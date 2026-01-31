Gotovo svaki drugi Nijemac tijekom života oboli od raka

U tijeku života gotovo svaki drugi građanin Njemačke oboli od raka, objavio je u subotu državni imunološki zavod Robert Koch u Berlinu.

Pokretanje videa... 02:17 Simptomi raka gušterače | Video: YouTube/HNK Rijeka

- Kod 49 posto muškaraca i 46 posto žena se tijekom života dijagnosticira rak - objavljeno je u redovnoj tiskovini Institut Robert Koch (RKI) uoči dana borbe protiv raka, 4. veljače.

Prema istim podacima, svaka šesta žena i svaki sedmi muškarac od raka obolijevaju prije svoje 65. godine.

Prema podacima za 2023. od oko pola milijuna dijagnosticiranih novih slučajeva raka, najveći broj otpada na rak prostate iza kojeg slijedi rak dojke, pluća i debelog crijeva. Iste godine je od raka umrlo 230.000 osoba.

Istodobno je, kako je objavio RKI, stopa smrtnosti oboljelih od raka u posljednjih 25 godina osjetno pala, kod muškaraca za 30, a kod žena za 20 posto.

Svake godine uoči Svjetskog dana borbe protiv raka RKKI objavljuje statistike s ciljem bolje prevencije oboljenja i poticanja svijesti kod građana.