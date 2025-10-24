Obavijesti

NASTAVILO SE I NA FAKSU

Victoria Beckham progovorila o zlostavljanju u osnovnoj školi: 'Postajala sam sramežljivija'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Victoria Beckham progovorila o zlostavljanju u osnovnoj školi: 'Postajala sam sramežljivija'
Foto: YouTube

Povrh svega što joj se dogodilo, kao tinejdžerici su joj dijagnosticirani i policistični jajnici te joj je rečeno da bi se mogla mučiti da zatrudni

Victoria Beckham iznenadila je brojne obožavatelje. Naime, gostujući u podcastu 'Call Her Daddy', voditeljici Alex Cooper, progovorila je o emocionalnom i fizičkom zlostavljanju kada je bila još u tinejdžerskoj dobi. Također, priznala je i da je prije nego što je postala poznata, bila meta ismijavanja jer su je svi jer su je vršnjaci percipirali 'drugačijom'. 

Foto: YouTube

- Sjećam se da sam stajala na igralištu. Doslovno sama. Ostala djeca su samo skupljala limenke Coca-Cole iz lokvi i bacala ih na mene - započela je Victoria.

- U školi su me fizički i psihički zlostavljali, a o mentalnom zdravlju tada se nije razgovaralo kao danas, pa sam sve to potiskivala. Zbog toga sam postajala sve sramežljivija - dodala je Beckham.

Istaknula je i da u tinejdžerskoj dobi nikad nije bila poželjna u društvu, jer su sva djeca obično nakon škole družila se uz pušenje, ona je odlazila na satove plesa ili glume. Nije propustila naglasiti da je takvo ponašanje često dolazilo i od odraslih koji su se, umjesto da budu primjer, ponašali slično. Kako je naglasila, izvor najveće nesigurnosti bio joj je vlastiti izgled. 

- Kad si mlađi, hormoni ti divljaju. Tijelo ti se mijenja - rekla je Victoria, dodavši da ju je okolina, dodatno, zbog nešto slabijih ocjena smatrala glupom. 

- Povrh toga, kao tinejdžerici dijagnosticirani su mi policistični jajnici. Rečeno mi je da bih se možda mogla mučiti da zatrudnim. Kad si tinejdžer, takve je stvari teško prihvatiti - priznala je Beckham. 

Najveća podrška u tom periodu bili su joj njezini roditelji, ali i dalje nije voljela pričati o zlostavljanju koje joj nije bilo nimalo ugodno. 

- Nikome nisam rekla. Cijeli moj školski život bio je užasan - naglasila je Victoria. 

Ranije je o periodu kroz koji je tada prolazila progovorila i u svom dokumentarcu, gdje je prokomentirala da joj ništa bolje nije bilo na fakultetu jer su joj drugi govorili da nije dovoljno dobra ili da je predebela da bi uopće bila na pozornici. 

- Mislim da me to ojačalo i pripremilo za ono što je slijedilo - zaključila je Beckham. 

Foto: Nathan Strange

