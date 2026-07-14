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IZVUKLA GA SILA ZRAKA

Žena detaljno opisala horor na letu Ryanaira: 'Mogao je biti usisan, pojas mu je spasio život'

Piše HINA,
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Žena detaljno opisala horor na letu Ryanaira: 'Mogao je biti usisan, pojas mu je spasio život'
Foto: Reuters
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Prema njezinim riječima, supruga je sila zraka izvukla napola iz letjelice. Zadobio je ozljede vrata i ramena te opekline od trenja...

 Supruga putnika koji je teško ozlijeđen u dramatičnom incidentu na letu Ryanaira iz Grčke u Njemačku prvi je put opisala kako je njezinog muža, nakon što je otpao prozor zrakoplova, silina zraka glavom povukla izvan letjelice. Šezdesetjednogodišnjak se nakon incidenta u petak na letu iz Soluna prema bavarskom Memmingenu i dalje nalazi u bolnici s teškim tjelesnim ozljedama i psihološkim traumama, rekla je njegova supruga za grčku javnu televiziju ERT.

"Moj je suprug sjedio do prozora. Srećom, bio je vezan. Sigurnosni pojas spasio mu je život", rekla je srpska državljanka Svetlana Maksimović u razgovoru emitiranom u ponedjeljak navečer.

Opisala je kako su ga ona i ostali putnici uspjeli povući natrag u zrakoplov.

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Prema njezinim riječima, supruga je sila zraka izvukla napola iz letjelice. Zadobio je ozljede vrata i ramena te opekline od trenja. Trenutačno nosi ovratnik za vrat i još je u stanju šoka.

Zrakoplovni tehnički stručnjak kojeg je angažirala obitelj smatra da se odlomio dio jednog od motora zrakoplova, pogodio prozor i razbio ga. Nagla dekompresija koja je uslijedila stvorila je snažnu usisnu silu koja je privremeno izvukla gornji dio tijela putnika izvan zrakoplova, izvijestio je ERT.

Grčko tijelo za istragu zrakoplovnih i željezničkih nesreća, zajedno sa stručnjakom kojeg je angažirala obitelj, sada pregledava zrakoplov, navodi televizija.

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Zrakoplovni stručnjak i pilot Grigoris Konstantelos ranije je za ERT rekao da vjeruje u sličan slijed događaja. Dodao je da su putnici imali sreće što se incident dogodio ubrzo nakon polijetanja jer bi na visini krstarenja, zbog znatno veće razlike u tlaku, dekompresija bila mnogo silovitija i mogla imati eksplozivne posljedice.

U grčkim su se medijima pojavile nepotvrđene fotografije koje navodno prikazuju oštećenje jednog od motora zrakoplova.

Putnici su ispričali da su čuli snažan prasak neposredno prije nego što su iz stropa kabine ispale maske za kisik. Pilot je prekinuo let i vratio se u Solun, a putnici su kasnije do Memmingena prevezeni zamjenskim zrakoplovom.

Irski niskotarifni zračni prijevoznik Ryanair potvrdio je incident, navodeći tek da se prozor u putničkoj kabini odvojio nedugo nakon polijetanja. Tvrtka nije komentirala uzrok nesreće.

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