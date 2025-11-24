Obavijesti

PROTIV MALARIJE

Globalni savez za cjepiva i UNICEF smanjili cijenu cjepiva

Globalni savez za cjepiva i UNICEF smanjili cijenu cjepiva
Foto: Joseph Okanga/REUTERS

Bebama su potrebne četiri doze cjepiva kako bi bile potpuno zaštićene od malarije, koje i dalje godišnje odnosi više od 500.000 života, uglavnom djece mlađe od pet godina u subsaharskoj Africi

Globalni savez za cjepiva (GAVI) i njegov partner UNICEF ​​platit će 25 posto manje za novo cjepivo protiv malarije koje proizvodi Serum Institute of India u roku od otprilike godinu dana, što će im omogućiti da cijepe više djece unatoč smanjenju međunarodne pomoći. Cijena cjepiva R21 tim će se sporazumom smanjiti s oko 4 dolara na 2,99 dolara po dozi. Unicef kupuje cjepiva financiranjem Gavija, partnerstva koje surađuje s vladama na imunizaciji djece u najsiromašnijim zemljama svijeta.

Gavi procjenjuje da će se manjom cijenom cjepiva uštedjeti 90 milijuna dolara, što može financirati dodatnih 30 milijuna doza za do sedam milijuna djece u sljedećih pet godina.

DUGOTRAJNA ZAŠTITA Smrtonosna prijetnja: Novo cjepivo protiv malarije ulijeva nadu majkama i bebama u Africi
Smrtonosna prijetnja: Novo cjepivo protiv malarije ulijeva nadu majkama i bebama u Africi

Gavi je na događaju prikupljanja sredstava ranije ove godine prikupio tri milijarde dolara manje od očekivanog, jer su se međunarodni donatori, predvođeni Sjedinjenim Državama, usredotočili na druge prioritete.

„U ovom kritičnom trenutku neviđenog pada financiranja međunarodne pomoći, Unicef je odlučan nastaviti svoj proaktivni rad s partnerima“, istaknula je Leila Pakkala, direktorica odjela Unicefa za opskrbu, u priopćenju.

Bebama su potrebne četiri doze cjepiva kako bi bile potpuno zaštićene od malarije, koje i dalje godišnje odnosi više od 500.000 života, uglavnom djece mlađe od pet godina u subsaharskoj Africi. To znači da će puni ciklus cjepiva R21 stajati 11,96 dolara.

Liječenje slučaja nekomplicirane malarije u subsaharskoj Africi stoji od četiri do sedam dolara po ambulantnom pregledu, dok teški slučajevi koji zahtijevaju bolničko liječenje mogu stajati više od 70 dolara, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije koje je citirao Gavi.

GLOBALNI FOND Bill Gates ulaže 912 milijuna dolara u borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije
Bill Gates ulaže 912 milijuna dolara u borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije

Drugo cjepivo protiv malarije, koje proizvodi GSK, stoji oko 10 dolara po dozi. Ranije ove godine, Bharat Biotech i GSK obećali su prepoloviti tu cijenu kada Bharat preuzme proizvodnju 2028.

