Gordana Buljan Flander, ravnateljica Politike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, u Dnevniku Nove TV obratila se zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću i dala neopozivu ostavku na mjestu ravnateljice Poliklinike.

- Tražila sam privremenu mjeru isključivo za portal H-Alter jer su objavljivali lažne i neistinite informacije. Naglasila bih da nisam protiv slobode medija. Mjera je donesena jer je novinarka povrijedila osnovnu novinarsku etiku i zlouporabila pravo na slobodu medija. Dakle, nijedna sloboda nije apsolutna. Gdje prestaje sloboda medija, a gdje počinje pravo na neistinito informiranje i blaćenje stručnjaka te otežavanja rada ovakve ustanove - rekla je Buljan Flander.

Podsjetimo, Općinski građanski sud u Zagrebu odredio je u utorak privremenu mjeru zabrane objavljivanja tekstova o ravnateljici Poliklinike Gordane Buljan Flander portalu H-Alter što je u javnosti izazvale brojne reakcije, među kojima i da je ovo velika cenzura za medije.

Pravni stručnjaci kažu da je javni interes iznad svih interesa.

- Apsolutno. Ako će se istinito izvještavati, ako će se govoriti činjenice, ako se neće izvrtati činjenice.

Otkrila je i što je točno smeta u toj seriji tektova. Podsjetimo, riječ je o seriji tekstova novinarke Jelene Jindre koji su objavljeni proteklih mjeseci na portalu H-alter pod naslovom "Sustav za zaštitu ili zlostavljanje djece?".

- Tekstovi su pisani zlonamjerno. Plasirani su na način da blate rad naših djelatnika koji su vrijedno radili svih ovih godina i koji su svi stručnjaci, doktori, znanstvenici i koji svakodnevno rade s djecom. Prikazivani su na način kao da netko čeka na ulaznim vratima, otima zlostavljanim mamama djecu, odnosi tu djecu zlostavljajućim očevima. Dakle, stalno je prikazivano kao da smo mi kuća na osnovu kojeg sudovi donose odluke, što naravno nije istina. Mi nikada, nikada, ne pišemo nikakve preporuke vezano uz skrbništvo i prikazivani smo na način da zbog naših nalaza djeca žive s očevima seksualnim zlostavljačima, što naravno nije istina - rekla je.

- Mi imamo podatke MUP-a da smo zadnjih pet godina prijavili 982 zlostvaljanja i štetna ponašanja prema djeci. Znači, imamo puno toga za ispričati jer imamo puno neprijatelja. Ne smijemo kršiti pravo djeteta na privatnost ni pravo roditelja na privatnost. Ništa javno ne smijemo reći. Roditelji koji su suočeni sa svojim štetnim postupanjima prema djeci koriste takvo što i pišu po društvenim mrežama i to se pretvori u nekakve aktiviste za društvena prava, a neki od njih zlostavljaju vlastitu djecu, a mi ne smijemo ništa reći. Pokušala sam na sve moguće načine tražiti zaštitu za naše stručnjake i za tu djecu koja nam dolaze jer su neki roditelji izgubili povjerenje pa nisu dolazili, otkazivali su. Neke od nas su i na ulici napali. Doživjela sam u Trogiru da mi je žena prišla i oslovila me pogrdnim imenom i rekla da prodajem djecu zlostavljačima i zlostavljam zlostavljane žene. Bojala sam se fizičkog napada. To se dogodilo isto jednoj mojoj kolegici - objasnila je.

Dodala je da ne poznaje suca. Navela je da se viđala s novinarkom Jelenom Jindrom koja je pisala seriju tekstova na portalu H-alter pod naslovom "Sustav za zaštitu ili zlostavljanje djece?".

- Viđale smo se, ali odakle se znamo neću vam reći. Nemam komentara - rekla je.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je da će razriješiti trenutno upravno vijeće Poliklinike.

- Moram reći da sam sve ove mjesece, otkad smo izloženi ovakvom neviđenom medijskom linču od strane portala H-Alter i navedene novinarke kroz deset tekstova, pokušala doći do gradonačelnika u više navrata i pišući mu, no nisam uspjela do njega doći. Željela sam zaštitu, ne samo za nas stručnjake, već i za djecu koja tu dolaze. Znate i sami da se mi bavimo zlostavljanom, zanemarenom i traumatiziranom djecom koja su najčešće zlostavljana od strane svojih roditelja.

Gradonačelnik Tomašević danas je rekao da će u Polikliniku poslati inpekciju.

- Mi kao gradska vlast protivimo se praksi da bilo koja gradska ustanova ili institucija traži zabranu kritičkog izvještavanja. Postoje uhodane prakse ako je netko oklevetan. No da je gradska ustanova tražila mjeru zabrane pisanja o ustanovi i ravnateljici, to je presedan. Izjavio je to ranije danas zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i najavio smjenu upravnog vijeća Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, ali i najavio pokretanje nadzora u toj ustanovi.

- Ministarstvo zdravstva nedavno je bilo u inspekciji, sve je bilo uredu. Zatim inspekciju naše komore, sve je bilo uredu. Očitovale smo se na desetke i stotine puta raznim ministarstvima, pravobraniteljstvima, sve je bilo uredu. Zapravo jedva čekam da dođe inspekcija jer sve ovo vrijeme ja čekam da sve te žene koje se bune da su imale nalaze koji ne idu u prilog njima nego njihovim bivšim muževima, da zapravo daju imena nekom ministarstvu ili nekom tijelu ili da dođe inspekcija - rekla je Buljan Flander.

Financijska inpekcija koju je najavio Tomašević, kaže Buljan Flander, nije došla.

Novinarka Jelena Jindra danas je rekla da Gordana Buljan Flander ima moć nad tuđom nemoći, te da to iskorištava ne bi li zaštitila da svi podaci iz Poliklinike izađe na vidjelo.

- To je upravo njezin način komunikacije i pisanja o nama. Naši podaci su svi javno dostupni. Sama je pisala da ima puno toga na našim web stranicama i na našim društvenim mrežama. Dakle, ona je dobila podatke koje je tražila, ali ih je većinu izvrnula i zlonamjerno prikazala zbog čega je ugrozila rad ove ustanove i morali smo se očitovati.

Dodala je da ima podršku upravnog vijeća. No, od Tomaševića ju nije dobio.

- Gradonačelnik me danas nazvao i jasno mi je rekao da zbog ovoga nemam njegovu podršku. Bojim se da nisam imala njegovu podršku ni sva ova tri mjeseca jer me nije htio primiti. Sasvim je normalno da u takvoj situaciji kada čelnik jedne ustanove nema podršku i neće moći onda niti surađivati sa Gradom, osnivačem i vlasnikom ustanove.

U javljanju uživo u Dnevniku Nove TV, Gordana Buljan Flander obratila se gradonačelniku i izrekla neopozivu ostavku na mjesto ravnateljice Poliklinike.

- Gospodine gradonačelniče, nakon što tri mjeseca nisam uspjela doći do vas, tražeići podršku za rad naše ustanove, ja podnosim neopozivu ostavku. Nadam se da ćete naći stručnjaka koji će nastaviti voditi ustanovu na način da i dalje ostane prepoznata i primjer dobre prakse u Europi. Pošutjem pravo svakog gradonačelnika da bira svoje suradnike - rekla je.

- Čim sam danas čula da nemam njegovu podršku, shvatila sam da rad s ovom djecom više nije moguć. Kako ću predstavljati ustanovu ako nemam podršku gradonačelinka - pita se.

Sudska tužba i dalje se nastavlja, kaže.

- Kao građanka, za Polikliniku i za sebe sam iskoristila ono što mi daje zakon. Zakonsko pravo, ustavom zagarantirano. A to je zaštita od blaćenja, dezinformacija, linča. Dva i pol mjeseca bili smo izloženi neviđenom linču. Ako pročitate te tekstove, sve ćete shvatiti.

Buljan Flander poslala rekla da nema nikakvu poruku za Severinu koja je pokrenula lavinu reakcija kada je podijelila nekoliko tekstova.

- Mi radimo s djecom koja doživljavaju grozne traume. Ova kuća radi s puno djece koja su žrtve nasilja i mi o tome ne smijemo reći niti riječi. To roditelji koje suočimo sa zlostavljačkim ponašanjem prema djeci obilato koriste. Krenu pisati po društvenim mrežama svoju istinu, krenu nas napadati ne bi li poništili naš nalaz. Jer puno ih traži da poništimo nalaz - navodi Buljan Flander.

Osvrnula se i na odluku inicijative ''Spasi me'' iz koje su kazali kako ne žele sudjelovatu na panelu ako ona bude tamo.

- Meni je žao ako netko ne želi surađivati s nama. Mi štitimo pravo djeteta na privatnost i zdravlje. Vrlo često pravo djeteta nije isto što i pravo roditelja. Ne može pravo roditelja koji se loše ponaša biti iznad prava djeteta. Tata će reći vi ste na maminoj strani, mama vi ste na tatinoj. Mi smo na djetetovoj strani - kazala je i otkrila da nakon ostavke razmišlja o otvaranju privatne prakse.