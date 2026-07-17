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TURISTIČKA SEZONA

Glavina: Turistički rezultati su dobri s obzirom na geopolitičku situaciju. Kupovna moć pada

Piše HINA,
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Glavina: Turistički rezultati su dobri s obzirom na geopolitičku situaciju. Kupovna moć pada
Ljetni dan na plažama u Baškoj Vodi | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Uspjeh turističke sezone osim po mjerenjima i broju dolazaka i noćenjima ogleda se i u tome koliko ćemo ostati brend i biti odgovorni prema našim gostima

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u petak je u Umagu nakon sastanka s predstavnicima turističkog sektora Istarske županije rekao kako su rezultati turističkog sektora za prvih šest mjeseci dobri, te da turistički djelatnici mogu biti zadovoljni u kontekstu geopolitičke situacije.

"Geopolitička situacija najviše utječe na poremećaje u turističkim kretanjima, a kupovna moć gostiju pada. Uspjeh turističke sezone osim po mjerenjima i broju dolazaka i noćenjima ogleda se i u tome koliko ćemo ostati brend i biti odgovorni prema našim gostima. Rezultati u prvoj polovini su na razini prošlogodišnjih, najava za ostatak sezone je također na toj razini" - naglasio je ministar Glavina. 

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Podsjetio je kako je prije par dana objavljeno istraživanje Europske putničke komisije koja prati turistički promet za prvih pet mjeseci i tu , kako je rekao "Hrvatska po turističkom prometu odnosno dolascima i noćenjima ima porast od osam posto te je četvrta u Europi".

Istraživanje je pokazalo da su, od jakih destinacija, ispred Hrvatske Italija i Malta a iza nje Španjolska i Grčka, što dokaz, naveo je ministar, "da je Hrvatska definitivno konkurentna".

Na sastanku su rezimirani rezultati turističkog sektora za prvih šest mjeseci, a raspravljalo se i o stanja predbilježbi prodaje za glavni dio sezone te o novom Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.

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Ministar Glavina ustvrdio je da prijedlog tog zakona treba donijeti jednostavnost, transparentnost i digitalizaciju, a glavna mu je odrednica borba protiv neregistrirane djelatnosti. 

Odgovarajući na pitanja novinara o samom tijeku turističke sezone kazao je da su hoteli i privatni smještaj dobitnici te da kombinacija različitih kategorija smještajnih kapaciteta "čini jednu određenu konkurentnost hrvatskog turističkog proizvoda". 

"Postoje oscilacije koje variraju od mjeseca do mjeseca, no brojke koje imamo u odnosu na geopolitičku situaciju su zadovoljavajuće. Ako me pitate treba li Hrvatska više hotela, to je zasigurno stvar strategije hrvatskog turizma. Trebamo podignuti razinu, pa i broj kapaciteta te pojačati promet u predsezoni. Radne snage ima, možemo biti sretni da imamo visoku zaposlenost" - poručio je Glavina.

Komentirajući slučaj oko ograđivanja riječke plaže ispred hotela Hilton Costabella u Rijeci ministar Glavina je istaknuo da, ukoliko postoje bilo kakve sumnje, neka se sve istraži i provjeri.

"U ovom slučaju najbitnije je i najrelevantnije što piše u koncesijskom ugovoru. Koncesija je izdana 2015. godine u mandatu predsjednika Vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u ugovoru o koncesiji je najrelevantnije te će se tu pokazati da li je tu bilo kršenja i ako ih je bilo, tko ih je napravio" - poručio je Glavina.

U nastavku posjeta Umagu obišao je obnovljeni hotel Garden Istra, jednu od najnovijih investicija društva Plava Laguna. 

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