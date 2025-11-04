Građani Svete Nedelje šokirani požarom: 'Tuga, u toj firmi sam godinama. Šteta je milijunska'

Dok smo imali aparate, gasili smo. Onda su stigli vatrogasci i preuzeli gašenje, a nas su tjerali van, da maknemo aute. Nažalost, nisu mogli mnogo učiniti. Kad guma primi vatru, gotovo je. Primilo je drvenu gredu. Ugasiš je jednim aparatom, a kada dođeš do drugog, već opet gori, rekao je Ivan Marković, djelatnik Pneumatika i jedan od posljednjih koji su napustili tvrtku u trenutku izbijanja požara, za Radio Sveta Nedelja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 07:26 Sveta Nedelja: Požar u skladištu guma, hitne službe su na terenu | Video: 24sata/pixsell

Golem požar buknuo je u utorak malo prije podneva u Svetoj Nedelji. Vatra je zahvatila skladište guma tvrtke Pneumatik u Ulici dr. Franje Tuđmana. Gust crni dim bio je vidljiv kilometrima daleko, čak i s rubnih dijelova Zagreba. Uznemirio je sve građane.

- Sirene su se glasno čule u svim dijelovima grada. Kako smo se približavali požaru, čuli smo ih sve više i više s drugih strana. Kao da je sudnji dan. Nikome nije svejedno. Taj zvuk baš utjera strah u kosti - kazala nam je jedna građanka koja je prolazila uz mjesto požara.

Kako su za 24sata potvrdili iz zagrebačke policije, dojavu o požaru u jednom poduzeću primili su u 11.20 sati. Nitko nije ozlijeđen, a vatrogasci su na terenu. Točan uzrok požara još nije poznat.

Zaposlenik tvrtke Marković procjenjuje da je riječ o milijunskoj šteti, ali ističe kako je najvažnije da nitko od zaposlenika nije stradao.

- Žalosno je, u toj firmi radim godinama, ali barem smo svi živi i zdravi. Nadam se da će i ona dva vatrogasca koji su stradali biti dobro, to je najvažnije - zaključuje Marković.

Sveta Nedelja: Požar u skladištu guma, hitne službe su na terenu | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Gust dim širio se nebom, a građani su u šoku gledali kako buktinja guta tvrtku.

- Ovo je stravično. Nikad nisam vidjela ovakav požar. Valjda su radnici na sigurnom. To kad krene..., gasit će satima. Sirene odjekuju gradom već više od sat vremena - izjavila je za 24sata žena koja se našla na mjestu goleme buktinje u Svetoj Nedelji.

- Gume gore, ništa se ne vidi, ne može se ni prići. Više vatrogasaca je stiglo, čak i iz Zagreba dolaze. Tu je i Hitna pomoć - dodao je drugi čitatelj.

Vatra se širila zastrašujućom brzinom. Limeni krov se otopio, a valovi vrućine osjećali su se i na desecima metara udaljenosti. Cijelo područje zahvatio je prometni kaos. Vozači su trubili, pokušavali proći pored mjesta požara, a pješaci su hodali ispod policijskih traka, obasjani narančastim odsjajem plamena.

- Našao sam se u ulici uz koju se nalaze skladište i firma koja je u plamenu. Sve je krenulo vrlo brzo. Otopio se limeni krov, osjeća se velika vrućina čak i nekoliko desetaka metara od požara - rekao nam je svjedok požara.

Građani su u razgovoru s policijom i vatrogascima u šoku komentirali kako za firmu spasa nema. Sve je izgorjelo do kraja.

Radnici tvrtke koja je do prostora na kojem je izbio požar sami su krenuli gasiti vatru čim su primijetili što se događa. Kako su nam opisali, sami su provukli cijevi u dvorište, a sve se naglo dogodilo. Odmah su dojurili vatrogasci.

- Kako ne bismo pomogli?! Strah nas je za nas. Kako ne pomoći kad se ovakvo nešto događa? Ma svi bi tako reagirali - rekli su nam.

Upravo iz njihova dvorišta ekipe civilne zaštite, kojih je sve više pristizalo, gasile su požar. Kao pomoć u gašenju na terenu su stigla i dva "tenka" za gašenje na labudici.

Dim se nekontrolirano širio, a građanima je na mobitele stigao i SMS upozorenja od Centra 112.

- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi. Više na poveznici: 112.hr/8NC - glasila je poruka.

Kako smo doznali od vatrogasaca, požar je stavljen pod kontrolu malo poslije 13 sati. Više od 50 vatrogasaca bilo je na terenu s 21 vozilom.

O potencijalnoj opasnosti od udisanja štetnih spojeva i o tome kako se zaštititi pitali smo kemičara i toksikologa prof. dr. sc. Franju Plavšića.

- U prvom redu, tko god je na udaru dima neka se ili makne ili zatvori sve prozore i vrata u stanu. Može udisati, za svaki slučaj, zrak kroz mokru krpu. Naime, autogume koje gore daju opasne produkte. Daju, naravno, i one normalno opasne, kao što su ugljikov monoksid, od kojeg se možete otrovati akutno, ali daju i produkte koji su policiklički aromatski ugljikovodici, koji su uglavnom kancerogeni. Ima ih dosta, oni su dugoročno opasni, mogu potaknuti razvijanje tumora - rekao nam je Plavšić, koji ističe da situacija nije bezazlena.

- Ako bježe van, neka to čine okomito na smjer vjetra. To je vrlo važno, pogotovo ako su bliže mjestu na kojem je požar izbio i odakle vjetar nosi. Dakle, ne protiv vjetra, ne uz vjetar nego okomito na smjer vjetra. Neka se maknu, ako imaju mogućnosti i vremena, što dalje. Najviše će stradavati oni kojima vjetar dolazi s leđa jer bježe, to je stara priča. Kod svih ovakvih situacija, ovakvih slučajeva, treba ovako postupati - ističe stručnjak.

Naglašava i da zatvaranje u vlastite stanove i kuće treba biti uz dobru hermetizaciju.

- Prema tome, neka zatvore sve što mogu i još, ako negdje puše, a zna puhati, selotejpom ili nečim drugim prijeći preko tih rupa i imati pripremljene mokre krpe kroz koje se udiše zrak. I čekati pomoć. Treba slušati radio, lokalnu radiostanicu, jer one javljaju i obavještavaju o tome. To im je dužnost, obavještavati građane o tome što im se događa. Ne micati se iz stana dok se ne bude reklo da se to može - kaže nam toksikolog.

Sveta Nedelja: Požar u skladištu guma, hitne službe su na terenu | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Vatrogasci su još jednom pokazali zašto su oni naši heroji. Ovo je bilo odrađeno vrlo brzo. Nije lako gasiti tako velik požar. U to sam siguran. Djelovalo je kao da nema spasa cijelom tom području. Kao da će se proširiti. Brzo su stigli i brzo su reagirali. Svaka im čast - zaključio je jedan građanin.