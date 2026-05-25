Traži se sasvjetnik za gradnju Maksimira, ovo mu je posao

Grad Zagreb će tijekom lipnja raspisati natječaj vrijedan 1,2 milijuna eura za savjetnike na projektu novog stadiona Maksimir. Među glavnim zadacima savjetnika bit će ograničiti investiciju na 205 milijuna eura bez PDV-a, a istodobno se na službenoj internetskoj stranici projekta navodi da je riječ o investiciji vrijednoj 224 milijuna eura, pa je pitanje kolika je stvarna cijena novog stadiona, piše tportal.

Savjetnik će biti angažiran na razdoblje od 44 mjeseca nakon obostranog potpisa ugovora. Natječaj još nije raspisan, a već su vidljive nelogičnosti oko iznosa koji se spominje za gradnju. Naime, Grad Zagreb i država podjednako financiraju projekt, cijelo vrijeme navode da je procijenjena vrijednost stadiona 175 milijuna eura bez PDV-a te da ukupna vrijednost projekta s uređenjem okoliša, trima pomoćnim nogometnim terenima i garažom iznosi 205 milijuna eura bez PDV-a. Istu je brojku u ožujku iznio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Međutim, na stranici stadion-maksimir.zagreb.hr stoji podatak da je riječ o investiciji vrijednoj 224 milijuna eura, pa nije jasno na koji način bi savjetnik mogao ograničiti investiciju na 205 milijuna eura, ako je predviđeno da će koštati 224 milijuna eura. Između ostaloga, taj iznos bi trebao biti uključen u ukupnu vrijednost projekta od 205 milijuna eura. S druge strane, rušenje stadiona nije uključeno u spomenutu cijenu, a taj će se trošak definirati tek nakon izrade projektne dokumentacije.

Za spomenutu internetsku stranicu Grad Zagreb potrošio je 25.800 eura, nakon što je za njezinu izradu sklopio ugovor s Lanom Grahek. To je izazvalo negodovanje na društvenim mrežama i forumima IT zajednice, zbog činjenice da je vrijednost nabave iznosila 26.500 eura, odnosno 40 eura manje od tadašnjeg praga obvezne javne nabave. Problem stvara i činjenica da se na njoj nalaze pogrešni rokovi za predaju arhitektonsko-urbanističkih radova, koji su u međuvremenu pomaknuti, što pokazuje da se stranica ne ažurira redovno.