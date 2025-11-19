Obavijesti

USKORO REZULTATI

Gotov statički pregled Vjesnika!

Piše Laura Šiprak, Ivan Štengl,
Zagreb: Zgrada Vjesnika snima se s nekoliko dronova te se čeka izvješće statičara | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Vatrogasci su se s vatrenom stihijom borili cijeli utorak, a i danas ima ponešto dima koji izlazi iz zgrade.

Vatrena stihija s ponedjeljka na utorak uništila je zgradu Vjesnika. Vatrogasci su se s buktinjom borili cijeli utorak, a i danas ima ponešto dima što izlazi iz zgrade.

Statičari su završili pregled zgrade. Rezultati ce biti uskoro poznati. Kako neslužbeno doznajemo, statičari su odlučili da još nikoga ne puštaju unutra dok se sve ne ohladi, Slavonska avenija i dalje ostaje zatvorena.

Ranije smo razgovarali s profesorom s Građevinskog fakulteta.

- Ako su temperature preskakale 1000 stupnjeva Celzijevih kao sto je rečeno, ta armatura je sigurno izgubila na nosivosti u nekom obimu. Smatra se da čelik gubi na nosivosti između 350 i 750 stupnjeva Celzijevih, naravno, postepeno - rekao nam je pa dodao:

-  Ne bih prejudicirao koliko, niti mislim da ce se neboder sam od sebe urušiti, no dovoljno vam o stanju govori činjenica da kolege statičari preglede vrše izvana. To ce svakako otežati i očevid jer se uzorci potrebni za istragu uzroka požara neće moći uzeti na konvencionalan način. Ovo je svakako jedan od većih izazova u zadnjih 50 godina.

