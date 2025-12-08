Obavijesti

Orban: 'Tamni oblaci nadvijaju se nad kontinentom. EU se priprema za rat s Rusijom...'

Foto: ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

U Mađarskoj su u travnju 2026. godine na programu parlamentarni izbori, glavni izazivač Orbanovom Fideszu je stranka Tisza koju predvodi Peter Magyar. Prema zadnjim anketama, Tisza je u prednosti...

Mračni oblaci skupljaju se nad Europom. Bruxelles se priprema za rat s Rusijom, već imaju 'ciljani' datum za ulazak u rat, 2030. godinu. Cilj programa naoružavanja kojeg je pokrenuo Bruxelles je da pripremi Uniju da bude spremna za rat do 2030. godine. Tad planiraju i ubrzani ulazak Ukrajine u EU.  U temeljnim ugovorima Unije stoji da su 'u slučaju oružanog napada na teritorij neke od država članica ostale države dužne pružiti svu raspoloživu pomoć toj državi'. Prihvaćanje Ukrajine koja je u ratu u članstvo Unije značilo bi trenutačni ulazak u rat, objavio je na svojim društvenim mrežama mađarski premijer Viktor Orban...

Okrenuo se potom Orban 'domaćoj' politici, koja se sprema za bitne izbore. Koje bi Orban mogao izgubiti...

- Sve ovo znači da bi idući izbori mogli biti posljednji mađarski izbori na kojima možemo uistinu odlučivati o pitanju rata i mira. U slučaju migracije, već smo naučili kako postoje odluke koje se ne mogu kasnije ispraviti. Da nismo izgradili ogradu 2015. godine, migrantima bi bili ovdje danas - kazao je Orban i obratio se Mađarima:

- Ako donesemo krivu odluku na izborima 2026. godine, bit će prekasno ispraviti je na idućim izborima 2030. godine. Tko god želi mir, neka nam se pridruži - poručio je Orban za kraj...

Podsjetimo, u Mađarskoj su u travnju 2026. godine na programu parlamentarni izbori, glavni izazivač Orbanovom Fideszu je stranka Tisza koju predvodi Peter Magyar.

Prema zadnjim anketama, Tisza je u prednosti...

