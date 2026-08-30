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BUDUĆA GRADSKA KNJIŽNICA

Grad Zagreb daje dva milijuna eura za kuće oko Paromlina, a pokreće i postupke izvlaštenja

Piše 24sata,
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Grad Zagreb daje dva milijuna eura za kuće oko Paromlina, a pokreće i postupke izvlaštenja
Gradona?elnik Zagreba Tomaševi? i Budimpešte Gergely Karácsony dali su izjavu nakon obilaska gradilišta Paromlina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Grad je, naime, u kolovozu 2025. godine ishodio lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju Paromlinske ceste, koja uz samu prometnicu obuhvaća oborinsku odvodnju, javnu rasvjetu i autobusna stajališta

Za samo dvije nekretnine uz Paromlinsku cestu Grad Zagreb izdvojit će gotovo dva milijuna eura. Prijedlozi za njihovu kupnju upućeni su Gradskoj skupštini, no to predstavlja samo dio znatno šireg rješavanja vlasničkih odnosa oko buduće Gradske knjižnice Paromlin, piše Antonija Knežević za LiderGrad je, naime, u kolovozu 2025. godine ishodio lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju Paromlinske ceste, koja uz samu prometnicu obuhvaća oborinsku odvodnju, javnu rasvjetu i autobusna stajališta. Na temelju nje izrađen je i parcelacijski elaborat. 

S obzirom na to da budući prometni koridor na više mjesta duboko zasijeca u niz privatnih stambenih parcela uz zapadni rub ulice, pred gradskim zastupnicima uskoro će se naći prijedlozi otkupa nekretnina na Paromlinskoj.

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Na prvoj parceli, površine 507 četvornih metara, nalaze se dvije višestambene zgrade s ukupno sedam stanova, spremištima, dvorištem i natkrivenim parkirnim mjestom. Za cestu je potrebno 251 četvorni metar, no procjenitelj je utvrdio da bi vlasnici nakon toga izgubili gospodarski interes za preostali dio pa Grad kupuje cijelu nekretninu. Procijenjena je na 1,51 milijun eura.

Na drugoj čestici pak cijela parcela ima 148 četvornih metara, od kojih je za rekonstrukciju potrebno 109. I u tom je slučaju procijenjeno da preostali dio više nema gospodarskog smisla za vlasnicu, pa Grad kupuje cijelu nekretninu za 471.120 eura. Zajedno će dvije kupnje stajati gotovo 1,98 milijuna eura.

Grad se s dijelom vlasnika uspio dogovoriti o sporazumnoj prodaji, no na nizu susjednih parcela već je pokrenuo postupke izvlaštenja. Zahvat na nekim parcelama obuhvaća gotovo 50% površine, na drugima više od 70%, a na jednoj čak 94% zemljišta.
 

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