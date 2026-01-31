Obavijesti

News

Komentari 1
PORAZNA STATISTIKA

Gotovo svaki drugi Nijemac tijekom života oboli od raka

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Gotovo svaki drugi Nijemac tijekom života oboli od raka
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Kako je objavio Institut Robert Koch, stopa smrtnosti oboljelih od raka u posljednjih 25 godina osjetno pala, kod muškaraca za 30, a kod žena za 20 posto

Admiral

U tijeku života gotovo svaki drugi građanin Njemačke oboli od raka, objavio je u subotu državni imunološki zavod Robert Koch u Berlinu.

Pokretanje videa...

Simptomi raka gušterače 02:17
Simptomi raka gušterače | Video: YouTube/HNK Rijeka

- Kod 49 posto muškaraca i 46 posto žena se tijekom života dijagnosticira rak - objavljeno je u redovnoj tiskovini Institut Robert Koch (RKI) uoči dana borbe protiv raka, 4. veljače.

Prema istim podacima, svaka šesta žena i svaki sedmi muškarac od raka obolijevaju prije svoje 65. godine.

DRUGI PO SMRTNOSTI Porazni podaci iz Bruxellesa: Hrvatska je među najgorima u EU po borbi protiv raka...
Porazni podaci iz Bruxellesa: Hrvatska je među najgorima u EU po borbi protiv raka...

Prema podacima za 2023. od oko pola milijuna dijagnosticiranih novih slučajeva raka, najveći broj otpada na rak prostate iza kojeg slijedi rak dojke, pluća i debelog crijeva. Iste godine je od raka umrlo 230.000 osoba.

VELIKO POSTIGNUĆE Španjolski znanstvenik otkrio terapiju koja je sasvim uklonila tumore gušterače kod miševa!
Španjolski znanstvenik otkrio terapiju koja je sasvim uklonila tumore gušterače kod miševa!

Istodobno je, kako je objavio RKI, stopa smrtnosti oboljelih od raka u posljednjih 25 godina osjetno pala, kod muškaraca za 30, a kod žena za 20 posto.

PLAN MINISTARSTVA Cijepljenje protiv HPV-a od iduće godine postaje obvezno
Cijepljenje protiv HPV-a od iduće godine postaje obvezno

Svake godine uoči Svjetskog dana borbe protiv raka RKKI objavljuje statistike s ciljem bolje prevencije oboljenja i poticanja svijesti kod građana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'
AFERA U CRNOJ GORI

EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'

Mirjana Pajković, bivša crnogorska državna tajnica, u središtu je skandala nakon objave eksplicitnih snimki nje i savjetnika predsjednika Dejana Vukšića. Samo za 24sata ispričala je detalje prijetnji, ucjena i pritisaka...
FOTO Ovo su dosad neviđene fotografije iz Epsteinovih spisa
OBJAVILI NOVE DOKUMENTE

FOTO Ovo su dosad neviđene fotografije iz Epsteinovih spisa

Ministarstvo pravosuđa SAD-a objavilo je u petak više od tri milijuna novih stranica dokumenata o pokojnom financijeru i seksualnom manijaku Jeffreyju Epsteinu. Današnjom dodatnom objavom obuhvaćeno je više od 2.000 videozapisa i 180.000 slika. Zajedno s prethodnim objavama, to čini gotovo 3,5 milijuna stranica objavljenih u skladu sa Zakonom
Srušili presudu bivšem policajcu iz Osijeka koji je usmrtio mladu Mihaelu. Sve kreće ispočetka?!
NOVI PREOKRET

Srušili presudu bivšem policajcu iz Osijeka koji je usmrtio mladu Mihaelu. Sve kreće ispočetka?!

Visoki kazneni sud (VKS), kako neslužbeno doznaje Jutarnji, ukinuo je prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Osijeku, što znači da će se Smažilu za ovaj stravičan zločin ponovno suditi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026