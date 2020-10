Kako je Grbin sam otkrio, jedan od njih je i Bernardi\u0107. Dakako, ostatak su oni bliski njemu.

<p>Smatram izuzetno nekorektnim od pojedinih kolega, konkretno od <strong>Davora Bernardića</strong>, koji nakon što dva mjeseca nije radio ama baš ništa u Saboru, a istovremeno je primao plaću, da danas dođe ovdje na sjednicu i ospori odluku koje je donijelo članstvo, poručio je vidno razočaran Peđa Grbin, novi predsjednik SDP-a, nakon što nije dobio potporu saborskog Kluba za svoje prve kadrovske izmjene u Saboru. </p><p>Naime, Grbin je samo tri dana nakon što je pobijedio <strong>Željka Kolara</strong> i naslijedio Bernardića na čelu stranke, sazvao Predsjedništvo stranke s novim izabranim članovima na kojem su raspravljali upravo o ovim kadrovskim pitanjima, ali i <strong>Željku Sabi</strong>, koji je izabran u Predsjedništvo, a kojeg novo vodstvo stranke smatra teretom obzirom na pravomoćnu presudu za korupciju. </p><p>Nakon te sjednice, odmah je sazvao i saborske zastupnike kako bi im predstavio paket izmjena u Saboru. No, za njih je odmah dobio crveno svjetlo. Velika većina njih, neslužbeno doznajemo, nije se složila s tim izmjenama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obrat na Iblerovom trgu </strong></p><p>Kako je Grbin sam otkrio, jedan od njih je i Bernardić. Dakako, ostatak su oni bliski njemu.</p><p>- Od 23 funkcije u Klubu zastupnika SDP-a, koje su nam pripale, predložio sam promjenu za njih pet i za to nisam dobio potporu. Nažalost, kolegice i kolege iz Kluba zastupnika odlučile su da samo četiri dana nakon održanih izbora unutar SDP-a odbiju volju članica i članova Predsjedništva i predsjednika stranke. Izuzetno mi je žao što se to dogodilo - poručio je Grbin.</p><p>Na Iblerovu trgu nastala je drama, Grbin je raspustio Klub zastupnika i ponovno isti tren sazvao novu sjednicu Predsjedništva kako bi raspravili što dalje.</p><p>Kako doznajemo, na sjednici su saborski zastupnici tražili da se glasa o pojedinačnim izmjenama, a ne o cjelokupnom paketu.</p><p>Naime, osim što bi Grbin u Saboru zamijenio <strong>Arsena Bauka</strong> na funkciji predsjednika Kluba, predložio je, neslužbeno doznajemo, umjesto <strong>Rajka Ostojića</strong> na funkciji potpredsjednice Sabora <strong>Sabinu Glasovac</strong>. Ostojić je pak stavio saborski mandat u mirovanje do lokalnih izbora i time je preduhitrio Grbina da ga sam smjeni s te funkcije, kako je i najavljivao tijekom unutarstranačke kampanje da će učiniti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Željko Sabo o Grbinovom zahtjevu </strong></p><p>Grbinov prijedlog, nadalje, bio je da se s čelnog mjesta saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost povuče dosadašnji glavni tajnik stranke <strong>Nikša Vukas</strong> te da ga zamijeni <strong>Siniša Hajdaš Dončić.</strong> Kako se neslužbeno doznaje, upravo je oko Vukasa nastao problem.</p><p>Zamijenio bi Grbin i <strong>Erika Fabijanića</strong> s mjesta predsjednika Odbora za međunarodnu parlamentarnu suradnju, a umjesto njega bi postavio Arsena Bauka, dok bi Renatu Sabljar Dračevac na čelu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku zamijenila<strong> Mirela Ahmetović</strong>. Sabljar Dračevac je inače bliska bivšem predsjedniku Davoru Bernardiću.</p><p>- Upućujem ispriku svim članovima SDP-a što ovo moraju trpjeti i dalje, a onda u svim građanima što su neki od ovog odlučili raditi šou. To nećemo dopustiti - poručio je Grbin naglasivši kako ovo nije njegov poraz.</p><p>- Ovo je pljuska koju su dobili članovi SDP-a jer sve što sam najavljivao u predizbornoj kampanji i za što sam dobio potporu, danas su određeni pojedinci odbili. Upravo zbog ovog sam u kampanji jasno komunicirao što želim napraviti - poručio je.</p><h2>Grbin se zainatio: Svoje odluke o kadrovskim izmjenama ipak će provesti u Saboru</h2><p>Idućih dana u Saboru unutar SDP-a možemo očekivati svašta obzirom na odluku koju je Predsjedništvo donijelo. Iako se većina saborskih zastupnika nije složila s paketom kadrovskih izmjena u Saboru koje je predložio novi predsjednik Peđa Grbin, Predsjedništvo je donijelo odluku da će bez obzira na to provesti najavljene izmjene. Naime, vodili su se time da je Statut stranke jači od Poslovnika Kluba zastupnika.</p><p>- Ovo je prvi put u povijesti da je Klub zastupnika odbio odluke predsjednika stranke. Sukladno ovlastima koje ima Predsjedništvo kao tijelo stranke, ono je preuzelo upravljanje Klubom. I te odluke koje je predložio predsjednik, a podržalo Predsjedništvo će se uputiti Saboru da te odluke i prihvati - poručio je nakon druge izvanredne sjednice Predsjedništva Mišo Krstičević, član Predsjedništva.</p><p>O pet izmjena trebaju glasati saborski zastupnici, a može se dogoditi da sami SDP-ovci, kako bi nastavimi sukob s novim vodstvom, svoje ljude ne podrže na glasanju. Bivši predsjednik stranke, Davor Bernardić, prvi nije podržao, poručio je Grbin, izmjene. </p>