GOTOVO JE Europska unija zatvorila 'pipu' Vučiću i Srbiji

Plan rasta, koji se odnosi na šest zemalja zapadnog Balkana (Albaniju, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju), raspolaže sa šest milijardi eura za razdoblje od 2024. do 2027. godine

Europska unija obustavila je isplate sredstava iz Plana rasta namijenjene Srbiji, izjavila je u četvrtak navečer povjerenica EU-a za proširenje Marta Kos, optužujući Beograd za „nazadovanje” u pogledu pravosudnih reformi, prenijela je u petak agencija France presse.

Izjava, izrečena tijekom konferencije u Švicarskoj, dolazi nakon što je srbijanski parlament usvojio reforme pravosuđa bez savjetovanja s tužiteljima, sucima, EU-om ili drugim stručnim tijelima za to pitanje.

Prema kritičarima tih reformi usvojenih u siječnju, one daju veće ovlasti predsjednicima sudova nad sucima i ukidaju jamstva koja osiguravaju neovisnost tužitelja, što je izazvalo zabrinutost unutar EU-a i Vijeća Europe.

„Za sada smo obustavili sve isplate iz Plana rasta jer je došlo do nazadovanja u području pravosuđa”, izjavila je Kos odgovarajući na pitanje o Srbiji. „Dok se to ne ispravi, oni neće moći koristiti europsku financijsku potporu”, dodala je na konferenciji organiziranoj u povodu 50. Dana Europe na švicarskom Sveučilištu u Fribourgu.

Na upit AFP-a o tome je li donesena formalna odluka o obustavi financiranja, Europska komisija nije dala odgovor.

Plan rasta, koji se odnosi na šest zemalja zapadnog Balkana (Albaniju, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju), raspolaže sa šest milijardi eura za razdoblje od 2024. do 2027. godine. Namijenjen je poticanju gospodarstava i ubrzanju približavanja Uniji.

Sredstva su uvjetovana reformama, posebice onima koje se odnose na neovisnost pravosuđa i borbu protiv korupcije.

Srbija je sredinom siječnja u sklopu tog plana primila prvu tranšu od 56,5 milijuna eura, od ukupno 1,58 milijardi eura predviđenih za tu zemlju kandidatkinju za EU.

Povjerenica Kos također je kritizirala nazadovanje u pogledu vladavine prava, demokracije i slobode medija.

„Srbija je danas snažno polarizirana”, izjavila je referirajući se na napetu političku klimu u zemlji nakon gotovo godinu i pol dana antikorupcijskih prosvjeda.

„Kandidatkinja je već više od desetljeća i, nažalost, primjećujemo nazadovanje”, dodala je, kritizirajući i vanjsku politiku Srbije.

Srbija je i dalje bliska saveznica Kremlja i jedna je od rijetkih europskih država koja nije uvela sankcije Rusiji nakon njezine invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. „Ne može se biti s jednom nogom u dva tabora”, zaključila je povjerenica Kos.

