Grad Zagreb pokrenuo sanaciju dvorane Centra za autizam

Grad Zagreb raspisao je postupak javne nabave za izvođenje radova sanacije i uređenja sportske dvorane u zgradi Centra za autizam u Ljevakovićevoj ulici, kojima će obuhvatiti niz zahvata usmjerenih na poboljšanje kvalitete boravka i rada u tom prostoru.

Grad Zagreb u priopćenju podsjeća na izjavu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da ulažu u ustanove koje pružaju potporu djeci i osobama iz spektra autizma jer žele osigurati sigurne i kvalitetne uvjete za njihov razvoj i obrazovanje. Ova investicija, dodao je, potvrđuje njihovu predanost stvaranju grada koji vodi računa o potrebama svih svojih građana.

Planirani radovi u zgradi Centra za autizam uključuju ugradnju novog sportskog poda u dvorani, postavljanje zidnih obloga, novih strunjača i švedskih ljestvi radi povećanja sigurnosti korisnika. Predviđena je i zamjena postojećih prozora, ugradnja vanjskih sjenila radi smanjenja refleksije svjetla te sustava elektroničkog otvaranja prozora. Obnova obuhvaća i zamjenu vrata te izvođenje soboslikarskih radova, napominje Grad.

Vrijednost planiranih radova iznosi 250,000 eura s PDV-om, a njihov početak očekuje se krajem godine, a predviđeno trajanje radova je tri mjeseca.

Ova investicija dio je šire strategije jačanja socijalne infrastrukture u Zagrebu, napominje Grad i dodaje kako je u tijeku i postupak ishođenja građevinske dozvole za kapitalni projekt novog Centra za autizam u Oporovcu, procijenjene vrijednosti 40 milijuna eura. Novi centar će imati 48 razrednih odjela i odgojnoobrazovnih skupina te tri skupine predškolskog odgoja i obrazovanja.

Do kraja ove godine planirano je otvaranje novog prostora Centra u ulici Jurja Dalmatinca, u kojem će pružati usluge rane razvojne i psihosocijalne podrške za 40 djece i boravka za 30 odraslih osoba iz spektra autizma, ističe Grad.

Navodi i da se ulaganjima u Centar za autizam nastavljaju aktivnosti kojima se unaprjeđuju uvjeti za pružanje socijalnih, odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih usluga.

U protekle tri godine Grad je, tvrdi, uložio znatne investicije u ustanove Mali dom, Centar za neovisno življenje ZAC i Centar Silver.

Istodobno se razvijaju i digitalni alati potpore mentalnom zdravlju koji obiteljima i korisnicima omogućuju lakši pristup informacijama, potpori i stručnim uslugama poput portala Rana razvojna podrška i rana intervencija i Mentalno zdravlje, navodi Grad.