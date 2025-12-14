Glavni pregovarač: Ubojstvo Hamasova zapovjednika Saeda ugrožava prekid vatre u Gazi

U televizijskom obraćanju, Haja, koji živi u egzilu, potvrdio je da je u subotu ubijen visoki zapovjednik Hamasa Raed Saed. On je najviši dužnosnik Hamasa ubijen od stupanja na snagu prekida vatre u listopadu.

- Kontinuirana izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre.. i najnovija ubojstva koja su ciljala Saeda i druge prijete održivosti sporazuma. Pozivamo posrednike, a osobito glavnog posrednika, američku administraciju i predsjednika Donalda Trumpa, da prisile Izrael da poštuje prekid vatre i bude mu predan - rekao je.

Izvori iz Hamasa rekli su da je Saed bio drugi u zapovjednom lancu njihova oružanog krila, odmah poslije Iza el-Dina Al-Hadada. Izrael tvrdi da je Saed bio jedan od ključnih arhitekata napada na Izrael 7. listopada 2023. koji je izazvao rat.

Haja se osvrnuo i na predložene Međunarodne stabilizacijske snage (ISF), koje je odobrio UN.

- Uloga međunarodnih snaga trebala bi biti ograničena na očuvanje prekida vatre i razdvajanje dviju strana duž granica Gaze... bez ikakve uloge unutar Pojasa ili intervencije u njegova domaća pitanja - rekao je.

Raspoređivanje tih snaga ključni je dio iduće faze Trumpova mirovnog plana za Pojas Gaze. U prvoj fazi, koja je počela 10. listopada, Hamas je pustio na slobodu taoce, a Izrael palestinske zatvorenike.

Američko Središnje zapovjedništvo bit će 16. prosinca u Dohi domaćin konferencije na kojoj će sa zemljama partnerima pripremiti plan za Međunarodne stabilizacijske snage za Gazu, rekli su američki dužnosnici za Reuters.