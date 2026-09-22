Obavijesti

News

Komentari 2
'NIKAD DO SADA NISAM PIO'

Gradonačelnik Senja: 30 godina ne pijem vodu iz vodovoda zato što u nju ulazi kanalizacija

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Gradonačelnik Senja: 30 godina ne pijem vodu iz vodovoda zato što u nju ulazi kanalizacija
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tema tribine u Otočcu je bila budućnost rijeke Gacke, njezina revitalizacija te zahvati na vodotoku i vodoopskrbi

U Otočcu je u ponedjeljak održana tribina o restauraciji rijeke Gacke. Na njoj je bila ministrica Marija Vučković, predstavnici Hrvatskih voda i HEP-a, gradonačelnik Goran Bukovac te ličko-senjski župan Ernest Petry, piše Lika Club.

Tema je bila budućnost rijeke Gacke, njezina revitalizacija te zahvati na vodotoku i vodoopskrbi. Gradonačelnik Senja Željko Tomljanović osvrnuo se na način na koji se Senj desetljećima opskrbljuje vodom.

SIGURNA ZA PIĆE HZJZ nastavio testiranje vode u Lici i na Pagu, objavili rezultate
HZJZ nastavio testiranje vode u Lici i na Pagu, objavili rezultate

- Ja 30 godina ne pijem vodu iz vodovoda zašto što je Senj do sada pio površinski tok a to je rijeka Lika. Ona je površinski tok za one koji ne znaju. Znači da je to voda u koju ulazi kanalizacija. Ja to nisam pio nikada do sada -  izjavio je Tomljanović.

Cijelu tribinu pogledajte ovdje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
DOZNAJEMO Zbog dječaka se u Zagrebu ispisao razred, sad je u Italiji: 'Zvali su nas zbog njega'
PROBLEMI NISU NESTALI

DOZNAJEMO Zbog dječaka se u Zagrebu ispisao razred, sad je u Italiji: 'Zvali su nas zbog njega'

Odvjetnici poručuju da su hrvatske institucije napravile golemi propust jer se on, umjesto da mu se pomogne, odselio u Italiju...
Ne zaboravimo da Josipa nije radila sama! Ovo su HDZ-ovci koji su već priznali da se izvuku
KRALJICA SPASILA PARTIJU

Ne zaboravimo da Josipa nije radila sama! Ovo su HDZ-ovci koji su već priznali da se izvuku

Nekadašnja HDZ-ova ‘kninska kraljica’ ide u zatvor na manje od godinu i pol i neće biti suđenja koje bi bilo neugodno za stranku
Vraća se toplinska kupola! Temperature idu iznad 40°C, evo što to znači za Hrvatsku
IZNADPROSJEČNI RUJAN

Vraća se toplinska kupola! Temperature idu iznad 40°C, evo što to znači za Hrvatsku

Masivna toplinska kupola ponovno se formira nad Europom, donoseći iznadprosječne temperature i potencijalne rizike za zdravlje građana, posebice u Dalmaciji i unutrašnjosti Hrvatske.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026