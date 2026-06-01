Grad Zagreb gradi most 'težak' 140 mil. €: Evo kad kreću radovi

Grad Zagreb raspisao je projektni natječaj za idejno tehničko-oblikovno rješenje novog mosta preko rijeke Save u koridoru produžene Vrapčanske ulice. Jarunski most bit će prvi most izgrađen na zapadnom dijelu grada nakon 45 godina, a ujedno i treći zagrebački most s tramvajskom prugom.

Novi projektirani most bit će dug 625 i širok 38 metara. Imat će četiri prometne trake, tramvajsku prugu, biciklističku infrastrukturu i pješačke koridore. Svrha izgradnje je rasterećenje Jadranskog mosta, rotora Remetinec te prometnih pravaca na zapadnom ulazu u grad; Zagrebačke avenije, Horvaćanske i Savske ceste. Nova prometnica ujedno će poboljšati pristup budućoj Nacionalnoj dječjoj bolnici i Sveučilišnoj bolnici u Blatu.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević iznio je službene detalje o prometnom značaju ove investicije za gradsku mrežu.

- Jarunski most jedan je od najvažnijih razvojnih projekata Zagreba u narednim godinama. Osim što će rasteretiti promet na zapadu grada, donijet će novu tramvajsku vezu između Trešnjevke i Novog Zagreba, bolje povezati velike gradske kvartove te otvoriti nove mogućnosti razvoja prostora uz Savu - izjavio je gradonačelnik Tomašević.

Odluku o najboljem rješenju donijet će ocjenjivački sud od deset stručnjaka iz područja građevinarstva, prometa, arhitekture i urbanizma, koje je imenovao gradonačelnik. Cilj natječaja je odabir funkcionalnog i prometno učinkovitog rješenja koje će ujedno funkcionirati kao prepoznatljiv simbol grada.

Maksimalna vrijednost investicije iznosi 140 milijuna eura bez PDV-a, s time da ocjenjivački sud ima mogućnost odabira i znatno jeftinijeg rješenja. Imovinsko-pravni odnosi za sam most riješeni su u cijelosti, dok su za dio trase produžene Vrapčanske ulice u tijeku postupci izvlaštenja i druge pravne procedure. Nakon završetka natječaja, s autorom odabranog rješenja sklopit će se ugovor za izradu idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole, a početak radova predviđen je za sredinu 2028. godine.