Grbin: Hoćete li Vlada produžiti moratorij na ovrhe? Plenković: Ne može biti otpisa beskrajno

Zastupnik SDP-a prozvao je premijera Plankovića za licemjerje kad docira građania koji su tijekom kroona krize ostali bez prosla ili nisu dobili sezonski posao koji su očekivali

<p>Na saborskom aktualcu<strong> Peđu Grbina</strong> (SDP) zanimalo je planira li Vlada, tijekom izlaska iz ekonomske krize koji će biti dugotrajan i teži, pomoći građanima. Podsjetio je da su banke samoinicijativno prestale nuditi moratorij na kredite. </p><p>- Hoće li vlada predložiti zakon da moratorij na kredite postane obveza? Hoćete li produžiti moratorij na ovrhe? - upitao je Grbin. </p><p>Premijer <strong>Andrej Plenković </strong>je prvo podsjetio na mjere koje je Vlada poduzela. Naveo je da je su 6,3 milijarde kuna dali hrvatskim radnicima, odnosno poslodavcima za radnike. Najavio je da će se nastaviti s mjerom od 4.000 kuna još 4 mjeseca za posebno ugrožene djelatnosti. </p><p>- Ne može biti nekih otpisa preuzetih obveza beskrajno. To nije realno. Trebaju se plaćati računi i krediti. Ne može država reći, eto velika je globalna kriza i sad više nitko ništa ne može plaćati - odgovorio je premijer. </p><p>Naveo je da su poduzeli aktivnosti i prema bankama i razgovara se s javnim bilježnicima kako bismo olakšali situaciju za sve one koji se nalaze u težoj situaciji nego da su okolnosti normalne. </p><p>- U krizi dati novac za plaće da, zaboraviti sve privatne obveze to jednostavno nije normalno - kazao je. </p><p>Grbin mu je uzvratio da je licemjerno kad docira građanima koji su ostali bez posla ili nisu dobili sezonski posao koju su očekivali. </p><p>- Nisam očekivao licemjerje nego konkretne odgovore - kazao je Grbin. </p><p>Predlaže Vladi da u Saboru donese Zakon o moratoriju na otplatu kredita u trajanju od godinu dana, jer će nam se u protivnom opet dogoditi da ljudi završavaju na cesti, a banke s ogromnim nekretninskim fondom kojeg ne mogu unovčiti. Kad je riječ o ovršnim postupcima Grbin je pozvao da se odgodi moratorij na otplati kredita za još tri mjeseca. </p>