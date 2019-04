'Gradnja dječje bolnice u Blatu mogla bi početi za dvije godine'

O Nacionalnoj dječjoj bolnici obećanja slušamo 30 godina. Nema ministra zdravstva koji je nije obećao, ali Milan Kujundžić mogao bi biti taj koji će obećanje i ispuniti.

No, s obzirom na to koliko puta su ministri prije vas obećavali gradnju bolnice a nije se ništa dogodilo lako je moguće da tako bude i ovaj put?

- Nadam se da ovaj put neće biti tako. Svih ovih godina, prvenstveno zbog rata, nekako se nije poklopilo izvesti to po planu. Ali, sad prelazimo s riječi na djela, otkrio je ministar Kujundžić za RTL Direkt.

Kao što je rečeno, prvi korak je napravljen i sad je pitanje kad bi mogla početi gradnja nove bolnice ili nadogradnja postojeće u Blatu?

- Kanimo je financirati iz EU fondova pa će proces biti usporen, sama izrada studije će trajati godinu dana pa bi sama gradnja mogla početi za dvije godine. U svijetu se bolnice takvog tipa grade tri do pet godina.

Samo će izrada studije koštati 42 milijuna kuna, od čega većinu plaća Europska unija i procjene iz prošlosti procjenjivale su da bi cjelokupna izgradnja mogla koštati stotine milijuna...

- Iz studije izvodivosti to ne znamo, ali znamo cijene bolnica kako se kreću u svijetu, od 50 do 60 milijuna eura i još toliko za opremanje. Ukupno, oko 120 milijuna eura.

U novoj bolnici trebalo bi biti smješteno i rodilište, što znači da će se neka zatvoriti. U tom se kontekstu spominju rodilišta na Merkuru i Svetom duhu...

- Nacionalna dječja bolnica je prva faza onoga što trebamo napraviti i što je prije četrdesetak godina i liječnicima i građanima Zagreba bilo jasno, da su zgrade u Zagrebu, kad govorimo o bolnicama, prošlo vrijeme... Nažalost, rat je to zaustavio. Dakle, prvo treba napraviti nacionalnu dječju bolnicu i u nju preseliti Klaićevu i dijelove drugih dječjih bolnica, a potom i Sveučilišnu. Bit će to veliki dobitak u svakom smislu, stručnom, medicinskom i financijskom. Kamo sreće da smo to sve mogli napraviti i prije, otkrio je Kujundžić pa naveo da je neminovno zatvoriti neka rodilišta.