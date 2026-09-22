Gradonačelnik Senja: 30 godina ne pijem vodu iz vodovoda zato što u nju ulazi kanalizacija

U Otočcu je u ponedjeljak održana tribina o restauraciji rijeke Gacke. Na njoj je bila ministrica Marija Vučković, predstavnici Hrvatskih voda i HEP-a, gradonačelnik Goran Bukovac te ličko-senjski župan Ernest Petry, piše Lika Club.

Tema je bila budućnost rijeke Gacke, njezina revitalizacija te zahvati na vodotoku i vodoopskrbi. Gradonačelnik Senja Željko Tomljanović osvrnuo se na način na koji se Senj desetljećima opskrbljuje vodom.

- Ja 30 godina ne pijem vodu iz vodovoda zašto što je Senj do sada pio površinski tok a to je rijeka Lika. Ona je površinski tok za one koji ne znaju. Znači da je to voda u koju ulazi kanalizacija. Ja to nisam pio nikada do sada - izjavio je Tomljanović.

Cijelu tribinu pogledajte ovdje.