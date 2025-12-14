Obavijesti

News

Komentari 0
UTVRĐUJU IDENTITET

Tijekom gašenja požara kuće u Dubrovniku vatrogasci pronašli izgorjelo tijelo muškarca

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Tijekom gašenja požara kuće u Dubrovniku vatrogasci pronašli izgorjelo tijelo muškarca
ILUSTRACIJA | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

U požaru je u potpunosti izgorjelo prizemlje i krovište kuće, a prilikom gašenja u  prizemlju kuće pronađeno je izgorjelo beživotno tijelo nepoznatog muškarca

Tijekom gašenja požara na kući sinoć u Dubrovniku pronađeno je izgorjelo tijelo muške osobe, a u požaru je u potpunosti izgorjelo prizemlje i krovište kuće, izvijestila je u nedjelju Policijska uprava dubrovačko-neretvanska koja danas nastavlja očevid.

Informaciju o požaru kuće u Ulici Augusta Šenoe u Dubrovniku dojavila je ophodnja prometne policije Dubrovnik sinoć u 22,38 sati.  Na intervenciju su izišli djelatnici Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ s tri vozila, koji su požar lokalizirali u 23 sata, a u potpunosti ugasili 1 sat iza ponoći.

U požaru je u potpunosti izgorjelo prizemlje i krovište kuće, a prilikom gašenja u  prizemlju kuće pronađeno je izgorjelo beživotno tijelo nepoznatog muškarca, dodaje se u priopćenju PU.

U MJESTU SONKOVIĆ Muškarac poginuo u požaru kod Skradina, izgorjela je vikendica
Muškarac poginuo u požaru kod Skradina, izgorjela je vikendica

Policijski službenici PU dubrovačko-neretvanske su odmah nakon pronalaska tijela obavili očevid na tijelu muške osobe.

Nakon toga je, po nalogu županijskog državnog odvjetnika, tijelo prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se obaviti medicinska obdukcija kako bi se utvrdio identitet stradale osobe i točan uzrok smrti.

POŽAR U CIAK-U Pozadina buktinje u Zaboku: Zrak je zagađen, a bivši radnici u šoku. 'Srce mi se slama...'
Pozadina buktinje u Zaboku: Zrak je zagađen, a bivši radnici u šoku. 'Srce mi se slama...'

Policija je jutros uz suradnju s protupožarnim inspektorom nastavila očevid na mjestu događaja kojim je utvrđeno da je uzrok požara tehničke prirode.

NEMA OZLIJEĐENIH Ugasili požar u staračkom domu s 250 štićenika u Zagrebu: Za sve je kriv adventski vijenac
Ugasili požar u staračkom domu s 250 štićenika u Zagrebu: Za sve je kriv adventski vijenac

O svim utvrđenim činjenicama i okolnostima nastanka požara dostavit će se izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku, priopćeno je iz PU.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!

Petarde su u Hrvatskoj zabranjene i građani ih ne bi smjeli ni posjedovati. Kazne su od 660 do 1990 eura. Upozoravamo da je sadržaj uznemirujuć...
Tvrdili su da smo kupili najbolje opremljene Rafaele, a već sad dogovaraju modernizaciju
IGNORANTI U VLADI

Tvrdili su da smo kupili najbolje opremljene Rafaele, a već sad dogovaraju modernizaciju

NOVI EXPRESS U cijelu priču dodatno je ušao i regionalni moment - Vučićev ugovor za Rafale s Macronom i činjenica da će srpski avioni u startu imati viši standard
Potvrdili jedan slučaj gube u Hrvatskoj: 'Pod kontrolom je'
RIJEČ JE O STRANOM RADNIKU

Potvrdili jedan slučaj gube u Hrvatskoj: 'Pod kontrolom je'

Guba je kronična zarazna bolest koju uzrokuje bakterija, a prenosi se kihanjem ili kašljanjem te je za prijenos potreban dugotrajan kontakt sa zaraženim

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025