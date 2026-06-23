Grad Osijek osnovao agenciju za provedbu priuštivog stanovanja

Nova ustanova utemeljena je nedavnom odlukom Gradskog vijeća, a u osječkoj Gradskoj upravi ističu kako će agencija, uz planiranje i provedbu projekata financiranih iz EU te drugih međunarodnih izvora, obavljati i investicijske poslove vezane uz izgradnju i prodaju stanova. OSA je osnovana temeljem Zakona o priuštivom stanovanju, koji propisuje da jedinica lokalne samouprave može osnovati javnu ustanovu za priuštivo stanovanje na svom području.

Gradonačelnik Ivan Radić imenovao je privremenog ravnatelja, koji će obaviti poslove vezane uz upis ustanove u sudski registar, a potom će se procijeniti potreban broja djelatnika i provesti sistematizacija radnih mjesta, pojašnjavaju u Gradskoj upravi.

Agencija će prema potrebama za priuštivim stanovanjem planirati gradnju zgrada i obavljati investitorske poslove te izrađivati nacrt lokalnog programa priuštivog stanovanja.

U prosincu prošle godine položen je kamen temeljac za izgradnju višestambene zgrade s ukupno 206 POS stanova, što je najveća investicija društveno poticane stanogradnje u Osijeku u posljednjih nekoliko desetljeća, ukupne vrijednosti 28 milijuna eura. U njoj Grad Osijek sudjeluje s 3,5 milijuna eura, a stanovi se grade kod raskrižja Vinkovačke i Dunavske ulice. Predviđeni rok izgradnje je 18 mjeseci.

Iz Gradske uprave najavljuju da će se program izgradnje stanova za priuštivo stanovanje nastaviti i u sklopu izgradnje novog gradskog naselja "Jug 4", te je u postupku donošenje urbanističkog plana uređenja toga područja. Još nema procjene koliko bi se stambenih jedinica moglo izgraditi, no riječ je od kapacitetu od tri do pet tisuća stanovnika.

Jedna od zadaća agencije bi će i gospodarenje stambenim fondom, u provedbi socijalno-stambene politike. Grad trenutačno u najmu ima 707 stanova, koji se daju u najam osobama s Liste kandidata, prema utvrđenom redu prvenstva. Na listi je trenutno 155 kandidata.

Ugovor o najmu stana sklapa se na rok od 10 godina, a visina prosječne mjesečne slobodno ugovorene najamnine za korištenje gradskih stanova iznosi 1,04 eura po kvadratnom metru.