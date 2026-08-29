Obavijesti

News

Komentari 0
radovi vrijedni 250,000 eura

Grad Zagreb pokrenuo sanaciju dvorane Centra za autizam

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Grad Zagreb pokrenuo sanaciju dvorane Centra za autizam
Zagreb: Centar za autizam u Dubravi | Foto: Robert Anic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zagreb kreće u 250 tisuća eura tešku obnovu dvorane Centra za autizam: novi pod, prozori, sjenila i oprema trebali bi donijeti sigurnije uvjete za djecu i odrasle s autizmom

Grad Zagreb raspisao je postupak javne nabave za izvođenje radova sanacije i uređenja sportske dvorane u zgradi Centra za autizam u Ljevakovićevoj ulici, kojima će obuhvatiti niz zahvata usmjerenih na poboljšanje kvalitete boravka i rada u tom prostoru. 

Grad Zagreb u priopćenju podsjeća na izjavu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da ulažu u ustanove koje pružaju potporu djeci i osobama iz spektra autizma jer žele osigurati sigurne i kvalitetne uvjete za njihov razvoj i obrazovanje. Ova investicija, dodao je, potvrđuje njihovu predanost stvaranju grada koji vodi računa o potrebama svih svojih građana. 

Planirani radovi u zgradi Centra za autizam uključuju ugradnju novog sportskog poda u dvorani, postavljanje zidnih obloga, novih strunjača i švedskih ljestvi radi povećanja sigurnosti korisnika.   Predviđena je i zamjena postojećih prozora, ugradnja vanjskih sjenila radi smanjenja refleksije svjetla te sustava elektroničkog otvaranja prozora. Obnova obuhvaća i zamjenu vrata te izvođenje soboslikarskih radova, napominje Grad.

KOMENTAR BOJANE MRVOŠ Cjepiva su kriva za autizam koliko i teleskopi za asteroide
Cjepiva su kriva za autizam koliko i teleskopi za asteroide

Vrijednost planiranih radova iznosi 250,000 eura s PDV-om, a njihov početak očekuje se krajem godine, a predviđeno trajanje radova je tri mjeseca. 

 Ova investicija dio je šire strategije jačanja socijalne infrastrukture u Zagrebu, napominje Grad i dodaje kako je u tijeku i postupak ishođenja građevinske dozvole za kapitalni projekt novog Centra za autizam u Oporovcu, procijenjene vrijednosti 40 milijuna eura.   Novi centar će imati 48 razrednih odjela i odgojnoobrazovnih skupina te tri skupine predškolskog odgoja i obrazovanja.

PROTIIV TEORIJA ZAVJERE Majke autistične djece: "Cjepiva ne uzrokuju autizam, takve tvrdnje štete svoj djeci"
Majke autistične djece: "Cjepiva ne uzrokuju autizam, takve tvrdnje štete svoj djeci"

Do kraja ove godine planirano je otvaranje novog prostora Centra u ulici Jurja Dalmatinca, u kojem će pružati usluge rane razvojne i psihosocijalne podrške za 40 djece i boravka za 30 odraslih osoba iz spektra autizma, ističe Grad.

Navodi i da se ulaganjima u Centar za autizam nastavljaju  aktivnosti kojima se unaprjeđuju uvjeti za pružanje socijalnih, odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih usluga. 

MAJKA AUTISTIČNOG DJEČAKA: 'Sustav je zaboravio mog Ivana, ali i mene. Ono što mom sinu najviše treba je osobni asistent
'Sustav je zaboravio mog Ivana, ali i mene. Ono što mom sinu najviše treba je osobni asistent

U protekle tri godine Grad je, tvrdi, uložio znatne investicije u ustanove Mali dom, Centar za neovisno življenje ZAC i Centar Silver.

Istodobno se razvijaju i digitalni alati potpore mentalnom zdravlju koji obiteljima i korisnicima omogućuju lakši pristup informacijama, potpori i stručnim uslugama poput portala Rana razvojna podrška i rana intervencija i Mentalno zdravlje, navodi Grad. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Luka (38) došao na hitnu u Čakovcu. Pregledali su ga i poslali u čekaonicu. Umro je
DRAMA U BOLNICI

Luka (38) došao na hitnu u Čakovcu. Pregledali su ga i poslali u čekaonicu. Umro je

Moj sin Luka imao je bolove u prsima i tlak 200, da sam ja liječnik ozbiljno bi ga shvatio, kaže njegov utučeni otac Stjepan.
Država ne može naplatiti ništa od Šinceka! Imovina im nije blokirana, tvrtke su u stečaju
KRIVCI ZA TROVANJE LIKE

Država ne može naplatiti ništa od Šinceka! Imovina im nije blokirana, tvrtke su u stečaju

Uskok nije blokirao stan i račune Monike i Josipa Šinceka pa čekaju optužnicu uživajući u životu. 'On živi kao da se ništa ne događa, jede i pije po restoranima i kafićima, nedavno je zamijenio Mercedes Audijem A8'
TUGA Preminuli muškarac bio je istaknuti vatrogasac u Omišu: Drago je bio veliki humanitarac
NASTRADAO U POŽARU

TUGA Preminuli muškarac bio je istaknuti vatrogasac u Omišu: Drago je bio veliki humanitarac

U KBC Split, zbog ozljeda zadobivenih u požaru, je i njegova supruga. Velik broj ozlijeđenih zadobio je opekline i ozljede dišnih puteva...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026