VOJNA OPERACIJA

Grenlandski premijer: Trumpove prijetnje ne smijemo ignorirati

Piše HINA,
Jens-Frederik Nielsen upozorava da Grenland mora biti spreman na sve scenarije, dok bivši šef NATO-a kaže da Trumpovi planovi prijete međunarodnom poretku.

Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen izjavio je u utorak da je vojna operacija protiv Grenlanda "malo vjerojatna", ali da se taj teritorij koji priželjkuje Donald Trump na to mora pripremiti.

"Malo je vjerojatno da će se koristiti vojna sila, ali nije isključeno. Druga strana (Donald Trump) to je jasno dala do znanja", rekao je Nielsen na konferenciji za novinare u Nuuku, glavnom gradu Grenlanda.

BORBA SAD-A I EU Kallas: 'Grenland pripada samo Grenlanđanima, carine to neće promijeniti, kao ni prijetnja...'
"Zato moramo biti spremni na sve mogućnosti, ali naglasimo: Grenland je član NATO-a, i ako dođe do eskalacije, to bi imalo posljedice i za ostatak svijeta", dodao je čelnik tog autonomnog danskog otoka.

Planovi predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za aneksiju Grenlanda prijete "međunarodnom poretku", rekao je u utorak za AFP bivši šef NATO-a Anders Fogh Rasmussen.

Sergej Lavrov usporedio je Grenland s Krimom: 'Tamo nitko nije izvodio državne udare'
Danac je pozvao Europljane da "promijene svoju strategiju" i "osvijeste da je jedino što Trump poštuje snaga, odlučnost i jedinstvo".

