Grad Zaprešić za 1810 osnovnoškolaca spremio besplatne udžbenike

Uoči nove nastavne godine, koja počinje u ponedjeljak, 7. rujna, Grad Zaprešić objavio je kako su za njegovih 1810 osnovnoškolaca spremni besplatni udžbenici i radni materijali.

Dobit će ih učenici tri osnovne škole: Antuna Augustinčića, Ljudevita Gaja i Maksimilijana Vanke, njih ukupno 1810.

Za njihovu nabavu ukupno je osigurano 272. 350 eura, od čega 122.000 eura iz državnog proračuna za udžbenike i 150. 350 eura iz proračuna Grada Zaprešića za radne bilježnice i radni materijal za tehničku kulturu.

Želimo da početak nove nastavne godine bude što lakše i bezbrižniji za naše učenike i njihove roditelje, objasnili su iz Grada Zaprešića svoju odluku o financiranju nabave radnih materijala.