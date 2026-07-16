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dugoročni najam raste

Glavina uzvratio SDP-u: 'Ne kažnjavamo male iznajmljivače, nego sređujemo turizam'

Piše HINA,
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Glavina uzvratio SDP-u: 'Ne kažnjavamo male iznajmljivače, nego sređujemo turizam'
Zagreb: 185. sjednica Vlade, izjave nakon sjednice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Sveobuhvatna reforma se morala napraviti zbog nekontroliranog bujanja ležajeva u privatnom smještaju, naveo je ministar, dodavši kako nas je to dovelo do toga da je, unatoč rekordnim turističkim godinama i brojkama, popunjenost u toj strukturi smještaja padala

Ministar turizma Tonči Glavina, odgovarajući na SDP-ove tvrdnje da Vlada kažnjava male iznajmljivače, a ne suzbija sivu zonu u turizmu, poručio je u četvrtak da Vlada odgovorno upravlja hrvatskim turizmom s konkretnim mjerama te da pokrenuta sveobuhvatna reforma već daje konkretne rezultate. "Dakle, putujući cirkus ide dalje, a idu dalje i naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma upravo da korigiramo naše slabosti i turizam restrukturiramo ka cjelogodišnjem turizmu", rekao je Glavina nakon sjednice Vlade. 

Naglasio je kako Vlada u tom smislu provodi konkretne aktivnosti te da sveobuhvatna reforma, pokrenuta zakonskim izmjenama prije godinu i pol dana, daje vrlo konkretne rezultate. Istaknuo je daje ova Vlada prvi puta zakonski prepoznala pružatelje usluge u obiteljskom smještaju i definirala tu gospodarsku djelatnost radi zaštite "upravo onih koji su jako puno doprinijeli razvoju hrvatskog turizma".

POREZI SDP: Vlada kažnjava male iznajmljivače, a ne suzbija sivu zonu u turizmu
SDP: Vlada kažnjava male iznajmljivače, a ne suzbija sivu zonu u turizmu

Sveobuhvatna reforma se morala napraviti zbog nekontroliranog bujanja ležajeva u privatnom smještaju, naveo je ministar, dodavši kako nas je to dovelo do toga da je, unatoč rekordnim turističkim godinama i brojkama, popunjenost u toj strukturi smještaja padala. A na to su, podsjeća Glavina, upravo upozoravali i iz SDP-a uz pozive na oporezivanje rente kroz sveobuhvatnu reformu poreza na nekretnine. 

"Mi smo im kroz oznaku "Vaš domaćin" ili tzv. 'local host' dali poseban status i prednost. A jedna od najvećih i poreznih prednosti je da upravo domaćini koji pružaju usluge na mjestu boravka, odnosno prebivališta, ne plaćaju porez na nekretnine. To je jedna vrlo konkretna, jasna mjera kojom se upravo izlazi susret onima kojima je to najpotrebnije i onima koji čine dodanu vrijednost hrvatskog turizma", naveo je. 

Poticajne mjere za domaćine u turizmu

Istaknuo je i da se kroz program Konkurentnost turističkog gospodarstva po prvi puta uvode poticajne mjere za domaćine u turizmu, u obiteljskom smještaju, kojima je na raspolaganju više od milijun eura za električne punionice, za objekte koje iznajmljuju kao dodatnu vrijednost za njihove goste. Naveo je i nacionalnu promotivnu kampanju u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom. 

Prema riječima ministra, reformom koju je njegovo Ministarstvo pokrenulo, prošle je godine zaustavljen taj rast broja kreveta u privatnom smještaju, a istodobno ostvaren blagi rast popunjenosti. 

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"Zahvaljujući mjerama koje provodimo sada već dvije godine kampanje, kojom upravo promoviramo te domaćine u hrvatskom turizmu kao posebnu vrijednost, imamo i službene podatke prema kojima objekti koji su u programu 'Vaš domaćin' imaju prošle godine veću popunjenost u odnosu na prethodnu godinu za nekih šest posto. A ove godine u prvih pet mjeseci čak veću od deset posto. Broj ležajeva u toj strukturi smještaja je pao za otprilike 8000, što pokazuje da smo zaustavili tu masovnu apartmanizaciju koja nas je dovodila do izrazito visoke sezonalnosti i manje popunjenosti", poručio je. 

Istodobno, zahvaljujući dobro kalibriranim mjerama, također je ispunjen i drugi cilj, koji je širi od turizma, a to je omogućavanje boljih uvjeta za stambeno zbrinjavanje, odnosno puno veći broj objekata u dugoročnom najmu, rekao je ministar.ž

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Pozivajući se na podatke Porezne uprave, istaknuo je i da je prošle godine ostvaren rast ugovora za dugoročni najam za više od 26 posto te da je više od 4800 poreznih obveznika kratkoročnog najma ili djelomično ili u potpunosti prešlo na dugoročni najam.

"I ovo su rezultati jedne dobro promišljene kvalitetne politike koja dovodi do toga da smanjujemo nekontrolirani rast apartmanizacije, onima koji se tim poslom bave stvaramo bolje uvjete da rade bolje i duže, da imaju veću popunjenost, a da istodobno utječemo na kvalitetu života, da našim građanima osiguramo, uvjetno rečeno, jeftinije kvadrate, odnosno dostupnost stanova drugih smještajnih kapaciteta u dugoročnom najmu", zaključio je.

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