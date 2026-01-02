Gripa na vrhuncu: Rodilište u Petrovoj ukinulo je posjete, a nema ni pratnje na porodu

Od danas su posjete pacijenticama zbog širenja gripe zabranjene i u Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj pri KBC-u Zagreb. Do daljnjega tamo nisu moguće ni pratnje na porodu.

Posjete su od 29. prosinca već zabranili KBC Osijek i KBC Rijeka, u potpunosti. Kako su poručili iz riječke bolnice, iznimke su moguće, ali isključivo u osobito opravdanim situacijama. Definirane su njihovim propisima, odobrava ih odgovorna osoba, i za vrijeme takve posjete je obavezna zaštitna oprema.

Na Rebru svaki odjel donosi odluku za sebe, posjete su na nekima zabranjene.

Obilazak novoobnovljenih prostora Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U Općoj bolnici Pula su još sredinom prosinca uveli obavezu nošenja maski pri posjetama, koje nisu zabranjene. Mjera se odnosi na

sve djelatnike ustanove, pacijente u poliklinici i posjetitelje te je zaštitne kirurške maske obavezno nositi u čekaonicama i prilikom direktnog kontakta s pacijentima. Mjera će biti u primjeni do daljnjega, napominju u toj bolnici.

I u nekim drugim bolnicama je obavezno nošenje maski, kao i ograničenje posjeta na jednu osobu po pacijentu, na kraće vrijeme.

Varaždinska bolnica je od 19. prosinca ograničila posjete hospitaliziranim pacijentima na jednu zdravu osobu u trajanju od deset minuta uz prethodnu higijenu ruku, obavezno nošenje zaštitne maske, bez ostvarivanja bliskog kontakta s pacijentom zbog epidemije sezonske gripe.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, U Hrvatskoj je tijekom ove sezone gripe, zaključno s 28. prosincem, pristiglo 29.771 prijava oboljelih od gripe, od čega je 5.051 prijava zaprimljena u posljednjem, 52. tjednu. U tjednu prije ih je bilo i dvostruko više. Manji broj zaprimljenih prijava oboljelih od gripe u posljednjem tjednu vjerojatno je povezan s manjim brojem radnih dana, a ne sa stvarnim padom broja oboljelih, napominju u HZJZ. Najveća stopa prijava gripe na 100.000 stanovnika bilježi se u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji.

Među pristiglim prijavama gripe stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više.

Dosad je zbog gripe odnosno njenih komplikacija hospitalizirano 950 osoba, a petero je ljudi preminulo. Gripa je ove sezone uranila nekoliko tjedana, puno je više oboljelih nego lani u isto vrijeme, i njezin se vrhunac očekuje upravo ovih dana, najviše zbog novogodišnjih okupljanja u zatvorenim prostorima. Efikasnost ovosezonskog cjepiva protiv virusa iznosi 52 posto no cjepivo se i dalje preporuča jer će spriječiti teže posljedice zaraze.