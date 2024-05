Grbin otkrio hoće li biti potpredsjednik Sabora: Novo vodstvo SDP-a krajem rujna

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin gostovao je u emisiji Hrvatskog radija "Oporbeni zarez". Istaknuo je kako bi lagao kada bi rekao da je zadovoljan rezultatima izbora, te da njihov plan nije bio postati najveća oporbena stranka, ali kako kaže to je volja građana.

- Mi ćemo analizirati koji je razlog bio za to, sigurno dio toga leži u nama, u meni i u stvarima koje nismo napravili onako kako su birači očekivali, a dio leži sigurno i u tome što određene stranke su smatrale da će samostalni izlazak na izbore im donijeti bolji rezultat nego što bi to bilo kada nastupe u koaliciji - rekao je Grbin.

Komentirao je samo glasovanje o povjerenju Vlade ali i stanje u oporbi.

- Mi imamo vladajuću većinu koja se bazira na HDZ-u, Domovinskom pokretu, samo dijelu nacionalnih manjina, što se dugo nije tako dogodilo, i HDZ-ovim satelitima koji su s njima izabrani na njihovim listama u Hrvatski sabor. A na nama je da se u Saboru rukama i nogama borimo za interese hrvatskih građana i onih koji su nas podržali, da ukazujemo na stvari koje vladajući rade loše i da dajemo svoje kontraprijedloge s čime počinjemo konkretno već sutra - kaže Grbin.

Ustrajat će SDP, kaže Grbin, u svemu što je najavljivano za vrijeme kampanje.

- Jedan dio je čak ušao i u program Vlade, prepisali su to od nas. Radi se o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju. Radi se o promjeni načina usklađivanja mirovina. Nečemu što se davno trebalo u Hrvatskoj dogoditi, umjesto da ide 70-30 povoljniji faktor inflacije i plaća, tražimo da se to napokon prebaci na 100 % povoljniji faktor. Kada imamo situaciju kao što je bilo u zadnjih nekoliko godina, da inflacija raste, onda mirovine inflaciju prate, a kada se događa kao što je sada, da se malo ubrzo rast plaća, pogotovo zbog povećanja u javnom sektoru, da mirovine ne zaostaju za njima - rekao je.

- S obzirom na to da je u programu Vlade direktno i doslovno prepisano iz SDP-ovog izbornog programa da žele povećati prosječnu mirovinu na 750 eura, ovim prijedlogom zakona, raspravom o njemu, testirat ćemo koliko je vladajuća većina iskrena u onome što je najavljivala. A druga stvar je nešto što smatramo svojom obvezom, civilizacijskom obvezom, a to je izmjena Lex AP-a - dodao je.

Kaže i kako ćemo u narednom vremenu vidjeti hoće li Domovinski pokret 'pokazati kičmu'.

- Kazneni zakon u dijelu gdje je uvedeno novo kazneno djelo, koji je u stvari tu kako bi spriječio da Andrej Plenković opet mora u nekim medijima, u nekim novinama čitati o sebi u onome što je u stvari istinito, ali za njega vrlo, vrlo neugodno. S obzirom na to da su iz Domovinskog pokreta u zadnjih mjesec dana nekoliko puta sugerirali da bi bili spremni na tako nešto podržati, sada ćemo vidjeti koliko su vjerodostojni, glasanjem za vladu prošli tjedan i ulaskom u koaliciju s HDZ-om pogazili su jednu stvar koju su govorili u predizbornoj kampanji, sada ćemo vidjeti koliko toga su spremni ili će negdje pokazati kičmu - rekao je Grbin.

O Istanbulskoj konvenciji kazao je da uvijek treba gledati kakav je prijedlog.

- Na zadnjoj sjednici Hrvatskog sabora prije raspuštanja, pred nas su došli prije spomenuti Lex AP, ali isto tako došao i Zakon o sprečavanju nasilja u obitelji. Jedan, smo podržali. Drugi, odvagnuli smo ono što je dobro ili što nije i nismo mogli glasati za njega zbog gušenja slobode govora, slobode medija.U takvim situacijama, kao što je primjerice bila Istanbulska konvencija prije nekoliko godina, ti naprosto moraš napraviti ispravnu stvar bez obzira na to tko je predlagatelj - kaže predsjednik SDP-a.

- Jednom smo otišli vidjeti što je bilo s onim nesretnim dronom koji je pao na Zagreb, jer i danas nemamo odgovor što se tu konkretno dogodilo, a pao je nekoliko desetaka metara od Studentskog doma. Dakle, ja sam se kao predsjednik stranke dva puta odazvao, dva puta sam bio pozvan. Što je bilo prije, što je bilo poslije? Pa jednostavno, mi smo brojne stvari u Saboru upućivali u proceduru, one su redom odbijane i to je ta realnost. A ovdje mislim da je Plenković i prije petka spomenuo da će pozvati oporbu. Pozovi, reci konkretno o čemu se radi, koja je tema tog razgovora. Ne govorim naravno ime drugih stranaka, ali govorim u svoje - ja ću doći, slušati, ali isto tako očekujemo onda da se sasluša i ono što mi imamo predložiti, jer ova Vlada predstavlja tek dio hrvatskih građana. Ako ćemo gledati broj glasova, broj onih koji su izašli na izbore, ona čak i predstavlja manji dio - kazao je.

- Mi doista želimo da se materijalni status hrvatskih umirovljenika poboljša, jer je on loš. Ali to nije jedina stvar koja u Hrvatskoj ne funkcionira. Međutim, ovu je najlakše napraviti jer je potrebno doslovno izmijeniti jedan stavak u jednom članku zakona, to je prvo. I drugo, bitno je napraviti odmah kako bi stupila na snagu što prije i kako bi već kod sljedećeg usklađenja bilo na snazi kako bi građani imali korist od toga što mi kao saborski zastupnici radimo - dodao je.

SDP-ov čini čovjek ponovio je kako je HDZ prepisao dio njihovog programa.

- Kad čitam neke stvari u tom programu, one na papiru dobro zvuče, teoretski dobro zvuče. I onda ti čitaš o slobodi medija, čitaš o tome kako će se sloboda medija braniti, kako će se raditi na tome, a onda nedavno gledamo primjerice Otvoreno HRT-a, na koje su pozvani samo predstavnici vladajućih stranaka. Onda pogledamo Lex AP, odnosno izmjene Kaznenog zakona. Onda pogledamo onaj nesretni Zakon o medijima koji je isturio prije godinu dana, koji želi natjerati novinare da otkrivaju svoje izvore, i onda shvatiš da u programu jedno piše, a drugo se provodi u praksi. I onda čak i taj dio koji možda na prvi pogled izgleda dobro, nemojte se ljutiti, ali moram biti skeptičan prema njemu, jer ga je praksa demantirala - kaže Grbin.

- Ono što je loše je nedostatak toga kako će se nešto ostvariti i kada. Spomenuo sam ovo što su ukrali iz SDP-ovog programa tih 750 eura prosječne mirovine. Nema kako će se to ostvariti, niti kada. Hoće li to usklađenje krenuti već 2024.? U proračunu postoji prostor za to. Dakle, u proračunu u ovom trenutku za to postoji prostor, u proračunu za 2025. prema svim makroekonomskim pokazateljima također će postojati - rekao je.

- Prvih deset minuta svojeg obraćanja Plenković je upotrijebio da govori o izbornoj kampanji. Svi smo prošli kroz nju. Nisam ni tu čuo, niti kako, niti kada za brojne ključne stvari. I onda kada smo došli do dijela koji se odnosi na energetiku, on izgleda kao da je pisan prije 20 i nešto godina. Nema gotovo niti tragova zelenih izvora energije, nema vodika, nema solara, nema energije iz vjetra. Dakle, to što je ponuđeno kao program Vlade je loše, ali da ne griješim dušu, ipak je dobro da u njemu nema previše Domovinskog pokreta - zaključio je Grbin.

Dotaknuo se i raspisivanja unutarstranačkih izbora, ali i funkcije potpredsjednika Sabora.

- Analiza izbora krenut će nakon što završe europski izbori. Mi po našim pravilima sredinom 6. mjeseca moramo imati Glavni odbor. Na tom Glavnom odboru ćemo po našem statutu i pravilima donijeti odluku o raspisivanju unutarstranačkih izbora, oni trebaju biti u roku od 45 do 90 dana od trenutka kada ih raspišemo, što znači da ćemo najkasnije krajem 9. mjeseca imati novo ili staro vodstvo SDP-a - kazao je. Na pitanje urednice i voditeljice hoće li biti potpredsjednik Sabora, rekao je kratko i jasno da neće.