Grenlandski premijer: Trumpove prijetnje ne smijemo ignorirati

Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen izjavio je u utorak da je vojna operacija protiv Grenlanda "malo vjerojatna", ali da se taj teritorij koji priželjkuje Donald Trump na to mora pripremiti.

"Malo je vjerojatno da će se koristiti vojna sila, ali nije isključeno. Druga strana (Donald Trump) to je jasno dala do znanja", rekao je Nielsen na konferenciji za novinare u Nuuku, glavnom gradu Grenlanda.

"Zato moramo biti spremni na sve mogućnosti, ali naglasimo: Grenland je član NATO-a, i ako dođe do eskalacije, to bi imalo posljedice i za ostatak svijeta", dodao je čelnik tog autonomnog danskog otoka.

Planovi predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za aneksiju Grenlanda prijete "međunarodnom poretku", rekao je u utorak za AFP bivši šef NATO-a Anders Fogh Rasmussen.

Danac je pozvao Europljane da "promijene svoju strategiju" i "osvijeste da je jedino što Trump poštuje snaga, odlučnost i jedinstvo".