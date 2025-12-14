Obavijesti

POŽAR POČEO U SKLADIŠTU

Gori Spar u Ljubljani! Evakuirali sve ljude, vatrogasci još gase vatrenu stihiju

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Igor Kupljenik/F.A.Bobo

Policija je osigurala mjesto požara, a očevid će započeti nakon što požar bude ugašen i kada budu uspostavljeni sigurni uvjeti za rad, priopćili su iz PU Ljubljana

Danas prijepodne vatra je zahvatila skladište trgovine Spar u ljubljanskom BTC-u u Letališkoj ulici. Kako su priopćili iz Policijske uprave Ljubljana, o požaru su obaviješteni nešto poslije 10 sati, a intervencija još traje. Prema dosad poznatim informacijama, sve su osobe napustile objekt u kojem gori te, prema dostupnim podacima, nitko nije ozlijeđen, piše slovensko Delo.

Policija je osigurala mjesto požara, a očevid će započeti nakon što požar bude ugašen i kada budu uspostavljeni sigurni uvjeti za rad, priopćili su iz PU Ljubljana.

Prije nekoliko godina u skladištu trgovine Spar u BTC-u, i to neposredno pred Božić, već je izbio požar. U opsežnoj intervenciji 2018. godine sudjelovalo je ukupno 90 vatrogasaca s 24 vozila.

