahvaljuje li i 'Borg' grupi, Vidaković je rekla kako ne razumije što znači 'Borg' grupa. "Ja znam da su to kolege suradnici s kojima sam radila na procesu. Također i njih pozdravljam", kazala je.

Sergej Volk, predstavnik Sberbanka u Privremenom vjerovničkom vijeću, kazao je da će poduprijeti nagodbu.

„Drago nam je da smo postigli dogovor. Svi su sretni, neki su sretniji, no to je proces koji ima mnogo dijelova i vrlo je kompleksan”, kazao je Sergej Volk.

Naveo je da će otprilike za sat vremena na Privremenom vjerovničkom vijeću poduprijeti nagodbu, a idući korak bit će implementacija nagodbe, za koju moraju osigurati da bude napravljena kako treba.

Na upit hoće li ruske banke imati 47 posto udjela u novom Agrokoru, Volk je izjavio kako će danas javno biti objavljena nagodba te dodao, dodavši da će se vidjeti otprilike 47 posto udjela.

Na sastanak s Plenkovićem stigli predstavnici dobavljača i vjerovničkog vijeća

U Banskim dvorima u utorak ujutro na sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem stigli su predstavnici Privremenog vjerovničkog vijeća i Udruge dobavljača, kao i izvanredni povjerenik u Agrokoru Fabris Peruško te njegova zamjenica Irena Weber.

Privremeno vjerovničko vijeće danas bi trebalo izglasati nagodbu, a potom će nagodba, koja je ispisana na nekoliko tisuća stranica, biti upućena na Trgovački sud, koji će zakazati ročište vjerovnika na koje će se se završno glasati o nagodbi.

Brlošić: Očekujem da se konačno ova saga završi

Mato Brlošić, predstavnik malih dobavljača i OPG-ova u Privremenom vjerovničkom vijeću, kazao je kako očekuje da se saga o Agrokoru završi.

„Očekujem da se konačno ova saga o Agrokoru polako završi. Nadamo se da će to biti gotovo”, izjavio je novinarima na ulasku u Banske dvore prije sastanka s premijerom Plenkovićem.

Na upit novinara što očekuje, kazao je da će vidjeti 'tamo' što će se sve reći i da će onda donijeti odluku, dodavši da ne očekuje iznenađenja.

Na upit je li problem što odluku o nagodbi donosi Privremeno, a ne stalno vjerovničko vijeće, Brlošić je poručio kako je vjerovao da će njegov mandat u vijeću biti kraći. Naime, OPG-ovima je u potpunosti isplaćen dug Agrokora.

„Meni bi bilo draže da su izabrani drugi ljudi, no pravnici kažu da je sve po zakonu, a ja posao inače obavljam do kraja. Dakle, sukladno je zakonu, pravilima i propisima. Odradit ćemo ga do kraja, ja se nadam da će većina biti zadovoljna”, zaključio je.

Horvat: Nagodba će biti novi početak za Agrokor

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat kazao je, pak, da neće svi biti sretni i zadovoljni nagodbom, ali da ne očekuje 'pravosudne repove'.

"Hoće li baš svi biti sretni i zadovoljni - neće, ali smatram da radimo dobar posao i da će ova nagodba danas biti jedan novi početak za Agrokor", rekao je novinarima uoči sastanka u Vladi.

Horvat smatra da neće biti problem što odluku o nagodbi donosi Privremeno vjerovničko vijeće te da ono što će se "danas ovjekovječiti potpisom, na sudu proći". Napominje da će ovo biti jedan od dijelova procesa, s obzirom da sklapanjem nagodbe priča s Agrokorom ne staje, odnosno "u realnosti tek počinje".

Upitan brine li se što će se dogoditi s Adris grupom s obzirom da nije pristao na nagodbu, Horvat je odgovorio da je siguran da su u posljednjih gotovo mjesec dana učinili sve i što se tiče Agrama, Adrisa, Francka i Alce, da im ponude maksimalno što je u ovom trenutku moguće.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Meni je žao što do jednog kompletnog dogovora nije došlo, ali što sad, idemo dalje", poručio je Horvat.

Na primjedbu novinara da bi se za cijelom pričom mogao "vući i pravosudni rep", Horvat je kazao da smatra da neće.

"Bit će tu razgovora i dogovora i izvan ovog nagodbenog procesa tako da kompletni Agrokor nije sadržan samo u sklopu nagodbe, bit će tu u bankarskom sustavu razno-raznih dogovora i biti će sigurno i bolje od onoga što će se danas potpisati", poručio je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Na ulasku u Banske dvore potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić kratko je poručio da će nagodba u Agrokoru biti gotova na vrijeme, odnosno u zakonskim rokovima.

Predsjednik uprave Vindije Dragutin Drk poručio je da je nagodba pri kraju i da je on zadovoljan njome.

Pucar: Najbitnije je da su preživjeli dobavljači

Predsjednik Udruge dobavljača i predsjednik Uprave Podravke Marin Pucar izrazio je uvjerenje da će Trgovački sud prihvatiti nagodbu u Agrokoru i da "ćemo onda imati jednu novu priču s novim Agrkorom te kako je najbitnije da su preživjeli dobavljači".

"Nisam sudac, valjda će Trgovački sud prihvatiti ovakav koncept nagodbe i da ćemo imati jednu novu priču s novim Agrokorom. I ono što je najbitnije, da su preživjeli svi dobavljači Agrokora", kazao je Pucar odgovarajući na pitanje novinara da li bi moglo biti problema sa sudom kad nagodba bude gotova.

Na upit je li zadovoljan sa nagodbom kazao je kako su se "otklonile one najveće prepreke koje su imale pojedine kompanije za regresne obveze i koje su kreditirale Agrokor".

"Bilateralnim razgovorima je to, nadam se, riješeno. Žao mi je da Adris nije dio te priče, ali nadam se da ćemo iz ovog svega izvući pouku i da će Agrokor prebrodit ovu krizu, a zajedno doprinos tome su dali dobavljači tako da naredne četiri godine očekujemo naplatu graničnog duga kroz ovu nagodbu", rekao je.

Dodao je kako ne može reći da su dobavljači 100 posto zadovoljni, jer su četiri godine na neki način dali podršku Konzumu da se restrukturira, da ostvari svoje zadane planove i da se iz tih ostvarenih planova onda naplate dobavljači.

Na pitanje hoće li predsjednik Uprave Agrokora biti iz Sberbanke ili je još prerano o tome govoriti, kazao je kako je to u ovom trenu prerano.

Ni Pucar ne vidi problem u tome što odluku donosi Privremeno vjerovničko vijeće, a ne stalno.

"Mislim da to nije problem s obzirom na sve turbulencije koje je ovaj proces nagodbe imao. Najvažnije je da je nagodba došla do kraja, i da se završi, da Agrokor može normalno funkionirati, a onda i svi mi u hrvatskom gospodarstvu", zaključio je Pucar.

Vidaković: Skupština vjerovnika od 4. do 6. srpnja u Ciboni

Marica Vidaković, prokuristica Kraša i predstavnica srednjih i velikih dobavljača u Privremenom vjerovničkom vijeću, zadovoljna je postignutim. Kako je rekla, nitko ne može biti u potpunosti zadovoljan, no mora se uzeti u obzir kako je cijela situacija mogla završiti po Agrokor.

Najavila je da će u nagodbi odlučivati skupština vjerovnika, koja će se od 4. do 6. srpnja održati u Ciboninoj dvorani u Zagrebu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Upitana očekuje li probleme, kazala je da ih uvijek može biti, no oni postoje da se rješavaju. Napomenula je da je za odluku o nagodbi potrebno 66 posto vjerovnika, koje u ovom trenutku, kako stvari stoje, imaju.

Dodala je i da ima vremena za dogovor s Adrisom, izrazivši mišljenje da će se i to riješiti.

Kako piše Jutarnji list, procijenjena vrijednost Agokor grupe iznosi 22,1 milijardu kuna, a ukupni dugovi, nastali prije ulaska izvanredne uprave 10. travnja 2017., bili su 43 milijarde kuna.

To je oko 15 milijardi kuna manje od iznosa o kojem je dosad bilo riječi – 11 milijardi bilo je otpisano na samom početku, budući da se radi o međusobnim potraživanjima unutar Agrokor grupe, a u ukupni dug nije ušlo četiri milijarde kuna novog dijela roll-up kredita.

U novom Agrokoru, piše jutros Večernji list, 47 posto udjela imat će ruske banke Sberbank i VTB, pri čemu Sberbank nešto više od 39 posto. Imatelji obveznica držat će 25 posto udjela, domaće banke do 12 posto, a dobavljači 4 posto.

Nekoliko postotaka udjela imat će i financijski kreditori Agrokora koji su imali priznate kolaterale, poput Francka, Saponije, Sokol Marića i Adrisa.

Za njih je, piše Večernji, predstavnica dobavljača u Vjerovničkom vijeću Marica Vidaković izborila dogovor s financijskim vjerovnicima da otpisuju 65 posto duga, a 35 posto će djelomično platiti Agrokor, a tek dijelom tvrtke koje su odobravale regresna prava.

Ostaje još pitanje prolongiranja roll-up kredita od 1,06 milijardi eura, naime još nije dogovoreno po kojoj kamati će to biti učinjeno.