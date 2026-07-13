Gordan Grlić Radman: Nepravda prema Hrvatima u BiH mora biti ispravljena prije izbora...

“Apelirao sam na ministre vanjskih poslova da, kada odlaze u BiH, trebaju razgovarati s legitimnim predstavnicima triju naroda kako bi dobili pravu sliku o njezinoj multietničnosti, da se ne mogu vratiti pod dojmom razgovora samo s jednom stranom”, rekao je Grlić Radman nakon sastanka ministara vanjskih poslova država članica EU-a. Istaknuo je da je funkcionalnost i stabilnost Bosne i Hercegovine ovisi o ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda te da se moraju provesti reforme izbornog zakona kako bi se uklonili svi oblici diskriminacije.

“Želimo vidjeti da se na predstojećim izborima ispravi nepravda prema Hrvatima, koji u predsjedništvu nisu imali svog legitimnog predstavnika”, rekao je Grlić Radman.

Ministri vanjskih poslova država članica EU-a razgovarali su o BiH, odnosno o procesu imenovanja novog visokog predstavnika nakon odlaska Christiana Schmidta.

“Želimo maksimizirati utjecaj EU-a na međunarodnim forumima u vezi s Bosnom i Hercegovinom”, rekla je šefica europske diplomacije Kaja Kallas na konferenciji za novinare nakon sastanka.

Kazala je kako je Europska unija odlučna da novi visoki predstavnik u BiH bude Europljanin, koji može pomoći zemlji u europskim integracijama.

Dodala je da će se uspjeh budućeg visokog predstavnika mjeriti po tome koliko će napraviti da njegova funkcija postane nepotrebna.

Grlić Radman je izjavio da novi visoki predstavnik mora biti osoba koja će poznavati zapadni Balkan, koja poznaje multietničku narav BiH.

“Iskustvo u proteklih 30 godina nažalost nam govori da su razni visoki predstavnici tzv. puzajućim reformama jako naštetili hrvatskom narodu, koji nije mogao imati svog legitimnog predstavnika”, rekao je ministar.

Ukazao je na potrebu da se u BiH stvori ozračje u kojem se može razgovarati, ističući da će Hrvatska uvijek biti konstruktivna u odnosu prema BiH.