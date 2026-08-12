Gospićko-senjski biskup o otpadu: 'Zdravlje ljudi mora biti iznad svakog interesa...'

Na području grada Gospića je u nekadašnjem mesoprerađivačkom kompleksu PPK Velebit je od početka 2022. odloženo oko 37.000 tona opasnog otpada, uključujući bakar, cink, olovo i antimon. Mons. Medo je u priopćenju "Čuvajmo dar stvorenoga svijeta" rekao da Gospićko-senjska biskupija s ozbiljnom zabrinutošću prati informacije koje se posljednjih mjeseci iznose u javnosti o odlaganju otpada na području grada Gospića te o mogućim posljedicama za okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi te da, kao mjesna Crkva, osjeća pastoralnu i moralnu odgovornost jasno se očitovati o pitanju koje neposredno zadire u dobrobit ljudi koji ovdje žive.

"Gospić i Lika prostor su u kojemu živimo, radimo, podižemo obitelji i s kojim smo duboko povezani. To je kraj koji smo primili od prethodnih naraštaja i za koji smo odgovorni pred onima koji dolaze nakon nas. Šume, vode, izvori, krš, tlo i sva raznolikost života nisu samo prirodna dobra. Za vjernika su oni dar Stvoritelja, povjeren čovjeku na odgovorno upravljanje i čuvanje", rekao je biskup.

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Ističe da Crkva ne odvaja brigu za prirodu od brige za čovjeka. Naprotiv, istaknuo je, one su duboko povezane. "Čovjek živi u stvorenome svijetu, od njega prima vodu, hranu i prostor za život. Zato onečišćenje tla, vode i zraka nije samo tehničko ili gospodarsko pitanje, nego može postati pitanje života, zdravlja, dostojanstva i budućnosti", poručio je biskup.

Također je istaknuo da život, zdravlje i sigurnost ljudi moraju biti iznad svakoga političkog, gospodarskog, poslovnog ili drugog parcijalnog interesa te da svaka opravdana sumnja u moguću ugrozu zdravlja ljudi i okoliša mora biti stručno, neovisno i potpuno ispitana. "Zdravlje ljudi ne smije postati sredstvo političke borbe. Ono je opće dobro za koje svi snosimo odgovornost (...) Kada opasne tvari ugrožavaju tlo, vodu, biljni i životinjski svijet ili sigurnost prostora u kojem čovjek živi, tada govorimo o pitanju ljudskoga dostojanstva i općega dobra", poručio je biskup.

Građani, nastavio je, imaju pravo na istinite, pravodobne i transparentne informacije o stanju okoliša u kojem žive, vodi koju piju, zraku koji udišu i zemlji na kojoj podižu svoje obitelji.

Biskup je pozvao sva nadležna državna, lokalna i stručna tijela da, u okviru svojih ovlasti, bez odgađanja poduzmu sve potrebne mjere kako bi se potpuno utvrdilo stvarno stanje, uklonila svaka moguća opasnost te provela stručna i trajna sanacija svih lokacija za koje se utvrdi da su ugrožene nepropisnim odlaganjem otpada.

Istodobno je pozvao sve sudionike javnoga života da ovo pitanje ne koriste za političko nadmetanje i međusobne obračune. "Naše očitovanje nije usmjereno protiv bilo koga. Ono je jasno zauzimanje za čovjeka, život, zdravlje, istinu, odgovornost i očuvanje našega zajedničkog doma", rekao je biskup.

Gospićko-senjska biskupija očekuje da se poduzme sve potrebno kako bi stanovnici Gospića i okolice mogli živjeti sigurno, bez opravdanoga straha za vlastito zdravlje i zdravlje budućih naraštaja.

Mons. Medo je poručio kako nam " zemlja nije dana da bismo je neograničeno koristili, nego da bismo je odgovorno obrađivali i čuvali". "Čuvati vodu znači čuvati život. Čuvati tlo znači čuvati budućnost. Čuvati prirodu znači poštovati dar koji smo primili od Boga", rekao je Medo i dodao kako zaštita prirode jest čin ljubavi.