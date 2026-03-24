U Sloveniji jeftinije točiti gorivo nego u Hrvatskoj, evo za koliko

Osjetan rast cijena goriva posljedica je eskalacije sukoba na Bliskom istoku. I u susjednoj Sloveniji, baš kao i u Hrvatskoj, intervenirala je Vlada kako bi se spriječio značajan udar na građane i gospodarstvo. Litra 95-oktanskog benzina kod susjeda je rasla za 11,5 centi pa litra tog goriva sada stoji na 1,581 eura. Litra dizela rasla je za 16,8 centi pa po novom susjedi litru plaćaju 1,696 eura.

'I Hrvati nam dolaze s kanisterima. Ak zafali, doći ćemo i mi k vama!'

Slovenska Vlada u ponedjeljak je snizila trošarine na dizel i lož ulje na najnižu moguću razinu, a prošlog tjedna privremeno je ukinula ekološku naknadu na goriva. Da to nije učinila, prema procjeni ministarstva okoliša, klime i energetike, cijene bi bile znatno više: oko 1,748 eura za benzin, 1,919 eura za dizel i 1,588 eura za lož ulje, navode slovenski mediji.

Gužve na benzinskim postajama zbog najavljenog poskupljenja

U Hrvatskoj je od utorka, prema odluci Vlade litra Eurosupera 95 poskupjela je s 1,50 na 1,62 eura, dok je cijena dizela porasla s 1,55 na 1,73 eura. Da nije bilo državnih intervencija, cijene bi bile još više – benzin bi dosegnuo 1,71 euro, a dizel 1,86 eura. Država je intervenirala kroz odricanje od dijela trošarina kako bi ublažila pritisak rasta cijena goriva.

U Hrvatskoj je trenutačno skuplje gorivo nego u Sloveniji i to za oko tri do četiri centa po litri, ovisno o vrsti goriva.