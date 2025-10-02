Obavijesti

OD 380 DO 520 EURA

Grad Zagreb objavio natječaj za stipendije za učenike i studente

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Gradonačelnik Tomašević i suradnici održali konferenciju za medije | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Grad Zagreb raspisao je natječaje za stipendije učenicima i studentima 1. godine, ukupno će biti dodijeljeno 1353 stipendija, za što je osigurano 6 milijuna eura, priopćeno je u četvrtak iz zagrebačke gradske uprave

Mjesečni iznos stipendije za učenike iznosi 380 eura, a za studente 1. godine 520 eura. Grad Zagreb dodjeljuje stipendije u pet kategorija – za izvrsnost, za deficitarna zanimanja, za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa, za pripadnike romske nacionalne manjine te za učenike i studente s invaliditetom.

Grad Zagreb raspisat će i natječaj za studente viših godina koji će biti objavljen krajem listopada, po završetku postupka upisa studenata na više godine studija, najavljeno je.

"Stipendije Grada Zagreba važna su financijska potpora školovanju, ali isto tako i poruka djeci i mladima da vjerujemo u njih i njihovu budućnost. Ulaganjem u obrazovanje gradimo pravednije i snažnije društvo za generacije koje dolaze", istaknula je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

Za učenike i studente 1. godine Grad će dodijeliti ukupno 1353 stipendije – 810 učenicima i 543 studentima, a za što je u proračunu Grada Zagreba osigurano 6 milijuna eura. 

Natječaj za učenike otvoren je do 30. listopada, a za studente 1. godine do 31. listopada u 15 sati.

Prijave se podnose putem aplikacije eStipendije, a detaljne informacije o natječajima dostupne na stranici Stipendije Grada Zagreba.

"Pozivamo sve zainteresirane učenike i studente da iskoriste ovu priliku i prijave se, jer ulaganje u znanje ulaganje je u budućnost", naveli su iz zagrebačke gradske uprave.

