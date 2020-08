'Građani imaju razloga za brigu, potrebno nam je više testiranja'

LOŠE PROGNOZE Tijekom ljeta nemamo puno teško oboljelih, no to ne znači da ih neće biti na jesen. To već pokazuje blaga zima u Melbourneu

<p>Virus se opasno širi, što je razlog za zabrinutost, izjavio je danas za N1 znanstvenik <strong>Ivan Đikić</strong>.</p><p>- Kontinuirano imamo 40 zaraženih na 100 tisuća stanovnika, što je na granici opasnosti, ali i razlog zašto su nas neke zemlje stavile na svoje "crvene liste" - dodao je.</p><p>Drugim riječima, možemo strepiti od eksponencijalnog rasta broja zaraženih, za koji Đikić misli da je puno veći od službenog. Procjene su da zaraženih ima od 20 do čak 40 puta više od poznatog nam broja. Kako se virus ne bi nekontrolirano širio, Đikić kaže da je potrebno puno više testiranja nego što je sad slučaj.</p><p>- U ovu su nas situaciju dovela dva mjeseca nedovoljnog testiranja i nepravilnog ponašanja - ogorčen je naš poznati znanstvenik.</p><p>- Trebamo uvesti bolji model ponašanja, pogotovo od Stožera, da prihvate pogrešku i kaže da će to promijeniti - izjavio je ovaj molekularni biolog.</p><p>Trenutačno je najvažnija činjenica da nemamo puno bolesnih ljudi i da to što su otvorene granice, i što je turizam kao grana spašen od propasti, nije dovelo do kataklizmičkog rasta bolesnih ljudi, smatra pak molekularni biolog <strong>Gordan Lauc</strong>.</p><p>S druge strane, dodaje kako danas znamo da čak i oni koji COVID-19 prebole s blagim simptomima stječu barem djelomičan imunitet, a to što je određeni broj ljudi u Hrvatskoj već prebolio COVID-19 olakšat će nam situaciju na jesen.</p><p>- No vrlo je važno naglasiti da to što tijekom ljeta nemamo puno teško oboljelih ne znači da se to neće dogoditi krajem jeseni ili tijekom zime. Čak i u Melbourneu, koji nema oštre zime, vidimo da je smrtnost od COVID-19 značajno veća i da je bliža onome što smo vidjeli u Bergamu i New Yorku, nego u većini Europe tijekom ljeta. Zbog toga je važno pripremiti se na mogući povratak teškog oblika bolesti negdje krajem listopada i raditi na tome da listopad ne dočekamo s prevelikim brojem aktivnih slučajeva - kaže Lauc.</p><p>Na pitanje kako je među turistima zapravo jako malo zaraženih, odgovara kako ne misli da postoji velika razlika između domaćih ljudi i turista, a jako je teško znati koliko je turista zaraženo, jer ih je vrlo malo bilo testirano.</p><p>- Hrvatska mora uvesti još mjesta na kojima se građani, domaći i turisti, mogu testirati, savjetuje pak Đikić. Potrebne su nam i nove tehnologije za to - smatra. </p>