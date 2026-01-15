Osuđenik za prevaru potpisao ugovor s Pregradom iako nije smio. Grad je obrisao fotografije

Osuđenik za prevaru u gospodarskom poslovanju te poduzetnik pod istragom zbog uništavanja okoliša o čemu smo već pisali, Daniel Šeničnjak, u prosincu je osvanuo na službenoj stranici Grada Pregrade. Prigoda: potpisivanje ugovora teškog oko 370 tisuća eura između tvrtke Šeničnjak-promet d.o.o. i Grada Pregrade za modernizaciju nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade. No prije par dana je fotografija na kojoj su Šeničnjak i gradonačelnik Pregrade Goran Vukmanić (HDZ), nestala. To baš i nije uobičajeno.

Foto: Screenshot/Canva

Međutim, Daniel Šeničnjak nije direktor tvrtke Šeničnjak-promet d.o.o. od rujna zbog pravomoćne presude za prevaru tešku 180 tisuća eura pa smo istražili je li to razlog i je li Šeničnjak uopće smio potpisati navedeni ugovor.

Ne može biti ni prokurist

Kako smo već pisali kad smo obrađivali njegovo ilegalno bacanje građevinskog otpada u šumu i devastiranje okoliša, posudio je od jedne žene novac za kamion i bager koji su mu trebali za posao. Dogovor je bio da će joj novac vraćati šest godina, 30 tisuća eura godišnje s prvom ratom 1. srpnja 2014. Međutim taj novac nije nikad vratio. U presudi piše i da je sve priznao, pa je osuđen na godinu dana uvjetno, uz rok kušne od pet godina. Zbog toga se morao povući s direktorske pozicije, jer da bi neka tvrtka dobila natječaj za posao plaćen javnim novcem, ne može ju zastupati osuđenik za prevaru. Tako kaže i Zakon, a i Ministarstvo u obrazloženju za 24sata. Uz to što takve tvrtke moraju biti isključene s natječaja, s njima se raskida i već dogovoreni posao.

- Upućujemo i na odredbe Zakona kojim je propisano da je javni naručitelj, između ostalog, obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegovog trajanja ako je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabave. Nadalje, osoba koja je između ostalog pravomoćno kažnjena za kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju ne može biti imenovana za prokurista odnosno ovlasti joj prestaju po sili zakona ako nastupe okolnosti navedene okolnosti koje bi da su postojale u vrijeme davanja prokure, priječile da joj se da prokura. Stoga u konkretnom slučaju prema mišljenju ovog državnog tijela prokurist ne može potpisati ugovor o javnoj nabavi jer više nema ovlast za zastupanje trgovačkog društva, dok za djelatnika ovlaštenog po punomoći sukladno drugim odredbama ZTD-a nema takvog ograničenja - kažu iz Ministarstva.

Dodaju i da puštaju svim naručiteljima radova da provjeravaju identitet ljudi s kojima potpisuju ugovor kako žele. Osuđenik ne može biti ni prokurist, međutim, postoji caka. Nema ograničenja da direktor nekom drugom zaposleniku koji nije na poziciji da punomoć da potpiše ugovor. Pitali smo i Ministarstvo pravosuđa da nam objasne što u takvim situacijama.

- U odnosu na zastupnika po punomoći i punomoćnika po zaposlenju, Zakon o trgovačkim društvima ne predviđa isto graničenje - odgovorili su nam.

Dakle, mogao je potpisati ugovor samo ako ga je novi direktor, njegov brat Ivan, za to ovlastio.

'Naknadno je dostavio punomoć'

Pitali smo Daniela Šeničnjaka je li ta fotografija dokaz da je on potpisao i je li ga brat opunomoćio.

- Bili smo zajedno na potpisu, ali brat je osobno potpisao i dao mi je, eto, da se poslikam jer kaže da sam ja medijski eksponiran pa da nastavimo u tom tonu i dalje - odgovorio je Daniel Šeničnjak.

No ni to nije istina. A i ne objašnjava zašto je trenutna fotografija te objave na stranicama Grada Pregrade asfaltiranje ceste, a ne Ivan Šeničnjak. Nakon telefonskog razgovora s gradonačelnikom Vukmanićem, stigao nam je i službeni odgovor Grada.

- U ime trgovačkog društva Šeničnjak - promet d.o.o. Ugovor o javnoj nabavi radova na Modernizaciji nerazvrstanih cesta prvotno je potpisao Daniel Šeničnjak, kako nam je rečeno- zbog spriječenosti direktora društva da prisustvuje potpisivanju. Na temelju naknadno dostavljene specijalne punomoći izdane od direktora društva, Ivana Šeničnjaka, utvrđeno je da je direktor ovlastio Daniela Šeničnjaka za zastupanje Društva i s time u vezi zaključivanje ugovora. S obzirom da je navedena specijalna punomoć ovjerena kod javnog bilježnika s kasnijim datumom, Grad Pregrada je u roku za sklapanje Ugovora sklopio Ugovor o javnoj nabavi radova s društvom Šeničnjak- promet d.o.o., kojeg je potpisao direktor društva Ivan Šeničnjak - kažu.

Foto: screenshot/24sata

Opet prevara?

Drugim riječima, osuđenik za prevaru Daniel Šeničnjak je potpisao ugovor između tvrtke koju je morao prepustiti bratu i Grada Pregrade bez da je uopće imao ovlasti za zastupanje te tvrtke. Pitali smo DORH spada li i ovo pod prevaru, odgovor ćemo objaviti kad ga pošalju. Pitali smo i gradonačelnika Vukmanića zašto su maknuli fotografiju te hoće li prijaviti Daniela Šeničnjaka za prevaru.

- Za prevaru ga nećemo prijaviti obzirom da smo se konzultirali s odvjetnikom koji je odgovorio da se nisu ostvarila bitna obilježja kaznenog djela prevare i nije nastupila šteta za Grad niti je time pribavljena protupravna imovinska korist - kaže Vukmanić.

Na pitanje o fotografiji nije odgovorio.

I dalje bacaju otpad

Kao što smo pisali prošle godine, Daniel, a sad i Ivan Šeničnjak, bacaju građevinski otpad u šumu, blokirali su potok i potopili tuđe parcele. Od našeg prvog članka situacija se malo smirila, no stanovnici za 24sata govore da su dovukli drobilicu s kojom drobe beton i odlažu ga na površini koja je u katastru zapravo voćnjak. Obratili su se Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu s molbom da od suda zatraže privremenu mjeru zabrane djelatnosti kako bi se zaustavila devastacija okoliša, no iz ODO-a su im rekli da im oni tu nikako ne mogu pomoći i da se strpe.