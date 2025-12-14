Tijekom gašenja požara kuće u Dubrovniku vatrogasci pronašli izgorjelo tijelo muškarca

Tijekom gašenja požara na kući sinoć u Dubrovniku pronađeno je izgorjelo tijelo muške osobe, a u požaru je u potpunosti izgorjelo prizemlje i krovište kuće, izvijestila je u nedjelju Policijska uprava dubrovačko-neretvanska koja danas nastavlja očevid.

Informaciju o požaru kuće u Ulici Augusta Šenoe u Dubrovniku dojavila je ophodnja prometne policije Dubrovnik sinoć u 22,38 sati. Na intervenciju su izišli djelatnici Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ s tri vozila, koji su požar lokalizirali u 23 sata, a u potpunosti ugasili 1 sat iza ponoći.

U požaru je u potpunosti izgorjelo prizemlje i krovište kuće, a prilikom gašenja u prizemlju kuće pronađeno je izgorjelo beživotno tijelo nepoznatog muškarca, dodaje se u priopćenju PU.

Policijski službenici PU dubrovačko-neretvanske su odmah nakon pronalaska tijela obavili očevid na tijelu muške osobe.

Nakon toga je, po nalogu županijskog državnog odvjetnika, tijelo prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se obaviti medicinska obdukcija kako bi se utvrdio identitet stradale osobe i točan uzrok smrti.

Policija je jutros uz suradnju s protupožarnim inspektorom nastavila očevid na mjestu događaja kojim je utvrđeno da je uzrok požara tehničke prirode.

O svim utvrđenim činjenicama i okolnostima nastanka požara dostavit će se izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku, priopćeno je iz PU.