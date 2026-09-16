Gospićani traže da Grad poništi građevinsku dozvolu za tvornicu litija: 'Čekaju da istekne rok...'

Jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora počelo je burnom raspravom o ilegalno odloženom otpadu u Gospiću, a nakon višesatnih prepucavanja zastupnika oglasila se i građanska inicijativa Gospić je naš dom. Poručili su da saborsku sjednicu neće komentirati, ali da nisu zaboravili problem zbog kojeg se Gospićani već mjesecima obraćaju institucijama.

- Saborsku sjednicu nećemo komentirati jer na tom nivou nismo niti želimo biti, a vjerujemo i velika većina normalnih, pristojnih, kulturnih i zgroženih građana - poručili su iz Inicijative. Umjesto političkih prepucavanja, odlučili su se, kako kažu, posvetiti "još jednom biseru našeg sustava s kojim se Gospićani i dalje bore".

- I ne, nismo zaboravili, unatoč i usprkos! - dodali su.

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- Dakle, opet su građani bili ti koji su dokazali kako je tvornica litija u Gospiću izgrađena ilegalno - bez studije utjecaja na okoliš. Građani su dokazali kako je investitor mijenjao dokumentacije i tehnologije u dokumentaciji kako bi ishodio mišljenje po kojem za izgradnju kemijske tvornice nije potrebna studija utjecaja na okoliš.

Upravo su građani, za razliku od nadležnog Ministarstva, detaljno iščitali elaborat na temelju kojeg je tvornica dobila zeleno svjetlo za izgradnju bez studije. Građani su na 36 stranica dokazali kako je elaborat neprihvatljiv, netočan, te u velikom dijelu prepisan iz elaborata za izgradnju čvorišta autoceste kod Siska.

Zahvaljujući upornošću građana koji cijelo ovo vrijeme inzistiraju na činjenicama, argumentima i zakonskim utemeljenjima, ministarstvo je bilo prisiljeno poništiti ranije doneseno mišljenje koje je bilo temelj za ishođenje svih drugih dozvola, a u konačnici i građevinske - stoji u objavi.

Fotografije iz zraka ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Iz Inicijative navode da "poništavanjem, pravna osnova za daljnje egzistiranje građevinske dozvole je prestala. Međutim, investitor je nastavio s radovima", a da "Grad Gospić odbija poništiti građevinsku dozvolu, a DIRH ne izlazi na teren unatoč prijavi još od ožujka ove godine".

- S obzirom da je imenovan novi Glavni državni ispektor, poslali smo još jednom zahtjev za hitno postupanje po prijavi. Vidjet ćemo hoćemo li ovaj put biti ignorirani. Osim DIRH-u, Gradu Gospiću smo poslali još jednom Zahtjev za hitno postupanje.

U potpunosti je neshvatljivo da Grad Gospić i dalje odbija postupiti po zakonu. Na sastanaku održanom u Zagrebu 28.7.2026. godine, na kojem su sudjelovali potpredsjednik Vlade RH i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i ministrica Marija Vučković jasno je rečeno da je dozvola nezakonita i da je Grad mora i može poništiti. Ispred Grada Gospića tom su sastanku osobno prisustvovali zamjenik gradonačelnika te tri gradska pročelnika.

Dakle, predstavnici Grada Gospića prije dva mjeseca, dobili su izravne upute od resornog ministra za donošenje zakonite odluke, no unatoč tome, Grad i dalje bira šutnju i odugovlačenje - navode.

Fotografije iz zraka ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

'Gospić je naš dom' dodaje da Grad vjerojatno čeka istek roka.

- Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, rok za poništenje pravomoćnog rješenja po službenoj dužnosti iznosi dvije godine od dana dostave pravomoćnog rješenja stranci. Kako je građevinska dozvola dostavljena početkom prosinca 2024. godine, rok ističe početkom prosinca 2026. godine. Kad taj rok istekne, građevniska se više ne može povući, poništiti ili dovoditi u pitanje - navode.

Ističu i da, ako "Grad Gospić propusti postupiti unutar ovog roka i dopusti da zbog namjernog proteka vremena nastupi zastara za poništenje ovog nezakonitog akta, smatrat ćemo to namjernim nanošenjem štete javnom interesu i pogodovanjem privatnom investitoru".

- U slučaju daljnje pasivnosti i nepostupanja bit ćemo prisiljeni podnijeti kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu protiv odgovornih osoba Grada Gospića koje su svojim nečinjenjem omogućile egzistiranje nezakonitog akta - dodaju.