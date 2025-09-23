Obavijesti

ČEKA SE TRENUTAK

Gordan Grlić Radman: Nisu ostvareni uvjeti za hrvatsko priznanje Palestine!

Piše HINA,
Gordan Grlić Radman: Nisu ostvareni uvjeti za hrvatsko priznanje Palestine!
Zagreb: Zajednička konferencija za medije ministra Radmana i Gideona Sa'ara | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Hrvatska još ne priznaje Palestinu, traži otvaranje medicinskog koridora do Gaze! Šef diplomacije Grlić Radman u akciji na Bliskom istoku, dok Milanović poziva na priznanje Palestine

Uvjeti za priznanje palestinske države još uvijek nisu zadovoljeni jer je potrebno zaustaviti sukobe i osloboditi sve taoce, rekao je šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman u New Yorku u utorak, dan pošto je predsjednik Zoran Milanović pozvao na priznanje Palestine.

"Ovoga trenutka, kao još neke druge europske, važne zemlje, mislimo da se još nije ostvario taj trenutak priznanja jer treba zaustaviti sukobe, treba pustiti sve taoce", rekao je Grlić Radman u izjavi za medije na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

Naglasio je da bi priznanje države značilo i priznanje Hamasa, koji je nazvao terorističkom organizacijom koja "drži Palestinu kao taoca".

Milanović je u ponedjeljak u New Yorku rekao da Hrvatska treba priznati palestinsku državu te naglasio da to nije nagrada za Palestince, već njihovo pravo, kako je priopćeno s Pantovčaka. 

Hrvatska traži otvaranje koridora do Gaze

Grlić Radman u utorak je rekao da se Hrvatska zalaže za dvodržavno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba, ali kao rezultat mirovnog procesa u koji će biti uključeni najvažniji akteri: Izrael i palestinska vlast.

Deseci zapadnih zemalja, među kojima je i Hrvatska, pozvali su u međuvremenu na ponovno otvaranje medicinskog koridora između Gaze i Zapadne obale koju je okupirao Izrael, nudeći financijsku pomoć i medicinsko osoblje ili opremu za liječenje pacijenata iz Gaze na Zapadnoj obali.

Među 24 zemlje potpisnice izjave su Hrvatska, Austrija, Belgija, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Europska unija i Poljska. Sjedinjene Države nisu navedene kao potpisnice.

"Svi zajedno trebamo pridonositi mirovnom procesu, jačati (ga) i utjecati na najvažnije aktere ..., na zaustavljanje svih sukoba kako bi se postigao pravedan mir", poručio je u utorak Grlić Radman.

Bliski istok

Nakon što je nedavno u Zagrebu primio palestinsku ministricu vanjskih poslova Varsen Agabekjan i izraelskog kolegu Gideona Saara te potom posjetio Jordan i Siriju, hrvatski ministar vanjskih poslova u listopadu se sprema u Irak. 

Dio je to proaktivne hrvatske politike prema Bliskom istoku, ističu u MVEP-u.

Grlić Radman naglašava da se bliskoistočno pitanje ne svodi samo na Izrael i Palestinu, već da su sve zemlje u toj regiji važne za postizanje konačnog mira.

Posjet je predviđen za 25. i 26. listopada. Razgovarat će se o gospodarskoj suradnji i vojnoj industriji te posebno o mogućnosti transporta iračke nafte Janafom. 

"Velik je interes Iraka kada je u pitanju iskorištavanje nafte, odnosno energenata preko hrvatskih luka i Jadranskog naftovoda", kazao je u utorak Grlić Radman. 

"Sve su to naši energetski kapaciteti koji su raspoloživi i čine hrvatsku još vidljivijom. Hrvatska je energetsko čvorište na ovom prostoru, ali i šire", rekao je Grlić Radman.

Hrvatska je već ostvarila neovisnost o ruskim energentima, a preko Janafa može osigurati dovoljne količine nafte i Mađarskoj i Slovačkoj, dodao je.

Grlića Radmana već u New Yorku očekuju susreti s iračkim i jemenskim ministrima vanjskih poslova. 

