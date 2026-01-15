Grad Pregrada o prevarantu: 'Pojavio se s pečatom tvrtke, to nam se još nikad nije dogodilo'

Daniel Šeničnjak, osuđeni prevarant i čovjek koji je pod istragom nakon otkrića 24sata zbog devastacije okoliša i ilegalnog deponija u šumi pored Zagreba, natjerao je Grad Pregradu da uvede dodatne kontrole tko im dolazi na potpisivanje ugovora.

Kako smo otkrili, Daniel Šeničnjak je bez punomoći i ovlasti da zastupa tvrtku Šeničnjak-promet d.o.o. došao na potpisivanje ugovora s Gradom Pregradom teškog oko 373 tisuće eura. Iako za 24sata tvrdi da se samo fotografirao s gradonačelnikom, a da je potpisao njegov brat Ivan jer su bili skupa na potpisivanju, to nije istina. Došao je sam, potpisao je ugovor i fotografirao se s gradonačelnikom Vukmanićem. Neko vrijeme je ta fotografija stajala na službenim stranicama grada, no nedavno je uklonjena.

Foto: Screenshot/Canva

Iz Grada Pregrade su u službenom odgovoru rekli da im je punomoć za Daniela Šeničnjaka poslana naknadno pa su vidjeli da ju je dobio nakon što je već potpisan ugovor. Zato su morali potpisati novi s pravim direktorom Ivanom Šeničnjakom, Danielovim bratom. Sad su iz pregrade odlučili još jednom opisati što se dogodilo.

- Na potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi radova na Modernizaciji nerazvrstanih cesta na području našeg grada, iz Grada Pregrade upućen je poziv ovlaštenoj osobi, Ivanu Šeničnjaku, direktoru trgovačkog društva Šeničnjak-promet d.o.o. Na potpisivanje Ugovora u prostorije Grada došao je čovjek koji se predstavio kao Šeničnjak i u tom trenutku nije nam bilo ništa čudno, dok nismo naknadno utvrdili da potpisivanju Ugovora nije pristupio direktor društva Ivan Šeničnjak, već Daniel Šeničnjak. Na temelju konzultacija s pravnim stručnjacima zaključeno je kako nema elemenata za podizanje tužbe za prevaru, budući da nisu ostvarena bitna obilježja kaznenog djela prevare, nije nastupila šteta za Grad niti je time pribavljena protupravna imovinska korist. Također, unatoč spomenutoj krajnjoj neprofesionalnosti i nekorektnosti od strane Šeničnjak-prometa d.o.o. prilikom samog zasnivanja poslovnog odnosa, nije bilo pravne osnove za isključenje trgovačkog društva Šeničnjak-promet d.o.o. iz postupka javne nabave. Iz poduzeća su tvrdili da Daniel Šeničnjak ima punomoć za potpisivanje Ugovora. Punomoć smo i zatražili na uvid, ali smo utvrdili da je ona izdana tek nakon potpisivanja Ugovora i zato smo Ugovor koji je potpisao Daniel Šeničnjak - poništili. No, kako nismo imali pravnu osnovu za odbijanje zaključivanja Ugovora, isti je u natječajnom roku potpisao ovlaštenik - Ivan Šeničnjak. Dakle, možemo zaključiti kako nikakva materijalna šteta za Grad Pregradu i njezine građane nije nastala, osim reputacijske, radi nesmotrenosti dotične braće Šeničnjak - kažu u prvom dijelu priopćenja.

Da stvar bude bolja, osim što nije specificirao koji je Šeničnjak, Daniel je sa sobom imao i pečat tvrtke.

- Izražavamo žaljenje što se dogodio propust gradske službe koja nije zatražila osobnu iskaznicu osobe koja je prvotno došla na potpisivanje Ugovora, no pritom moramo naglasiti da se Daniel Šeničnjak na potpisivanju pojavio s pečatom trgovačkog društva Šeničnjak-promet d.o.o. i da nam se nikada prethodno u praksi nije dogodilo da bi se na potpisivanje ugovora odazvala neovlaštena osoba. Odmah su uvedene dodatne interne mjere provjere identiteta i ovlasti osoba koje sudjeluju u sklapanju ugovora, kako bi se spriječile slične situacije u budućnosti. Zbog krajnje neprofesionalnih postupaka braće Šeničnjak, samu provedbu Ugovora pojačano ćemo nadzirati, kako bismo osigurali njegovo maksimalno poštivanje i pravovremeno izvršenje, na dobrobit građana Pregrade - dodaju.

Osuđen za prevaru

Daniel Šeničnjak se povukao s mjesta direktora tvrtke u rujnu 2025. jer je tri mjeseca prije toga postala pravomoćna presuda za prevaru tešku 180 tisuća eura, koju je na sudu i priznao. A povukao se jer inače tvrtka Šeničnjak-promet d.o.o ne bi mogla sudjelovati na natječajnima javne nabave, odnosno ne bi mogli dobivati poslove s gradovima i općinama, kojih je popriličan broj u njihovom portfoliju. Ne može biti ni prokurist. Jedini način da Daniel potpisuje ugovore u ime tvrtke je da mu Ivan da punomoć, a prema izjavama iz Grada Pregrade, to je napravio tek nakon što je Daniel već potpisao ugovor o radovima.

I sad se postavlja pitanje: vodi li tvrtku zapravo Daniel Šeničnjak iako je na papiru Ivan, i smije li onda tvrtka uopće raditi na poslovima plaćenima javnim novcem?

Pod istragom zbog uništavanja okoliša

Prije osam mjeseci objavili smo otkriće da tvrtka Šeničnjak promet d.o.o., čiji je direktor tad bio Daniel Šeničnjak, baca građevinski otpad u šumu u Dubravi Pušćanskoj. Brdo otpada se rasulo i na parcele koje nisu u njegovom vlasništvu, a zaustavljen je i tok potoka, koji je postao jezero i poplavio i privatne parcele i hranilište divljih životinja. U zadnjih osam mjeseci, deponij se povećao, kao i poplavljene površine, a na parceli prekoputa deponija, koja je u katastru navedena kao voćnjak, grade parking za teretna vozila. Dovezli su i drobilicu, drobe ostatke betona i cementa koje potom ravnaju po toj zemlji.

Šeničnjak je za 24sata priznao da ilegalno odlaže otpad i da je toga svjestan.

- Mi to odlažemo na naše jer vi u Hrvatskoj nemate legalan deponij toga građevinskog nusprodukta koji može primiti te količine koje mi imamo. Nitko to ne uzima, to je puno kubika. Nemamo dozvolu za građevinski otpad, ali kipamo na svoje - rekao je tad za 24sata.

Međutim, nije istina da nema legalnog deponija i da nema izbora. Otkriće 24sata potvrđuje i Državni inspektorat.

- Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obavila je inspekcijske nadzore na katastarskim česticama iz Vašega upita. Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da je navedeno trgovačko društvo odbacilo otpad u okoliš te je slijedom navedenoga doneseno rješenje kojim je naredila uklanjanje otpada, a zbog odbacivanja otpada u okoliš podnesena je kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba - kažu iz DIRH-a.

U međuvremenu je policija provela izvide, sve je predano Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, no još uvijek ih nitko nije spriječio u kaznenim djelima.