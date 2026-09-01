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Grad Zaprešić za 1810 osnovnoškolaca spremio besplatne udžbenike

Piše HINA,
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Grad Zaprešić za 1810 osnovnoškolaca spremio besplatne udžbenike
Čakovec: U dvoranu MESAP-a stigli besplatni udžbenici za učenike osnovne škole | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
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Dobit će ih učenici tri osnovne škole: Antuna Augustinčića, Ljudevita Gaja i Maksimilijana Vanke, njih ukupno 1810

Uoči nove nastavne godine, koja počinje u ponedjeljak, 7. rujna, Grad Zaprešić objavio je kako su za njegovih 1810 osnovnoškolaca spremni  besplatni udžbenici i radni materijali.

 Dobit će ih učenici tri osnovne škole: Antuna Augustinčića, Ljudevita Gaja i Maksimilijana Vanke, njih ukupno 1810.

 Za njihovu nabavu ukupno je osigurano 272. 350 eura, od čega 122.000 eura iz državnog proračuna za udžbenike i 150. 350 eura iz proračuna Grada Zaprešića za radne bilježnice i radni materijal za tehničku kulturu.

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Želimo da početak nove nastavne godine bude što lakše i bezbrižniji za naše učenike i njihove roditelje, objasnili su iz Grada Zaprešića svoju odluku o financiranju nabave radnih materijala.

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