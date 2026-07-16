SDP: Vlada kažnjava male iznajmljivače, a ne suzbija sivu zonu u turizmu

Vlada novim poreznim opterećenjima kažnjava male obiteljske iznajmljivače koji posluju legalno, dok istodobno ne rješava problem stotina tisuća kreveta izvan sustava, ustvrdili su u četvrtak SDP-ovci u Splitu na konferenciji za novinare na temu "Zašto Vlada kažnjava male iznajmljivače?".

Konferencije za novinare o toj temi SDP je održao istodobno u još pet hrvatskih gradova - Splitu, Dubrovniku, Šibeniku, Zadru, Rijeci i Puli.

Predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije Ante Bilić rekao je kako Vlada, umjesto da povećava konkurentnost hrvatskog turizma, dodatno opterećuje legalne iznajmljivače.„S jedne strane Vlada poziva na obuzdavanje cijena i prilagodbu konkurenciji, a s druge povećava namete. Nejasno je kako bi se povećanjem nameta smanjivale cijene“, rekao je.

Saborska zastupnica SDP-a i gradonačelnica Supetra Ivana Marković ocijenila je da država kažnjava građane koji uredno plaćaju poreze, dok ne poduzima dovoljno protiv nelegalnog iznajmljivanja.

„Vlada Andreja Plenkovića ponovno bira jednostavan put - udara na sve one koji rade legalno i plaćaju poreze, a sve one koji se nalaze izvan sustava ne dira. To nije politika, nego odustajanje od upravljanja sustavom“, kazala je. Upozorila je kako u Hrvatskoj postoji više od 700 tisuća kreveta u nekomercijalnom smještaju koji ostaje izvan poreznog i inspekcijskog nadzora.

„Imamo dobre zakone, ali nemamo inspekcije na terenu. Država pokazuje snagu prema poštenim ljudima koji rade i zarađuju, a paralelno ne dira cijeli sivi sustav“, rekla je Marković, dodajući da je prošle godine u cijeloj Hrvatskoj provedeno tek oko 165 nadzora nelegalnog smještaja, što pokazuje da država ne kontrolira sustav.

Ocijenila je da najveći teret inflacije, nepriuštivog stanovanja i nelegalne gradnje na kraju snose mali obiteljski iznajmljivači koji posluju legalno, dok oni koji posluju izvan sustava ostaju bez ozbiljnih posljedica.

Inspekcija ne radi svoj posao

Posebnim je problemom nazvala kupnju nekretnina od strane stranih državljana.

„Čak 90 posto nekretnina koje kupuju nalazi se na Jadranu, a svaki četvrti apartman u vlasništvu je stranaca. Nitko ozbiljno ne kontrolira koliko ih kupuju, kako ih koriste i koliki je udio nekomercijalnog smještaja u njihovim rukama. Svi na kraju gube – građani, država koja ne ubire poreze i oni koji pošteno rade i uredno plaćaju svoje obveze“, rekla je Marković.

Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović rekao je da iskustvo njegova grada pokazuje posljedice neučinkovitog nadzora. „Studija turističkog nosivog kapaciteta pokazala je da u Makarskoj postoji više od 10 tisuća ilegalnih ležajeva te oko 1.700 praznih apartmana. To pokazuje da inspekcija ne radi svoj posao“, rekao je Paunović.

Dodao je da država i dalje ne razlikuje male obiteljske iznajmljivače od investitora koji nekretnine koriste kao oblik špekulativnog poslovanja.

Gradski vijećnik SDP-a u Splitu Danijel Kukoč rekao je da SDP zagovara progresivno oporezivanje nekretnina.

„Ne može isti porezni tretman imati mali obiteljski iznajmljivač koji iznajmljuje svoju djedovinu i onaj koji spekulativno ulaže novac i ima deset ili petnaest nekretnina“, rekao je Kukoč, upozorivši da sadašnji sustav pogoduje špekulativnim ulaganjima umjesto građanima koji legalno iznajmljuju.