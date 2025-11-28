Obavijesti

Gužve oko Vjesnika već su od ranog jutra. Zbog vjetra na Jadranu ograničenja u prometu

Gužve oko Vjesnika već su od ranog jutra. Zbog vjetra na Jadranu ograničenja u prometu
Zagreb: Oko Vjesnika radovi i gužve

Na terenu je i dalje aktivna opsežna privremena regulacija, koja je gotovo paralizirala ključne prometnice u Zagrebu

Zagrepčani su i u petak ujutro upali u prometnu noćnu moru. Iako jutarnje kolone nisu rijetkost, situacija se posljednjih dana drastično pogoršala. Nakon uvođenja nove organizacije prometa oko Vjesnika, zagušenja počinju sve ranije, a nervozni vozači javljaju kako su se Zagrebačka i Horvaćanska već prije sedam sati pretvorile u nepomičnu rijeku automobila.

[UŽIVO] Traju radovi kod Vjesnika: Manje su gužve od očekivanog

Na terenu je i dalje aktivna opsežna privremena regulacija, koja je gotovo paralizirala ključne prometnice:

Zagrepčani u strepnji: 'Strah nas je rušenja'
Zagrepčani u strepnji: 'Strah nas je rušenja' | Video: 24sata/pixsell

- Podvožnjak na Slavonskoj, ispod Savske ceste, potpuno je zatvoren u oba smjera, što je uzrokovalo čepove na svim okolnim izlazima.
- Kretanje prema zapadu moguće je jedino preko sjevernog nadzemnog kolnika, uz prolazak kroz opterećeno raskrižje sa Savskom.
- Za vozače koji putuju prema istoku, Slavonska je nedostupna na dionici od Selske pa sve do Marohnićeve.
- Zbog zatvaranja, promet se prisilno skreće na Selsku, pa je i ondje nastao dodatni zastoj.
- Savska, Odranska i Cvjetna voze u oba smjera, no protok vozila je izrazito spor zbog prelijevanja kolona.

Na Jadran jak vjetar

Zbog vjetra u priobalju, zabrane su prometa za pojedine skupine vozila (vidi niže). Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Mogući su odroni. Na A1 zbog vjetra dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skupine vozila (obilazak za osobna vozila je čvor Zadar istok-DC27 Karin-Obrovac-DC50 Gračac-čvor Sveti Rok, a za ostale skupine čvor Benkovac (A1)-Kistanje (DC59)-Knin-DC1-Gračac-DC50-čvor Sveti Rok (A1). Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvora Karlovac i tunela Sveti Marko na kolniku u smjeru Dubrovnika.

Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h. Kolona vozila na autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Zagreb istok zbog radova na 96+700 na kolniku u smjeru Zagreba duga je 3 km. Promet se vodi jednom prometnom trakom u koloni uz povremene zastoje uz ograničenje brzine od 40 km/h. Kolona se povećava.

Zbog vjetra samo za osobna vozila otvorena je dionica između čvorova Kikovica i Delnice na A6. 

