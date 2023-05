Grbin i Bernardić o najavi ukidanja prireza: 'Neki će dobiti euro, a Plenković 100 eura...'

Čelnik SDP-a Peđa Grbin i šef zagrebačkog ogranka Socijaldemokrata Davor Bernardić komentirali su u utorak najavu ukidanja prireza kao dijela porezne reforme - Grbin smatra da će to minimalno povećati plaće onima s malim primanjima, a Bernardić predlaže kompenzacijsku mjeru.

Grbin je novinarima izjavio da "ne želi komentirati nazovi poreznu reformu" dok god ju Vlada ne predstavi i pokaže koji će joj biti fiskalni učinci.

Na pitanje novinara da prokomentira najavu ukidanja prireza poručio je: "Vlada nije predstavila ništa, mi smo samo u pojedinim medijima mogli čitati nešto što se navodno predlaže. Ali mogu reći, ako govorimo o prirezu, učinak ukidanja prireza na ljude s minimalnim plaćama bit će jedan euro, a na ljude s plaćama poput Plenkovića ili guvernera HNB-a Vujčića 80, 90, 100 ili više eura".

Bernardić je, komentirajući pisanje medija o najavljenoj poreznoj reformi, rekao da Socijaldemokrati predlažu dizanje neoporezivog dijela dohotka na 800 eura, tako da plaće odmah narastu za 40-50 eura, a da se kao kompenzacijska mjera za ukidanje prireza jedinicama lokalne samouprave preusmjeri dio PDV-a.

"To je nužno. Dakle, dio PDV-a mora ostati jedinicama lokane samouprave, jedan, dva ili tri posto, a za to se trebaju napraviti analize", rekao je.

Jer, kako je objasnio, oni koji uspiju privući potrošnju u svoje gradove i općine moraju moći konzumirati dio tih poreznih prihoda. "To je pravedno. To je tako i u SAD-u i mnogim europskim državama", dodao je Bernardić.

Upitan za komentar bijelog štrajka sudaca, čelnik SDP-a Grbin je ustvdio kako je on posljedica Vladine neosmišljene politike jer je prihvatila zahtjeve i povećala plaće liječnicima, odnosno samo jednoj skupni unutar jednog dijela javnog sustava.

"Zar bilo koja ozbiljna vlada može misliti da ako udovolji jednoj skupini, koliko god njezini zahtjevi bili opravdani, a drugima ne, da drugi neće reagirati? Ovo je posljedica neosmišljene i nepromišljene vladine politike", dodao je.

Grbin je kazao da ne podržava to što će zbog 'bijelog štrajka sudaca' građani čekati u pravosuđu, koje je, smatra, "besramno sporo i ovako", ali razumije što je do toga dovelo.

Bernardić je, komentirajući bijeli štrajk sudaca, rekao je kako im plaće, ako želimo da sude pravedno, moraju rasti.

Pritom je naveo da suci u Hrvatskoj imaju manju plaću nego pomoćni radnici u mesnici u Njemačkoj, a naveo je i da predsjednik Vlade ima manju plaću nego što je minimalac u Švicarskoj.

Mnogi od sudaca, rekao je, "krpaju kraj s krajem", odlaze zapisničari je su ima mizerne plaće, a s druge strane, naglasio je, pojedini suci koji su povezani s političkim centrima moći, bogati su.

"Imaju ogromnu imovinu koju nitko ne kontrolira, oni su nedodirljivi, odlučuju o životu i smrti, propisuju kazne kako se sjete. Pa što je to? To je bezakonje, anarhija, To ne smije biti. Svi moraju biti jednako plaćeni", rekao je Bernardić.

Založio se, po uzoru na Rumunjsku, i za dvostruko povećanje plaće u zdravstvu i školstvu, "ako želimo zemlju koja će djeci ponuditi perspektivu i obrazovanje i zaštititi starije građane" te vladajućima predložio da

"Možda to nije najrealnije u ovom trenutku, ali Rumunji su digli plaće u zdravstvu i školstvu dvostruko, ne bi li zadržali ljude u zemlji. I sada je Rumunjska po standardu, mjerenom kupovnom moći, ispred Hrvatske kao i sve druge zemlje EU, izuzev Bugarske", rekao je.

Izjave novinarima Grbin i Bernardić dali su nakon što su izaslanstva SDP-a i Socijaldemokrata položila vijence na Partizanskom groblju i Grobnici narodnih heroja na Mirogoju, u povodu Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe.

